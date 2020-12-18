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Фильмы, от которых становится светло на душе

Бывают моменты, когда каждый из нас ощущает тучи над головой особенно остро. В такие минуты не хватает капли радости, тепла и света, способного показать, что наш мир — не такое уж плохое место. К счастью, всегда можно посмотреть хороший фильм и забыть обо всех мелких неудачах. Мы собрали 20 разных кинокартин, среди которых есть признанные шедевры и легкие развлекательные фильмы. Их объединяет одно: все они дарят желание жить и творить добро.

Фильмы, от которых становится светло на душе


Фильмы, от которых становится светло на душе

1. Жизнь прекрасна Удивительно, но картина об ужасах войны может стать одним из самых добрых фильмов, когда-либо увиденных вами. Это потрясающая история любящего отца, который сумел подарить сыну вторую жизнь даже в условиях концлагеря и превратить страшную действительность в игру. И поневоле веришь: жизнь иногда несправедлива, мучительна, трагична, но все-таки бесконечно прекрасна.

Фильмы, от которых становится светло на душе

2. Форрест Гамп Этот фильм режиссера Роберта Земекиса — всемирный феномен 1994 года, который даже сейчас, спустя 20 лет, хочется пересматривать снова и снова. Несмотря на то что знаешь наизусть, что скажут герои, с каждым просмотром открываешь для себя что-то новое. Видимо, это и есть настоящее кино — простое, ясное и гениальное.

Фильмы, от которых становится светло на душе

3. Босиком по мостовой Уборщик в психиатрической больнице Ник в последнюю секунду спасает от самоубийства девушку Лайлу, и после этого его жизнь круто меняется.

Смешной, трогательный, легкий фильм с небанальным сюжетом придется по душе каждому и напомнит о том, что самые главные вещи в жизни по-прежнему просты: всего лишь быть рядом с любимым человеком, есть мороженое, путешествовать и радоваться каждому дню.

Фильмы, от которых становится светло на душе

4. Тэмпл Грандин Ее зовут Тэмпл Грандин, и она не такая, как другие. Биографическая драма рассказывает о страдающей аутизмом женщине, которой удалось достичь немалых успехов в науке. Ей удалось изменить отношение мира к аутистам и доказать, что человек способен на все, если не сдастся. Достойный фильм о сильной личности никого не оставит равнодушным.

Фильмы, от которых становится светло на душе

5. Реальная любовь Любовь незабываемая и недосягаемая, вызывающая сожаление и экстатическая, неожиданная и нежеланная, неудобная и необъяснимая, неизящная и неравная. Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, — до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце…

Фильмы, от которых становится светло на душе

6. 1+1 (Неприкасаемые) Режиссерам и актерам этого фильма удалось создать жизнеутверждающую, остроумную, веселую и обаятельную картину. Да и с пропорциями не переборщили — смесь драмы и комедии в истории двух непохожих, как белое и черное, друзей получилась практически идеальной.

Фильмы, от которых становится светло на душе

7. Шоу Трумана Представьте себе: вы вдруг начинаете понимать, что все вокруг вас — декорации, а люди — актеры, притворяющиеся теми, кем они вам кажутся. Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, где вы исполняете главную роль, даже не подозревая об этом. Сможете ли вы оставить все ради свободы и научитесь ли после этого доверять людям? В этом поучительном фильме без морализаторства Джим Керри сыграл одну из лучших драматических ролей в своей карьере.

Фильмы, от которых становится светло на душе

8. Хористы Сюжет этого фильма оригинальным не назовешь: преподаватель музыки попадает в интернат для трудных подростков и пытается достучаться до своих подопечных. Но в картине прекрасно обыграна идея того, что человечность может свернуть горы, а любовь — заставить сердца петь. Отдельно стоит отметить потрясающее музыкальное сопровождение картины — живое, яркое, непосредственное.

Фильмы, от которых становится светло на душе

9. Пенелопа В мире, где все привыкли судить нас по внешности, непросто выжить человеку, не похожему на остальных. Это довелось узнать Пенелопе — девушке, над которой тяготеет древнее семейное проклятье. Вместо носа у нее свиной пятачок, и он исчезнет только тогда, когда человек одного с ней круга полюбит Пенелопу. Конечно, это сказка, светлая история, которая учит простой старой истине — в любой ситуации оставаться собой.

Фильмы, от которых становится светло на душе

10. День сурка Во время съемок картины Билл Мюррей получил производственную травму: он был дважды укушен сурком. Но это не помешало ему сыграть все перемены в герое, вынужденном снова и снова переживать один и тот же день. Фильм легко и весело рассказывает о значимости каждого мгновения жизни, каждого принятого решения, каждого совершенного поступка.

