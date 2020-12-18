Фильмы, от которых становится светло на душе

Бывают моменты, когда каждый из нас ощущает тучи над головой особенно остро. В такие минуты не хватает капли радости, тепла и света, способного показать, что наш мир — не такое уж плохое место. К счастью, всегда можно посмотреть хороший фильм и забыть обо всех мелких неудачах. Мы собрали 20 разных кинокартин, среди которых есть признанные шедевры и легкие развлекательные фильмы. Их объединяет одно: все они дарят желание жить и творить добро.













1. Жизнь прекрасна Удивительно, но картина об ужасах войны может стать одним из самых добрых фильмов, когда-либо увиденных вами. Это потрясающая история любящего отца, который сумел подарить сыну вторую жизнь даже в условиях концлагеря и превратить страшную действительность в игру. И поневоле веришь: жизнь иногда несправедлива, мучительна, трагична, но все-таки бесконечно прекрасна.







2. Форрест Гамп Этот фильм режиссера Роберта Земекиса — всемирный феномен 1994 года, который даже сейчас, спустя 20 лет, хочется пересматривать снова и снова. Несмотря на то что знаешь наизусть, что скажут герои, с каждым просмотром открываешь для себя что-то новое. Видимо, это и есть настоящее кино — простое, ясное и гениальное.







3. Босиком по мостовой Уборщик в психиатрической больнице Ник в последнюю секунду спасает от самоубийства девушку Лайлу, и после этого его жизнь круто меняется.

