Почему английская королева-девственница Елизавета I так и не вышла замуж: 13 очень веских причин

Она с раннего возраста обладала невероятной силой воли и твёрдым характером. Её ум и упрямство сделали из неё одну из самых влиятельных и желанных женщин в истории. Ей удалось заставить парламент плясать под свою дудку и стать всеобщей любимицей. Но несмотря на власть и трон, Елизавета I так и не вышла замуж, навсегда оставшись королевой-девственницей. Что же тому послужило причиной – далее в статье.
1. В 8 лет она заявила, что никогда не выйдет замуж
Отец Елизаветы Генрих VIII. \ Фото: wga.hu.
Стоит ли говорить о том, что отец Елизаветы Генрих VIII был женат шесть раз. В детстве девочка была свидетелем далеко не радужных последствий этих союзов: Джейн Сеймур умерла при родах, Анна Клевская развелась, а Екатерина Говард была казнена.
Судя по всему, именно обезглавливание Екатерины и произвело на Елизавету глубокое, тревожное впечатление. Это побудило восьмилетнюю принцессу поклясться в том, что она никогда не выйдет замуж.
2. Муж её мачехи вёл себя неоднозначно
Елизавета I, Королева Англии. \ Фото: tarotsanciens.canalblog.com.
Когда скончался король Генрих VIII, его шестая и последняя жена Екатерина Парр взяла на себя опеку над четырнадцатилетней Елизаветой. В скором времени Екатерина вышла замуж за Томаса Сеймура, который затем обратил своё внимание на падчерицу жены. Ходили слухи о хищном интересе Томаса к принцессе, что побудило гувернантку Елизаветы засвидетельствовать:
«Он приходил много раз по утрам в покои леди Елизаветы. Он желал ей доброго утра, спрашивал, как она поживает, дружески хлопал её по спине или по ягодицам, а после шёл дальше по своим делам. Но если вдруг Елизавета находилась в своей постели, то мужчина раздвигал занавески и делал вид, что идёт к ней. И тогда она ещё сильнее куталась в одеяло, стараясь спрятаться от пристального взгляда мужчины».
Екатерина Парр, узнав о поползновениях супруга, тут же среагировала, установив дистанцию между падчерицей и её новым мужем. Но когда в 1548 году Екатерина скончалась, между Томасом и Елизаветой больше ничего не стояло. Он замышлял сделать принцессу своей женой и отобрать власть у её сводного брата короля Эдуарда VI. Однако план Сеймура провалился, и он был арестован и казнён прежде, чем смог загнать Елизавету в угол и заставить её выйти замуж.
3. Она отказывала поклонникам
Елизавета буквально отшивала всех поклонников. \ Фото: google.com.
Поклонники добивались руки Елизаветы большую часть её жизни. Когда она была ещё ребёнком, отец уже тогда решил выдать её замуж за французского герцога Ангулемского, но в конце концов отказался.
Будучи молодой королевой Англии, Елизавета стала одной из самых завидных невест в Европе. Она принимала предложения как от придворных, так и от членов королевской семьи, хотя никогда не вступала в формальную помолвку. Когда король Швеции Эрик захотел попытать счастья, Елизавета мягко, но твёрдо отказала ему, предложив дружбу.
4. Замужество сестры как наглядный пример
Мария Тюдор с мужем. \ Фото: cunman.com.
Старшая сводная сестра Елизаветы Мария стала королевой Англии в 1553 году. Мария возродила католицизм в Англии и, чтобы скрепить сделку, взяла себе мужа католика Филиппа Испанского.
Этот брак был непопулярен в Англии. Многие протестанты опасались, что брак Марии с Филиппом безвозвратно изменит религиозный ландшафт страны. Ксенофобия в Тюдоровской Англии тоже была жива и здорова, и многие также верили, что Филипп будет оказывать то, что историк Элисон Уэйр называет «нежелательным иностранным влиянием» на королевство. Опасения по поводу влияния Филиппа были настолько сильны, что фактически привели к восстанию. Замужество Марии было поучительной историей для её младшей сестры, которая в очередной раз убедилась в том, что браки не приносят, по сути, никакой пользы, а лишь сеют раздор.
5. Никакого мужа католика
Королева-девственница. \ Фото: worldartdalia.blogspot.com.
Когда Елизавета взошла на престол, она возглавила королевство, которое было разделено между католиками и протестантами. Её отец сделал Англию протестантской, но её старшая сводная сестра Мария вернула её к католицизму. Как защитница протестантизма, Елизавета не хотела рисковать, принимая католического мужа, так как это было бы непопулярно и принесло бы слишком много политической неопределённости.
Тем не менее Елизавета и её министры рассматривали многочисленные предложения о браке от католических женихов, таких как герцог Алансонский и эрцгерцог Карл Австрийский. Её овдовевший шурин Филипп Испанский даже пытался ухаживать за Елизаветой.
