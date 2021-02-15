На что тратят деньги российские олигархи

Мы вновь возвращаемся к известному утверждению, что все в жизни познается в сравнении. К примеру, обычные люди и олигархи смотрят на расходы совершенно по-разному — то, что кажется первым немыслимой тратой, на сумму которой можно прожить всю жизнь, вторым — лишь текущими расходами. Предлагаем Вам визуально оценить дорогостоящие покупки наших олигархов.



Виктор Харитонов — автодром «Нюрбургринг» — $100 млн.

Виктор Вексельберг — коллекция яиц Фаберже за более чем $120 млн.

Михаил Прохоров — баскетбольная команда «Нью-Джерси Нетс» за $200 млн.

Андрей Гончаренко — дом за $205,5 миллионов.

Андрей Мельниченко — яхта за $300 млн.

Алишер Усманов — самолёт Airbus A340 за $350 млн.

Андрей Мельниченко — парусный корабль за $400 млн.

Роман Абрамович — яхта за $800 миллионов.

Дмитрий Рыболовлев — дом за $950 млн.

Роман Абрамович — футбольный клуб «Челси» за $90 млн.