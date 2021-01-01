Какие книги читает Елизавета II, принц Уильям, Меган Маркл и другие члены королевской семьи

Самые высокопоставленные особы считают, что люди образованные и интеллигентные не могут в своей жизни обойтись без книг. Имеется в виду не специализированные научные издания по экономике, менеджменту или психологии, а художественная литература. Не являются в этом случае исключением и члены королевской семьи Великобритании. В нашем сегодняшнем обзоре можно познакомиться с литературными пристрастиями королевы Елизаветы II и её родственников.
Елизавета II
Елизавета II. / Фото: www.rbk.ru
Можно не сомневаться в том, что библиотека королевы очень большая и содержит множество произведений. Но в списке любимых книг Елизаветы II первое место на протяжении многих лет занимают книги о лошадях и скачках. В частности, она перечитала все книги Дика Фрэнсиса, журналиста, автора автобиографических произведения и детективов, а также бывшего жокея. Писатель даже признавался в своих интервью, что он сознательно избегает слишком откровенных сцен в своих произведениях именно из-за любви королевы к его книгам.
Основы такого постоянства были заложены ещё в детстве, когда принцесса Лилибет познакомилась с произведением «Вересковая пустошь» Мюрис Вэйс, в котором рассказывалось о пони. Тогда же она получила в подарок пони, увлеклась верховой ездой и всем, что было с этим связано. Своему увлечению Елизавета II не изменяет на протяжении всей жизни.
Принц Филипп
Принц Филипп. / Фото: www.forbesimg.com
Супруг королевы не распространяется о своих литературных пристрастиях, но во время ежегодной поездки на Рождество в резиденцию Сандрингем, принц Филипп всегда читает в поезде. Журналисты всегда обращают внимание на книгу, которую он начинает читать сразу после отправления поезда. Среди того, что удалось рассмотреть, был «Конец империи» Кристофера Келли и труд немецкого историка искусств Франка Золлнера, посвящённый анализу произведений Микеланджело.
Принц Чарльз
Принц Чарльз. / Фото: www.iplsc.com
Как известно, сын королевы не только любит читать, но и сам занимается литературным творчеством, являясь автором и соавтором нескольких произведений. Любовь к чтению ему привил отец, а в числе наиболее известных авторов, оставивших след в душе наследника престола, значатся Редьярд Киплинг, Шекспир, Лоренс ван дер Пост и Бьерре Йенс.
Герцогиня Корнуольская
Герцогиня Корнуольская. / Фото: www.tatler.com
Супруга принца Чарльза относится к книгам, как к понимающим друзьям, поэтому много времени проводит за чтением и с удовольствием рекомендует понравившиеся ей произведения. Одним из произведений, произведшим на герцогиню Корнуольскую глубочайшее впечатление, является «Анатомия солдата» Гарри Паркера. Герцогиня советует обязательно прочесть книги «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса, «Джентльмен в Москве» Амора Тоулса, «Неугомонная» Уильяма Бойда, «Хроника семьи Казалет» Элизабет Джейн Говард и ещё множество произведений разных авторов.
Принц Уильям
Принц Уильям. / Фото: www.ccn.com
Старший сын Принца Чарльза и принцессы Дианы не питает пристрастия к серьёзной литературе, зато с удовольствием знакомится с героями типичных мальчишеских книг. Особенно ему нравятся «Юнцы» Марка А.Купера. Повествование о морском кадете Джейсоне Стиде, по признанию принца, отличают динамичный сюжет, романтизм и хороший юмор.
Герцогиня Кембриджская
Герцогиня Кембриджская. / Фото: www.mainstyles.ru
Супруга принца Уильяма любит читать. В числе своих любимых авторов она называет Люси Мод Монтгомери, с чьими произведениями она познакомилась в детстве. Особенно впечатлила Кейт Миддлтон серия о Энн Ширли, девочке-сироте.
Сегодня круг литературных интересов герцогини значительно расширился, и она с удовольствием читает классическую английскую литературу, в том числе Чарльза Диккенса, Джейн Остин, Шекспира, Харди и Артура Конан Дойла.
Принц Джордж и принцесса Шарлотта
Принц Джордж и принцесса Шарлотта. / Фото: www.yimg.com
Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детства приобщаются к чтению. Конечно, пока что они руководствуются выбором родителей, но герцог Кембриджский признался однажды, что больше всего старшие его дети любят «Груффало» Джулии Дональдсон и Акселя Шеффлера.
Принц Гарри
Принц Гарри. / Фото: www.huffingtonpost.com
Младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы весьма скрытен в отношении своих предпочтений в литературе. Когда же ему задают прямой вопрос, он отвечает то ли в шутку, то ли всерьёз, что читает комиксы.
Герцогиня Сассекская
Герцогиня Сассекская. / Фото: www.wallhere.com
Меган Маркл до замужества вела собственный блог, в котором делилась с подписчиками списком своих любимых авторов. При этом, рекомендуя своим поклонникам произведения, она отдельно упоминала о том, что они оказали существенное влияние на её развитие. В списке любимых книг герцогини значится «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Дао Винни-Пуха» Бенджамина Хоффа, «Манифест мотивации» Брендона Берчарда и другие. Из этого списка становится понятным, что Меган Маркл особое внимание уделяет развитию личности.
Беатриса Йоркская
Беатриса Йоркская. / Фото: www.pinimg.com
Внучка королевы и старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, не стесняется признаваться в том, что самыми значимыми в её жизни стали книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Увлекательная история о мальчике, который выжил, помогла принцессе справиться с дислексией.
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