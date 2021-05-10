10 способов сэкономить на электричестве

Чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду, каждый из нас должен научиться экономить электричество. Давно прошли времена, когда бездумно устраивали настоящие иллюминации в квартире, а радио работало весь день без перерыва.

В нашем климате, к сожалению, не получится установить солнечную батарею у всех на балконах, но другие способы вполне возможно внедрить повсеместно.



1. Установить двухтарифный счетчик

2. Периодически очищать от накипи водонагреватель

3. Избегать использования удлинителей и тройников

4. Отдать предпочтение электрочайнику вместо нагрева воды на электрической плите

5. Пустить в ход энергосберегающие лампы

6. Использовать лампу для работы за столом вместо комнатного света

7. Поставить компьютер на автоматическое выключение

8. Не допускать скопления пыли на лампочках, плафонах и электрических обогревателях

9. Выключать телевизор после просмотра

10. Зажигать свечи

Получить ощутимую выгоду поможет счетчик, где тариф зависит от времени суток. Правда, нужно быть уверенным, что соседи не будут против слышать пылесос или стиральную машину по ночам.Если на стенках бака бойлера образовался известковый налет, он начнет нагревать воду значительно дольше. Это повлечет за собой другие проблемы – увеличатся затраты на электроэнергию, появятся шумы, начнут перегорать пробки.Использовать в квартире удлинители и тройники иногда очень удобно, но не всегда безопасно. Переноски могут выбивать автоматы, расплавлять розетки, заставлять электросчетчики работать в бешеном ритме – и накручивать киловатты.Электроплита сначала долго нагревается сама, а потом греет чайник.Гораздо быстрее и экономнее нажать на рычажок чайника и почти мгновенно получить кипяток.Заменить лампы накаливания на лампы энергосбережения – уже практически обязанность каждого из нас. Речь идет не только об экономии, но и об экологии.Настольная лампа – переносный источник света. Он точечно освещает нужную в данный момент зону и экономит ресурсы электроэнергии.Перевод компьютера в спящий режим в итоге сэкономит значительные суммы в семейном бюджете. Даже мерцающий экран потребляет электроэнергию, так что выключайте все ненужные вам в данный момент устройства.Слой пыли на источниках света снижает их эффективность. Вы включаете вместо одной лампочки пять, а надо только хорошенько ее отмыть – и получить нормальное освещение плюс экономию расхода электроэнергии.Если не нажать на кнопку выключения телевизионного пульта, то экран телевизора погаснет – но счетчик по-прежнему будет считать обороты и накручивать ваши расходы.Свечи не только создадут романтическое настроение, но и помогут сэкономить кругленькую сумму за этот прекрасный вечер.все фотографии взяты с открытых ресурсов.Не думайте, что это мелочи жизни, не стоящие усилий. Подсчитайте итог экономии за год – и вы приятно удивитесь.