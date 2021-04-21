С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...
  • Валерий Александрович Проскурнин
    Ивашко Г., Колмыков А.Н. Опознание Ленина и передача трупа в США / Сборник научных работ 73й Международной научной ко...Почему не похорон...
  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...

Что ваш пес видит во сне

Если вам нравится наблюдать за животными, скорее всего вам уже доводилось видеть, как спящая собака во сне слегка подёргивает лапами, виляет хвостом, фыркает и даже тихонько рычит.

Что ваш пес видит во сне

Является ли подобное поведение косвенным доказательством того, что нашим четвероногим друзьям тоже снятся сны? А если да, то какие же сны им снятся? Какая вообще польза собакам от сновидений? Более того, какой в этом смысл? Постараемся взглянуть на так называемую проблему «собачьего лунатизма» с научной точки зрения.

«Бегущий» во сне пёс




Дело в том, что общению человека с собакой по-прежнему мешает «языковой барьер». К сожалению, четвероногий друг не может заглянуть по нашей просьбе к психоаналитику и излить ему свою душу, лежа с закрытыми глазами на мягкой кожаной кушетке. Однако существует несколько подсказок, позволяющих учёным провести параллели и аналогии с другими млекопитающими.

Как известно, цикл человеческого сна состоит из двух периодически чередующихся фаз — REM и non-REM, то есть быстрого и медленного сна. Самые яркие и запоминающиеся сновидения обычно посещают нас во время REM-фазы, которая длится в общей сложности от 90 до 120 минут и составляет примерно четверть времени от общего ночного сна. REM-фазу характеризуют не только более красочные сновидения, но и быстрые интенсивные движения глазных яблок, телодвижения, ускоренный пульс и повышенная частота дыхания.
При этом фаза медленного сна не отличается большой выразительностью.

И что ему снится?




Собаки проводят во сне значительно больше времени, чем их хозяева, но им тоже знакома REM-фаза, поскольку наши четвероногие друзья имеют схожую с человеческой структуру циклов сна. А вот рыбам и рептилиям повезло меньше. У учёных есть основания полагать, что последние вообще не видят снов.

Журнал «Neuron», посвящённый научным публикациям в области молекулярной биологии, цитологии, генетики, микробиологии и физиологии представил в 2001 году отчёт специалистов Научно-исследовательского центра по вопросам нейробиологии Массачусетского технологического института. В рамках исследования учёным удалось зафиксировать мозговую деятельность лабораторных крыс, как во время сна, так и во время ежедневного блуждания по лабиринту. Выяснилось, что мозговая активность лабораторной крысы и во время REM-фазы, и при выполнении предыдущей задачи в бодрствующем состоянии практически не отличается. Этот факт показывает, что во сне крысы заново «проигрывали» воспоминания о задаче, которую выполняли непосредственно перед сном.

В некоторой степени, это похоже на то, что происходит с человеческим мозгом. Конечно, люди мыслят гораздо более абстрактно и творчески, чем лабораторные крысы, а человеческий мозг способен на несравнимо большие достижения, однако наши сны зачастую являются просто переформулировкой наших собственных впечатлений от недавних событий, мыслей и переживаний. А если крыса, существо, наделённое гораздо более скромным интеллектом, чем собака, способна видеть сны, то почему такое должно быть недоступно собаке?

«Во сне люди сталкиваются с теми же ситуациями и проблемами, которые волнуют их в течение дня», — рассказала американскому еженедельному журналу «People» профессор Гарвардской медицинской школы, эксперт по клинической и эволюционной психологии Дейдр Барретт. «Нет никаких причин полагать, что в этом смысле животные чем-то отличаются от нас с вами. Как правило, собаки очень привязаны к своим хозяевам, поэтому во сне ваша собака, скорее всего, видит ваше лицо, ощущает ваш запах, доставляет вам маленькие радости или огорчения своим поведением».

Зачастую именно хозяева занимают центральное место в ежедневном жизненном опыте собак, ведь от хозяев исходит наказание и поощрение, поэтому вероятнее всего они также являются главными действующими лицами собачьих сновидений.

