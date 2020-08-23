Вкуснейшие яичницы мира

Утро! Что вам рассказать? Как то я вам показывалсо всего мира.А давайте сейчас сконцентрируемся конкретно на яичнице.

Яйца являются одной из главных составляющих рациона людей с глубокой древности. Питательные и полезные, они могут соперничать с мясом по количеству незаменимых аминокислот. Люди ели яйца еще тогда, когда не были собственно людьми, а представляли собой промежуточные формы вроде неандертальца или австралопитека. Но даже тогда, когда человек не мог развести огонь, он любил есть яйца.

Со временем кухня усложнилась, но яйца никуда не делись. Сегодня блюда из яиц составляют национальную гордость множества стран.

Посмотрите на лучшие блюда, что готовят в разных странах мира и которые можно причислить к разряду «яичниц», от израильской шакшуки до норвежского омлета.

Шакшука

Шакшука — блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ. Шакшука представляет собой нечто гораздо большее, чем яичница с помидорами, — это целый пласт израильской кухни, который имеет множество вариаций. Несмотря на то что появилась она в Северной Африке, настоящее признание шакшука завоевала на иудейских землях. Там ее едят на завтрак, обед, но ни в коем случае не на ужин.

Такова традиция, но вне Израиля никто вам не запретит есть шакшуку даже ночью. Рецептов шакшуки существует множество, но принцип сохраняется — яйца жарятся в специальном соусе из томатов и перца.

Фриттата

Фриттата — итальянский омлет, который готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса. Обычно фриттату жарят на плите, после чего доводят до готовности в духовке. Неаполитанскую фриттату часто готовят с использованием макарон. Традиционная крестьянская фриттата содержит лук-порей и сыр пармезан. Во фриттату не добавляются продукты, содержащие большое количество жидкости. Например, если вы хотите добавить помидоры, их сначала следует разрезать, избавить от семян и жидкости, потом дать полежать в сухом месте 15-30 минут и только после этого использовать для готовки. Сегодня итальянскую фриттату готовят в сковороде с двумя ручками, специально созданной для этого блюда.

Готовится фриттата на медленном огне. Взбитые яйца заливаются на дно смазанной маслом сковороды, затем кладется начинка. Когда нижний слой фриттаты начинает запекаться, сковороду можно закрыть крышкой и довести фриттату до готовности на медленном огне либо можно поместить сковороду в духовку.







Пашот

Яйца пашот — традиционное французское блюдо из разбитых яиц, приготовленных способом «пашот» — в горячей воде без скорлупы. При таком способе приготовления получается мягкий кремообразный желток, окутанный лепестками белка. Главное — яйца должны быть первой свежести, а вода не должна сильно кипеть.

Яйца пашот являются основой для приготовления различных блюд, таких как, например, яйца Бенедикт. В различных местностях существует также собственная приставка вроде «креольские яйца пашот». Некоторые кулинары добавляют яйца пашот в суп или бульон. Подаются яйца пашот на хрустящих тостах, с жареными помидорами или сосисками, посыпанные тертым сыром.









Орсини

Необычный и трудоемкий рецепт яиц. Желтки отделяются от белков и остаются в половинке скорлупы. Белки взбиваются в пену и запекаются в духовке, после чего туда добавляется желток и сливочное масло. Орсини — популярная закуска в итальянской кухне, которая подается с сыром и овощами.









Кокот

Яйца кокот запекаются в порционных формах с добавлением начинки — мяса, ветчины, овощей, грибов. Готовятся по следующему принципу — сперва в форму выкладывается начинка, после чего сверху разбивается яйцо. После этого кокот отправляют в духовку и запекают либо варят на водяной бане.









Норвежский омлет

От обычного омлета норвежский рецепт отличается оригинальным сочетанием соленой рыбы и слегка обжаренных яиц с луком. Сочетание настолько популярно у скандинавов, что редкий завтрак обходится без рыбы с яйцами.







Тортилья

Тортилья де патата, испанский омлет, испанская тортилья, картофельный омлет. Есть множество версий происхождения этого самого популярного блюда испанской кухни. Одна легенда гласит, что автором рецепта был генерал Томас Сумалакарреги, который во время осады Бильбао изобрел омлет как простое, быстрое и питательное блюдо, чтобы удовлетворить продовольственные трудности карлистской армии. По другому мнению, тортилью впервые приготовила анонимная домохозяйка из Наварры, в чьем доме по воле случая вышеупомянутый генерал остановился на ночлег. Женщина была очень бедной, и кроме яиц, картошки и лука у нее ничего не было, пришлось импровизировать — генерал остался доволен и передал рецепт армейским поварам.







Huevos rancheros

Huevos rancheros (произносится «уэвос ранчерос») в переводе означает «яйца по-деревенски». Это мексиканская яичница с национальным колоритом — добавлением красного перца, фасоли и острого соуса чили. Едят такую яичницу с маисовыми лепешками.







Тамагояки

Японский омлет тамагояки — национальная гордость Страны восходящего солнца. Его делают, взбивая куриные яйца, а потом подмешивая бульон, в котором есть сахар, соевый соус, соль и, возможно, другие приправы. Смесь жарят, несколько раз переворачивая при приготовлении. Часто омлет используют для приготовления роллов с самыми разными начинками.

А какую яичницу вы себе готовите?