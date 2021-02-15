На что тратят деньги российские олигархи

Мы вновь возвращаемся к известному утверждению, что все в жизни познается в сравнении. К примеру, обычные люди и олигархи смотрят на расходы совершенно по-разному — то, что кажется первым немыслимой тратой, на сумму которой можно прожить всю жизнь, вторым — лишь текущими расходами. Предлагаем Вам визуально оценить дорогостоящие покупки наших олигархов.
Виктор Харитонов — автодром «Нюрбургринг» — $100 млн.
Старейшая гоночная трасса Германии и одна из самых известных в мире была куплена российским бизнесменом Виктором Харитоновым около года назад.
Виктор Вексельберг — коллекция яиц Фаберже за более чем $120 млн.
Один из богатейших россиян нашего времени Виктор Вексельберг является обладателем внушительной коллекции пасхальных яиц Фаберже. Основа или «сердце» этой коллекции состоит из 200 предметов, стоимость которых более $120 млн. Всего же в коллекции приблизительно 700 предметов.
Михаил Прохоров — баскетбольная команда «Нью-Джерси Нетс» за $200 млн.
В детстве Михаил Прохоров всерьёз хотел заняться баскетболом, но выбрал бизнес. Впрочем, как мы можем видеть, выбор он тогда сделал правильный. А наличие денег позволило в какой-то степени реализовать детскую мечту. Несколько лет назад Прохоров купил «Нью-Джерси Нетс» и перевёз команду в Бруклин с соответствующей сменой названия конечно же.
Андрей Гончаренко — дом за $205,5 миллионов.
Несколько лет назад российский бизнесмен Андрей Гончаренко приобрёл один из самых дорогих на тот момент домов в Великобритании — Hanover Lodge в престижном лондонском районе Regent Park. О том, чем господин Гончаренко зарабатывает на жизнь известно крайне мало. По данным газеты The Daily Mail, своё состояние он сколотил на торговле автомобилями и недвижимостью. По сообщениям английских СМИ, всего за три года Андрей Гончаренко вложил в лондонскую недвижимость $427 млн.
Андрей Мельниченко — яхта за $300 млн.
Эту яхту с лаконичным названием «А» строила та же верфь, что и «Eclipse» Абрамовича. Из особенностей — вертолётная площадка, судно-амфибия, автомобильный гараж и три бассейна, в одном из которых можно по желанию менять пресную воду на морскую. Это всё клише и штампы, ну а среди изысков — краны в ванной за $40 тыс. каждый и серебряные поручни лестницы за $60 тыс. Ежегодное содержание яхты обходится бизнесмену в $20 млн.
Алишер Усманов — самолёт Airbus A340 за $350 млн.
Сама по себе эта модель самолёта стоит около $240 млн. Ещё почти половину этой суммы Усманов потратил на то, чтобы переоборудовать самолёт под свои нужды и желания. Airbus A340 может принять на борт до 375 пассажиров и пролететь с ними без дозаправки 14,5 тысяч километров. Бизнесмен решил назвать свой самолёт Бурхан — в честь отца. Мы уже писали на Фишках, что это один из самых дорогих частных самолётов в мире.
Андрей Мельниченко — парусный корабль за $400 млн.
По всей видимости господин Мельниченко очень любит корабли, раз одной из самых шикарных яхт в мире ему показалось мало и он решил прикупить ещё и парусник. Известно, что судно из трёх карбоновых мачт имеет длину 143 метра и ширину 25. Точная цена этого «кораблика» неизвестна, но по оценкам специалистов, она должна начинаться от $400 млн.
Роман Абрамович — яхта за $800 миллионов.
В 2005 году Абрамович заключил контракт с немецкой верфью Blohm + Voss на постройку роскошной 164 метровой яхты. На борту судна должны были располагаться посадочная площадка для вертолёта, субмарина, 16-метровый открытый бассейн, спортивный центр, кинозал и многое другое. Цена контракта составила 340 млн. евро. Однако, фактические затраты на постройку составили $800 млн. Яхта получила название «Eclipse» Кроме того содержание и обслуживание яхты обходится примерно в $50 млн каждый год.
Дмитрий Рыболовлев — дом за $950 млн.
В 2008 году российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев приобрёл особняк в Палм бич, Флорида, который ранее принадлежал известному американскому миллиардеру Дональду Трампу. Сам особняк площадью 5,5 тыс. квадратных метров, в нём нашлось место для 15 спален, 15 ванных комнат и 8 уборных с золотой сантехникой. Этот дом уже попадал в одну из наших подборок.
Роман Абрамович — футбольный клуб «Челси» за $90 млн.
Да, сам клуб обошёлся русскому олигарху не так дорого, по сравнению с другими пунктами из этой подборки. Однако, эта покупка повлекла за собой череду очень серьёзных трат. Так, в первый же сезон новоиспечённому хозяину клуба пришлось купить полтора десятка новых игроков за более чем $180 млн. Кроме того, через «Челси» прошло целое созвездие именитых тренеров, со многими из которых приходилось разрывать контракты досрочно. Только на одни неустойки по этим контрактом пришлось потратить в общей сложности свыше $90 млн. Кроме того, на протяжении всего времени владения клубом Абрамович оказывал ему поддержку, выдавая беспроцентные кредиты. Таким образом, за более чем 10 лет владения «Челси» Роман Абрамович потратил на него более $1,5 миллиардов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии