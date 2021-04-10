5 доступных легковушек, которые не заставят раскошеливаться на ремонт

На что первое обращают внимание большинство отечественных автомобилистов при выборе новой машины? На ее доступность, вместительность, надежность и практичность. Самые же опытные автомобилисты не забывают поинтересоваться еще и тем, насколько разорителен для домохозяйства может оказаться ремонт такого транспортного средства. Многие скажут, что подобное мероприятие всегда образцово опустошает карманы граждан. Однако разница все-таки есть.
1. Honda Jazz
Отличная машина для города. |Фото: starmoz.com.
Легковой автомобиль из сегмента «B». Достаточно надежный и в целом легкодоступный. Последнее касается также запчастей для Jazz. Машина особенно популярна в азиатских странах, а также на территории бывшего Советского Союза. У себя на родине в Японии данная Honda дважды удостаивалась престижной премии «автомобиль года» в 2002 и 2008 годах.
2. Volkswagen Polo
Машина проверенная временем. |Фото: drive2.ru.
«Немец», который не нуждается в лишних представлениях. На отечественных просторах у машины главным образом положительная репутация благодаря высокому уровню надежности и низкой цене. При этом многие специалисты и опытные автомобилисты рекомендуют брать именно вариант в кузове хэтчбек, а отнюдь не седан.
3. Skoda Fabia
Можно смело брать. |Фото: mbib.ru.
За этим чешским автомобилем придется идти на вторичный рынок. Свою историю машина начала в 1999 году. Не всегда у модели все было гладко, однако в целом Fabia снискала в народе репутацию автомобиля простого, надежного, а самое главное – дешевого в вопросах технического обслуживания и ремонта. Найти достойный экземпляр можно в том числе и сегодня.
4. Toyota Yaris
Достаточно популярная модель. |Фото: huahinmmgroup.com.
Японский автомобиль, который выходит на рынок с 1999 года. Найти Yaris в неплохом состоянии и по доступной цене можно и на вторичном рынке. Причем, особых проблем данное мероприятие не должно составит для человека более или менее опытного в данном вопросе. Субкомпактный автомобиль отлично подойдет для езды по городу. Запчасти для Yaris также не составляет труда найти, так что ремонт чаще всего не слишком дорог.
5. Mazda 2
Раньше машина была очень дорогой. |Фото: 1km.by.
В свое время данный автомобиль был весьма дорогим. Однако, спустя годы машина сильно сдала в цене. При этом Mazda 2 нисколько не сдала в качестве и надежности. Немаловажно и то, что комплектующих для «двойки» более, чем достаточно, а потому и чинить ее совсем не так сложно, как может показаться.
А также: Seat Altea
Стоит обратить внимание. ¦Фото: carsinvasion.com.
Нельзя не вспомнить и про вот такой минивэн, который на сегодняшний день уже снят с производства. Тем не менее, отыскать «неубитые» Seat Altea все еще можно на вторичном рынке. Хотя, конечно, лучше искать машину помоложе от 2014-2015 годов выпуска.
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