Фильмы, от которых становится светло на душе

11. А в душе я танцую Герои этого фильма — люди в инвалидных колясках. Но оптимизма у них побольше, чем у многих здоровых людей. Скованные церебральным параличом, парни не унывают и стараются жить в этом мире полноценно: радоваться, делать глупости, защищать слабых, танцевать и шутить.

Фильмы, от которых становится светло на душе

12. Жизнь как чудо Говорят, чтобы понимать Кустурицу, нужно знание балканского колорита, осведомленность в реалиях и особое чувство юмора. Но нам кажется, что достаточно всего лишь интереса и не слишком серьезного отношения к жизни: тогда этот фильм воспринимается как искренняя, по-настоящему волшебная сказка, доступно рассказывающая о сложных вещах. Сказка о настоящем чуде.

Фильмы, от которых становится светло на душе

13. Амели Фантазерка Амели находит в своей ванной комнате тайник со старыми игрушками и загорается идеей вернуть «сокровище» законному владельцу. Этот добрый поступок меняет жизнь девушки, и она начинает вмешиваться в жизнь чужих людей совершенно неожиданным образом. Фильм перевернул и наши жизни тоже, а без восхитительной музыки композитора Яна Тьерсена уже невозможно представить себе Париж.

Фильмы, от которых становится светло на душе

14. Целитель Адамс Попав в клинику для душевнобольных с диагнозом глубокой депрессии, герой Робина Уильямса неожиданно находит смысл жизни в помощи другим. Он делает невероятное открытие: оказывается, лучшим лекарством от всех болезней является смех, а для пациента важнее всего неравнодушие — ведь доброта и жизнелюбие действительно способны творить чудеса.

Фильмы, от которых становится светло на душе

15. Марли и я Молодой журналист со своей женой переезжает в другой город на новое место работы. У них грандиозные планы: покупка дома, дети… Но сначала они заводят собаку. Кто бы мог подумать, что именно она станет главным испытанием в их жизни. А еще — главным учителем и мерилом ценностей в отношениях. «Собаке все равно, бедный ты или богатый, образованный или неграмотный, умный или тугодум. Отдай ей свое сердце, и она ответит тебе тем же».

Фильмы, от которых становится светло на душе

16. Шоколад Как-то зимним днем в тихом французском городке появляется молодая женщина по имени Вианн. А чуть позже она открывает необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие. С Вианн в городок приходит магия, чтобы помочь людям избавиться от бремени, освободить их от оков и научить наслаждаться жизнью. А однажды чудо коснется и самой волшебницы…

Фильмы, от которых становится светло на душе

17. Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту Фильм основан на реальной истории о девушке Джули, которая решила приготовить 524 блюда по рецептам знаменитой Джулии Чайлд. И сделать это надо было за 365 дней. Весь процесс главная героиня красочно описывает в блоге. Смотришь фильм, чувствуешь запах вкусной еды и будто бы заново открываешь для себя вкус к жизни.

Фильмы, от которых становится светло на душе

18. Звездная пыль Иногда каждому взрослому хочется, чтобы от него отстали с нравоучениями и философией и просто рассказали ему увлекательную сказку с ярким привкусом волшебства, красивыми героями, фантастическим сюжетом. Такова история Тристана, опрометчиво пообещавшего принести самой красивой девушке деревни упавшую с неба звезду и попавшего в магический мир.

Фильмы, от которых становится светло на душе

19. Мышиная охота Братья Ларс и Эрни Шмунц не придают особого значения унаследованному ими старому полуразрушенному особняку до тех пор, пока не узнают, что их ветхая недвижимость стоит миллионы. Но есть одна проблема: чтобы продать дом, братья должны избавиться от его единственного и упрямого обитателя — маленькой, но очень цепкой мыши. Отличный фильм для тех моментов, когда вам станет грустно, холодно и одиноко.

Фильмы, от которых становится светло на душе

20. Королевство полной Луны После таинственного исчезновения мальчишки из лагеря бойскаутов и замкнутой девочки из проблемной семьи принципиальный шериф ставит всех на уши. Свое альтернативное расследование начинает тренер бойскаутов. Мамаша девушки бьется в истерике, а отец, кажется, что-то скрывает… «Королевство полной Луны» — это кино, которому невозможно сопротивляться. Ведь у каждого в жизни бывает первая любовь.

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