Смешной, трогательный, легкий фильм с небанальным сюжетом придется по душе каждому и напомнит о том, что самые главные вещи в жизни по-прежнему просты: всего лишь быть рядом с любимым человеком, есть мороженое, путешествовать и радоваться каждому дню.4. Тэмпл Грандин Ее зовут Тэмпл Грандин, и она не такая, как другие. Биографическая драма рассказывает о страдающей аутизмом женщине, которой удалось достичь немалых успехов в науке. Ей удалось изменить отношение мира к аутистам и доказать, что человек способен на все, если не сдастся. Достойный фильм о сильной личности никого не оставит равнодушным.5. Реальная любовь Любовь незабываемая и недосягаемая, вызывающая сожаление и экстатическая, неожиданная и нежеланная, неудобная и необъяснимая, неизящная и неравная. Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, — до писателя , сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце…6. 1+1 (Неприкасаемые) Режиссерам и актерам этого фильма удалось создать жизнеутверждающую , остроумную, веселую и обаятельную картину. Да и с пропорциями не переборщили — смесь драмы и комедии в истории двух непохожих, как белое и черное, друзей получилась практически идеальной.7. Шоу Трумана Представьте себе: вы вдруг начинаете понимать, что все вокруг вас — декорации, а люди — актеры, притворяющиеся теми, кем они вам кажутся. Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, где вы исполняете главную роль, даже не подозревая об этом. Сможете ли вы оставить все ради свободы и научитесь ли после этого доверять людям? В этом поучительном фильме без морализаторства Джим Керри сыграл одну из лучших драматических ролей в своей карьере.8. Хористы Сюжет этого фильма оригинальным не назовешь: преподаватель музыки попадает в интернат для трудных подростков и пытается достучаться до своих подопечных. Но в картине прекрасно обыграна идея того, что человечность может свернуть горы, а любовь — заставить сердца петь . Отдельно стоит отметить потрясающее музыкальное сопровождение картины — живое, яркое, непосредственное.9. Пенелопа В мире, где все привыкли судить нас по внешности, непросто выжить человеку, не похожему на остальных. Это довелось узнать Пенелопе — девушке, над которой тяготеет древнее семейное проклятье. Вместо носа у нее свиной пятачок, и он исчезнет только тогда, когда человек одного с ней круга полюбит Пенелопу. Конечно, это сказка, светлая история, которая учит простой старой истине — в любой ситуации оставаться собой.10. День сурка Во время съемок картины Билл Мюррей получил производственную травму: он был дважды укушен сурком. Но это не помешало ему сыграть все перемены в герое, вынужденном снова и снова переживать один и тот же день. Фильм легко и весело рассказывает о значимости каждого мгновения жизни, каждого принятого решения, каждого совершенного поступка.11. А в душе я танцую Герои этого фильма — люди в инвалидных колясках. Но оптимизма у них побольше, чем у многих здоровых людей. Скованные церебральным параличом, парни не унывают и стараются жить в этом мире полноценно: радоваться, делать глупости , защищать слабых, танцевать и шутить.12. Жизнь как чудо Говорят, чтобы понимать Кустурицу, нужно знание балканского колорита, осведомленность в реалиях и особое чувство юмора. Но нам кажется, что достаточно всего лишь интереса и не слишком серьезного отношения к жизни: тогда этот фильм воспринимается как искренняя, по-настоящему волшебная сказка, доступно рассказывающая о сложных вещах. Сказка о настоящем чуде.13. Амели Фантазерка Амели находит в своей ванной комнате тайник со старыми игрушками и загорается идеей вернуть «сокровище» законному владельцу . Этот добрый поступок меняет жизнь девушки, и она начинает вмешиваться в жизнь чужих людей совершенно неожиданным образом. Фильм перевернул и наши жизни тоже, а без восхитительной музыки композитора Яна Тьерсена уже невозможно представить себе Париж.14. Целитель Адамс Попав в клинику для душевнобольных с диагнозом глубокой депрессии, герой Робина Уильямса неожиданно находит смысл жизни в помощи другим. Он делает невероятное открытие: оказывается, лучшим лекарством от всех болезней является смех, а для пациента важнее всего неравнодушие — ведь доброта и жизнелюбие действительно способны творить чудеса.15. Марли и я Молодой журналист со своей женой переезжает в другой город на новое место работы. У них грандиозные планы: покупка дома, дети… Но сначала они заводят собаку. Кто бы мог подумать, что именно она станет главным испытанием в их жизни. А еще — главным учителем и мерилом ценностей в отношениях. «Собаке все равно, бедный ты или богатый, образованный или неграмотный, умный или тугодум. Отдай ей свое сердце, и она ответит тебе тем же».16. Шоколад Как-то зимним днем в тихом французском городке появляется молодая женщина по имени Вианн. А чуть позже она открывает необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие . С Вианн в городок приходит магия, чтобы помочь людям избавиться от бремени, освободить их от оков и научить наслаждаться жизнью. А однажды чудо коснется и самой волшебницы…17. Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту Фильм основан на реальной истории о девушке Джули, которая решила приготовить 524 блюда по рецептам знаменитой Джулии Чайлд. И сделать это надо было за 365 дней. Весь процесс главная героиня красочно описывает в блоге. Смотришь фильм, чувствуешь запах вкусной еды и будто бы заново открываешь для себя вкус к жизни.18. Звездная пыль Иногда каждому взрослому хочется, чтобы от него отстали с нравоучениями и философией и просто рассказали ему увлекательную сказку с ярким привкусом волшебства, красивыми героями, фантастическим сюжетом. Такова история Тристана, опрометчиво пообещавшего принести самой красивой девушке деревни упавшую с неба звезду и попавшего в магический мир . 19. Мышиная охота Братья Ларс и Эрни Шмунц не придают особого значения унаследованному ими старому полуразрушенному особняку до тех пор, пока не узнают, что их ветхая недвижимость стоит миллионы. Но есть одна проблема: чтобы продать дом, братья должны избавиться от его единственного и упрямого обитателя — маленькой, но очень цепкой мыши. Отличный фильм для тех моментов , когда вам станет грустно, холодно и одиноко.20. Королевство полной Луны После таинственного исчезновения мальчишки из лагеря бойскаутов и замкнутой девочки из проблемной семьи принципиальный шериф ставит всех на уши. Свое альтернативное расследование начинает тренер бойскаутов. Мамаша девушки бьется в истерике, а отец, кажется, что-то скрывает … «Королевство полной Луны» — это кино, которому невозможно сопротивляться. Ведь у каждого в жизни бывает первая любовь.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: