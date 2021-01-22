7 специальностей, которые были в почете в СССР, а сегодня уже нет

1. Шахтер

Советские шахтеры получали нешуточные деньги. |Фото: anrb.ru.

2. Телевизионный мастер

Телевизор в СССР был как смартфон сегодня. |Фото: fishki.net.

3. Строитель

Строители хорошо зарабатывали. |Фото: shnyagi.net.

4. Водитель

СССР был великой державой грузовиков. |Фото: ucoz.ru.

5. Учитель

Учителя в СССР пользовались большим авторитетом. |Фото: dom-puha.ru.

6. Врач

Советское здравоохранение было для всего народа. Советская медицина немало дала всему миру. |Фото: ok.ru.

7. Милиционер

Милиция всегда защищает в первую очередь правящий класс.. |Фото: livejournal.com.