6. Брак с англичанином принёс бы лишних проблем
Роберт Дадли, первый граф Лестер. \ Фото: pinterest.com.
Некоторые из потенциальных женихов Елизаветы происходили из аристократии королевства. Главным среди них был Роберт Дадли, первый граф Лестер, к которому она была глубоко привязана. Выбор мужа из английской аристократии рисковал фракционностью при дворе, так как это возвысило бы одну семью над другими.
Этот урок Елизавета уяснила, ещё будучи ребёнком. Её отец Генрих VIII взял не менее четырёх жён из землевладельческих семей Англии: Джейн Сеймур, Екатерину Говард, Екатерину Парр и Анну Болейн (мать Елизаветы). С каждым новым браком другие придворные семьи разделялись и перестраивались, чтобы добиваться благосклонности и подрывать друг друга.
7. Трон и никакого мужа
Актриса Кейт Бланшет в роли Елизаветы I. \ Фото: pinterest.com.
Притязания Елизаветы на трон не были железными. В конце концов, Генрих VIII объявил её незаконнорожденной в 1536 году, прежде чем снова ввести в лоно семьи. Брак, возможно, ещё больше уменьшил независимость Елизаветы. Будучи дочерью короля Генриха VIII, выйдя замуж, она, вероятно, потеряла бы некоторую власть, а ей этого никак не хотелось. Стремясь сохранить единоличную власть над своим троном, Елизавета на протяжении всей своей жизни оставалась одинокой.
8. Брак - гиблое дело
Портрет Марии, королевы Шотландской, и лорда Дарнли, 1565 г. \ Фото: bl.uk.
Вполне возможно, что бурная амурная жизнь её отца заставила Елизавету сосредоточиться на опасностях, а не на удовольствиях супружеской жизни. Кузина Елизаветы, королева Шотландии Мария, также продемонстрировала, что брак – гиблое дело. Два из трёх мужей Марии то и дело раздражали аристократию, а третий муж Лорд Босуэлл и вовсе помог ускорить кончину Марии.
9. Дипломатия и пустые обещания
Елизавета І принимает послов, Левина Теерлинк. \ Фото: google.com.ua.
Тем не менее, Елизавета достаточно быстро сообразила, что перспектива замужества была гораздо более соблазнительной, чем бесповоротный шаг к тому, чтобы действительно связать себя узами брака. Поэтому она согласилась встретиться с потенциальными супругами и обмолвилась о возможности брака перед ними.
Участие в брачных переговорах позволило Елизавете и её министрам открыть дипломатические каналы с другими королевствами. Возможность заключения брачного союза с Елизаветой также побуждала иностранных лидеров действовать тактично, а не агрессивно в своей политике по отношению к Англии.
10. Она игнорировала парламент и не только
Непоколебимая Елизавета I. \ Фото: pinterest.com.
Несмотря на то, что Елизавета решила не выходить замуж, парламент просто не понимал этого. Перед ней лежали многочисленные прошения, в которых её умоляли найти мужа. Но Елизавета каждый раз отмахивалась от них, считая брак пустотой тратой времени.
11. Материнство могло стать для неё угрозой
Елизавета I в коронационных одеждах. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Одна из важнейших обязанностей монарха - производить наследников, поскольку дети продолжают непрерывную линию наследования. Но Елизавета была другого мнения на этот счёт. Вместо того чтобы рожать детей, она считала своих подданных детьми, заявляя об этом во всеуслышание: «У меня нет детей, потому что каждый из вас и все англичане - мои дети и родственники, и пока я их не лишена - Бог будет хранить меня».
12. Шутница
Елизавета I - сочетание ума и силы. \ Фото: epodreczniki.pl.
Елизавета с гордостью приняла свой статус одиночки и использовала его, чтобы ребрендировать себя в библейских, мифологических терминах. Она создала себе образ «Королевы-девственницы».
По словам Джоанны Макгири, Елизавета намеренно использовала этот образ, чтобы создать свой собственный культ личности и произвести впечатление не только на своих подданных. Королева-девственница также любила шутить о том, что она на самом деле замужняя женщина. Однажды она заявила парламенту, что давным-давно замужем за королевством Англия и те, увы, так и не смогли ей возразить. Позиционируя себя как невесту своего королевства, Елизавета придумала для себя символическую роль, выходящую за рамки земного брака.
13. Поклонники и ухажёры
Надгробье Елизаветы I в Вестминстерском аббатстве. \ Фото: news.milli.az.
То, что Елизавета осталась незамужней, не означает, что у неё не было романтических чувств. На самом деле у неё была целая вереница фаворитов или придворных, таких как Роберт Дадли, Роберт Деверё и сэр Уолтер Рэли, с которыми она флиртовала, раздавала привилегии и ожидала верности.
Эти отношения имели политическую функцию: они устанавливали узы между королевой и мужчинами при дворе за пределами моногамного брака. Таким образом, мудрая Елизавета использовала флирт как мощное политическое оружие, не раз сыгравшее ей на руку.
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