Почему двухэтажные автобусы не прижились в Советском Союзе

С нами не соскучишься!

Мы привыкли воспринимать двухэтажный автотранспорт, как причуду англичан. На самом деле СССР пытался перенять опыт Объединенного Королевства. Однако эксперимент закончился полным фиаско, а двухэтажные автобусы и троллейбусы закончили свои дни на автосвалке.









Как в СССР появилась двухярусная автотехника

Ожидания и реальность

Технические недостатки

Даблдеккеры возвращаются!