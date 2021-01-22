7 специальностей, которые были в почете в СССР, а сегодня уже нет

«Все профессии важны, все профессии нужны», - именно так нас учили в бытность Советского Союза. Однако, время идет и страны развитого социализма уже 30 лет как нет. Поменялись люди нравы, местами всего за одно поколение диаметрально изменился взгляд людей на жизнь. А вместе с ним поменялось и восприятие отдельных специальностей. Многие из тех, что пользовались большим авторитетом в Советском Союзе, сегодня считаются едва ли не непристойными.
1. Шахтер
Советские шахтеры получали нешуточные деньги. |Фото: anrb.ru.
Кто-то скажет, что в СССР формировался своеобразный культ рабочих профессий. Особенно в Советском Союзе до Второй мировой войны. Правильнее было бы сказать, что в СССР формировался культ труда. И все же многие действительно тяжелые и важные профессии всячески превозносились государственной пропагандой. Ярчайший пример – шахтер. Поддерживали трудяг не только словом, но и рублем. А также многочисленными льготами, премиями, государственными наградами.
2. Телевизионный мастер
Телевизор в СССР был как смартфон сегодня. |Фото: fishki.net.
В XX веке телевизор был почти в каждом доме, точно также, как сегодня смартфон и компьютер. А потому и телевизионные мастера были людьми исключительно востребованными. Конечно, труд телевизионного мастера был не настолько облит пафосом со стороны пропаганды и не настолько обласкан государственной поддержкой, зато телемастера были в огромном авторитете в народе. В любой деревне радиотехник, способный починить телевизор, – один из самых уважаемых людей!
3. Строитель
Строители хорошо зарабатывали. |Фото: shnyagi.net.
Сегодня, когда вокруг тебя железно-стеклянный мегаполис, сложно понять советских людей 30-50-х годов XX века, которые своими глазами каждый день видели, как из ничего благодаря труду сотен тысяч строителей растут на пустом месте города, поселки и заводы. Быть строителем в СССР было не просто, однако почетно. А самое главное, что этот почет всегда конвертировался в гарантированную, стабильную и солидную зарплату. Люди не боялись работать руками, а потому охотно соглашались ехать на стройки социализма. Тем более, что там можно было намного быстрее заработать на автомобиль (а то и несколько) и даже на квартиру вне очереди.
4. Водитель
СССР был великой державой грузовиков. |Фото: ucoz.ru.
В советские времена быть водителем - значит трудиться в одной из самых «мужских» профессий! Если до Второй мировой войны США стали великой автомобильной державой, то СССР в это же время стал великой державой грузовиков. Что неудивительно, ведь стремительно растущая экономика требовало эффективной логистической системы и просто невероятного количества водителей. А самое главное, что водитель – всегда чуть-чуть механик. И уже только поэтому человек полезный и уважаемый.
5. Учитель
Учителя в СССР пользовались большим авторитетом. |Фото: dom-puha.ru.
Не только учитель, любой педагог в стране советов был человеком уважаемым. В первую очередь этому способствовала атеистическая идеология полностью сконцентрированная на материалистическом видении мира. Быть начитанным считалось модным. Даже в колхозах мужики выписывали научные журналы. Педагоги в Советском Союзе не зарабатывали золотые горы, однако получали льготы и премии. И что не менее важно: пользовались огромным уважением со стороны населения.
6. Врач
Советское здравоохранение было для всего народа. Советская медицина немало дала всему миру. |Фото: ok.ru.
Советское здравоохранение может и не было самым лучшим на планете, но оно было самым массовым и доступным. Наряду с культом учености в Стране Советов ковался и культ здорового образа жизни. Как и учителя, врачи пользовались большим уважением в народе, имели стабильный и не самый плохой доход, который гарантировал, что система здравоохранения не будет испытывать того дефицита кадров, который имеется во всех странах бывшего социалистического лагеря сегодня. Ведь именно из дефицита рук, созданного ужасными условиями труда, и вытекают все проблемы в медицине, от которых страдает население сегодня.
7. Милиционер
Милиция всегда защищает в первую очередь правящий класс.. |Фото: livejournal.com.
Когда в России милицию переименовали в полицию, не сыронизировал только ленивый. На самом деле подлинная метаморфоза случилась задолго до переименования, в годы перестройки, когда деградация социальных и государственных институтов значительно ускорилась. В том числе и деградация репрессивного органа, занимающегося государственным «сертифицированным» насилием. В Советском Союзе милиционер был человеком уважаемым, потому что он охранял в первую очередь общественный порядок.
И хотя коррупция в органах была и в Советском Союзе, расцвет рыночной экономики совершенно явно не пошел на пользу силовым структурам с точки зрения понятий чести и честности.
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