Наверное, самый сложный вопрос, на который требуется ответить: почему собаки видят сны? По правде говоря, учёным не удалось прийти к единому мнению даже по поводу человеческого сна, поэтому делать выводы относительно наших четвероногих друзей ещё сложнее. Проведённое в 2000 году исследование показало, что сон, по всей видимости, помогает человеческому мозгу обрабатывать и осмысливать повседневные мысли и переживания, а также «раскладывать по полочкам» полученную за день информацию. Будет логично предположить, что у собак и других млекопитающих сновидения играют аналогичную роль.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
История принцессы Карабу, которая смогла одурачить всю Британию
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

История принцессы Карабу, которая смогла одурачить всю Британию

Корейская художница рисует любовь и интимные моменты так, что становится даже неловко
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Корейская художница рисует любовь и интимные моменты так, что становится даже неловко

Григорий Явлинский: Почти четверть выделяемых средств разворовывается
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Григорий Явлинский: Почти четверть выделяемых средств разворовывается

The Circle Recap: The Joker's Wild — Did a New Twist Just Change the Game?
Материал, выбранный редакторами МиртесенFace Tube is a fun name,

The Circle Recap: The Joker's Wild — Did a New Twist Just Change the Game?

Warning: This post contains spoilers for The Circle Season 2, Episode 5. Don’t read on if you don’t want to know! Being in “the Inner Cir...
«Реал» на выезде разгромил «Кадис»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

«Реал» на выезде разгромил «Кадис»

Брелок AirTag найдет потерянную вещь. Разберемся, посадят за него или нет
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Брелок AirTag найдет потерянную вещь. Разберемся, посадят за него или нет

Как Т9 убивает врожденную грамотность
Материал, выбранный редакторами МиртесенNaukaTeh

Как Т9 убивает врожденную грамотность

Топ - 5 книг для реализации бизнеса.
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Топ - 5 книг для реализации бизнеса.

Комплексные учения ВС России пройдут в Крыму
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Комплексные учения ВС России пройдут в Крыму

Кто родился 22 апреля
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Кто родился 22 апреля

Елена Олеговна Серова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. Герой Российской Фед...
15 фото с несогласованной акции в поддержку Навального в Петербурге. Люди три часа ходили по перекрытому центру, в городе сотни задержанных
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

15 фото с несогласованной акции в поддержку Навального в Петербурге. Люди три часа ходили по перекрытому центру, в городе сотни задержанных

Каков путь к успеху ?
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Каков путь к успеху ?

В Минобороны анонсировали учения войск ЮВО и ВДВ в Крыму
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В Минобороны анонсировали учения войск ЮВО и ВДВ в Крыму

Релиз Don’t Forget Me
Материал, выбранный редакторами МиртесенIMAGOZ.ru

Релиз Don’t Forget Me

В Москве назвали победителей международной премии Best Brands 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенАвторадио

В Москве назвали победителей международной премии Best Brands 2021

На закате (Андрей Белый)
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЭЗИЯ

На закате (Андрей Белый)

Бледно-красный, весенний закат догорел.Искрометной росою блистала трава.На тебя я так грустно смотрел.Говорит неземные слова. Замерла ты,...
1
Президент «ПСЖ» избран главой Ассоциации европейских клубов
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

Президент «ПСЖ» избран главой Ассоциации европейских клубов

Как евреи шахматы полюбили
Материал, выбранный редакторами МиртесенФото-Мир и обо всем...

Как евреи шахматы полюбили

Музыкальные Фестивали Вернулись, Но Их Ковид-Риски Полностью на Вас
Материал, выбранный редакторами МиртесенStoryone

Музыкальные Фестивали Вернулись, Но Их Ковид-Риски Полностью на Вас

21.04.2021 Боруссия Дортмунд - Унион - 2:0. Обзор матча
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

21.04.2021 Боруссия Дортмунд - Унион - 2:0. Обзор матча

Что ваш пес видит во сне
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Что ваш пес видит во сне

Принц Гарри нанес удар под дых королеве Елизавете II
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Принц Гарри нанес удар под дых королеве Елизавете II

В дальневосточном полку стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнены плановые полёты
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

В дальневосточном полку стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнены плановые полёты

Для сиквела "47 ронинов" нашли сценаристок
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Для сиквела "47 ронинов" нашли сценаристок

Гороскоп на 22 апреля для каждого знака зодиака...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Гороскоп на 22 апреля для каждого знака зодиака...

The Resident Boss Weighs In on Who Will Replace [Spoiler] at Chastain Park
Материал, выбранный редакторами МиртесенFace Tube is a fun name,

The Resident Boss Weighs In on Who Will Replace [Spoiler] at Chastain Park

«Ман Сити» в тяжелом матче одолел «Астон Виллу»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

«Ман Сити» в тяжелом матче одолел «Астон Виллу»

Почему горят рукописи?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлавянская доктрина

Почему горят рукописи?

Прямая трансляция Аль Хиляль - Истиклол
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Прямая трансляция Аль Хиляль - Истиклол

Картина дня

наверх