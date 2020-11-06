Какой чай пьют в разных странах мира

Чай является максимально интернациональным напитком, который пьют если не во всех странах мира, то уж точно в подавляющем большинстве. Японец, русский и даже египтянин для приготовления этого чудесного напитка будут использовать чайные листья, но внешний вид и его вкусовые качества будут резко отличаться, и все потому, что способ приготовления чая в разных странах различен.



Далее вас ждут чашки чая из 20 стран мира.







Япония

Индия

Великобритания

Турция

Тибет

Марокко

Гонконг

Тайвань

США

Россия

Пакистан

Таиланд

Китай

Египет

Монголия

Кения

Аргентина

Южная Африка

Малайзия

Кувейт