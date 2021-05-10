10 способов сэкономить на электричестве

Чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду, каждый из нас должен научиться экономить электричество. Давно прошли времена, когда бездумно устраивали настоящие иллюминации в квартире, а радио работало весь день без перерыва.
В нашем климате, к сожалению, не получится установить солнечную батарею у всех на балконах, но другие способы вполне возможно внедрить повсеместно.
1. Установить двухтарифный счетчик
Получить ощутимую выгоду поможет счетчик, где тариф зависит от времени суток. Правда, нужно быть уверенным, что соседи не будут против слышать пылесос или стиральную машину по ночам.
2. Периодически очищать от накипи водонагреватель
Если на стенках бака бойлера образовался известковый налет, он начнет нагревать воду значительно дольше. Это повлечет за собой другие проблемы – увеличатся затраты на электроэнергию, появятся шумы, начнут перегорать пробки.
3. Избегать использования удлинителей и тройников
Использовать в квартире удлинители и тройники иногда очень удобно, но не всегда безопасно. Переноски могут выбивать автоматы, расплавлять розетки, заставлять электросчетчики работать в бешеном ритме – и накручивать киловатты.
4. Отдать предпочтение электрочайнику вместо нагрева воды на электрической плите
Электроплита сначала долго нагревается сама, а потом греет чайник. Гораздо быстрее и экономнее нажать на рычажок чайника и почти мгновенно получить кипяток.
5. Пустить в ход энергосберегающие лампы
Заменить лампы накаливания на лампы энергосбережения – уже практически обязанность каждого из нас. Речь идет не только об экономии, но и об экологии.
6. Использовать лампу для работы за столом вместо комнатного света
Настольная лампа – переносный источник света. Он точечно освещает нужную в данный момент зону и экономит ресурсы электроэнергии.
7. Поставить компьютер на автоматическое выключение
Перевод компьютера в спящий режим в итоге сэкономит значительные суммы в семейном бюджете. Даже мерцающий экран потребляет электроэнергию, так что выключайте все ненужные вам в данный момент устройства.
8. Не допускать скопления пыли на лампочках, плафонах и электрических обогревателях
Слой пыли на источниках света снижает их эффективность. Вы включаете вместо одной лампочки пять, а надо только хорошенько ее отмыть – и получить нормальное освещение плюс экономию расхода электроэнергии.
9. Выключать телевизор после просмотра
Если не нажать на кнопку выключения телевизионного пульта, то экран телевизора погаснет – но счетчик по-прежнему будет считать обороты и накручивать ваши расходы.
10. Зажигать свечи
Свечи не только создадут романтическое настроение, но и помогут сэкономить кругленькую сумму за этот прекрасный вечер.
Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Не думайте, что это мелочи жизни, не стоящие усилий. Подсчитайте итог экономии за год – и вы приятно удивитесь.
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