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На что тратят деньги российские олигархи

Мы вновь возвращаемся к известному утверждению, что все в жизни познается в сравнении. К примеру, обычные люди и олигархи смотрят на расходы совершенно по-разному — то, что кажется первым немыслимой тратой, на сумму которой можно прожить всю жизнь, вторым — лишь текущими расходами. Предлагаем Вам визуально оценить дорогостоящие покупки наших олигархов.

Виктор Харитонов — автодром «Нюрбургринг» — $100 млн.


На что тратят деньги российские олигархи


Старейшая гоночная трасса Германии и одна из самых известных в мире была куплена российским бизнесменом Виктором Харитоновым около года назад.

Виктор Вексельберг — коллекция яиц Фаберже за более чем $120 млн.


На что тратят деньги российские олигархи

Один из богатейших россиян нашего времени Виктор Вексельберг является обладателем внушительной коллекции пасхальных яиц Фаберже. Основа или «сердце» этой коллекции состоит из 200 предметов, стоимость которых более $120 млн. Всего же в коллекции приблизительно 700 предметов.

Михаил Прохоров — баскетбольная команда «Нью-Джерси Нетс» за $200 млн.


На что тратят деньги российские олигархи

В детстве Михаил Прохоров всерьёз хотел заняться баскетболом, но выбрал бизнес. Впрочем, как мы можем видеть, выбор он тогда сделал правильный. А наличие денег позволило в какой-то степени реализовать детскую мечту. Несколько лет назад Прохоров купил «Нью-Джерси Нетс» и перевёз команду в Бруклин с соответствующей сменой названия конечно же.

Андрей Гончаренко — дом за $205,5 миллионов.


На что тратят деньги российские олигархи

Несколько лет назад российский бизнесмен Андрей Гончаренко приобрёл один из самых дорогих на тот момент домов в Великобритании — Hanover Lodge в престижном лондонском районе Regent Park. О том, чем господин Гончаренко зарабатывает на жизнь известно крайне мало. По данным газеты The Daily Mail, своё состояние он сколотил на торговле автомобилями и недвижимостью. По сообщениям английских СМИ, всего за три года Андрей Гончаренко вложил в лондонскую недвижимость $427 млн.

Андрей Мельниченко — яхта за $300 млн.


На что тратят деньги российские олигархи

Эту яхту с лаконичным названием «А» строила та же верфь, что и «Eclipse» Абрамовича. Из особенностей — вертолётная площадка, судно-амфибия, автомобильный гараж и три бассейна, в одном из которых можно по желанию менять пресную воду на морскую. Это всё клише и штампы, ну а среди изысков — краны в ванной за $40 тыс. каждый и серебряные поручни лестницы за $60 тыс. Ежегодное содержание яхты обходится бизнесмену в $20 млн.

Алишер Усманов — самолёт Airbus A340 за $350 млн.


На что тратят деньги российские олигархи

Сама по себе эта модель самолёта стоит около $240 млн. Ещё почти половину этой суммы Усманов потратил на то, чтобы переоборудовать самолёт под свои нужды и желания. Airbus A340 может принять на борт до 375 пассажиров и пролететь с ними без дозаправки 14,5 тысяч километров. Бизнесмен решил назвать свой самолёт Бурхан — в честь отца. Мы уже писали на Фишках, что это один из самых дорогих частных самолётов в мире.

Андрей Мельниченко — парусный корабль за $400 млн.


На что тратят деньги российские олигархи

По всей видимости господин Мельниченко очень любит корабли, раз одной из самых шикарных яхт в мире ему показалось мало и он решил прикупить ещё и парусник. Известно, что судно из трёх карбоновых мачт имеет длину 143 метра и ширину 25. Точная цена этого «кораблика» неизвестна, но по оценкам специалистов, она должна начинаться от $400 млн.

Роман Абрамович — яхта за $800 миллионов.


На что тратят деньги российские олигархи

В 2005 году Абрамович заключил контракт с немецкой верфью Blohm + Voss на постройку роскошной 164 метровой яхты. На борту судна должны были располагаться посадочная площадка для вертолёта, субмарина, 16-метровый открытый бассейн, спортивный центр, кинозал и многое другое. Цена контракта составила 340 млн. евро. Однако, фактические затраты на постройку составили $800 млн. Яхта получила название «Eclipse» Кроме того содержание и обслуживание яхты обходится примерно в $50 млн каждый год.

Дмитрий Рыболовлев — дом за $950 млн.


На что тратят деньги российские олигархи

В 2008 году российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев приобрёл особняк в Палм бич, Флорида, который ранее принадлежал известному американскому миллиардеру Дональду Трампу. Сам особняк площадью 5,5 тыс. квадратных метров, в нём нашлось место для 15 спален, 15 ванных комнат и 8 уборных с золотой сантехникой. Этот дом уже попадал в одну из наших подборок.

Роман Абрамович — футбольный клуб «Челси» за $90 млн.


На что тратят деньги российские олигархи

Да, сам клуб обошёлся русскому олигарху не так дорого, по сравнению с другими пунктами из этой подборки. Однако, эта покупка повлекла за собой череду очень серьёзных трат. Так, в первый же сезон новоиспечённому хозяину клуба пришлось купить полтора десятка новых игроков за более чем $180 млн. Кроме того, через «Челси» прошло целое созвездие именитых тренеров, со многими из которых приходилось разрывать контракты досрочно. Только на одни неустойки по этим контрактом пришлось потратить в общей сложности свыше $90 млн. Кроме того, на протяжении всего времени владения клубом Абрамович оказывал ему поддержку, выдавая беспроцентные кредиты. Таким образом, за более чем 10 лет владения «Челси» Роман Абрамович потратил на него более $1,5 миллиардов.

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