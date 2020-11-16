Зачем смешивать пиво и рассол: лайфхак, который сбивает с толку

Необычное сочетание способно перевернуть привычное представление о популярных напитках .

Новый коктейль 2020 года, который однозначно стоит попробовать

Сочетание маринованных огурцов или рассола и пива неожиданно приятно удивляет. /Фото: all4women.co.za

Простая помощь в освежении напитка. /Фото: ezoterika.me

1. Ледяная кружка

Приятное запотевание бокала — это не всегда лучший выбор для пива. /Фото: whatech.b-cdn.net

2. Длительное хранение

В отличие от вина или ликера, пиво не становится вкуснее от длительного хранения. /Фото: am.com.mx

3. Неправильная температура храненияhttp://funhere.ru/?p=15471

Внимательное отношение к температуре позволит сохранить идеальное состояние пива. /Фото: s1.1zoom.me

4. Доступ света

Свет — это враг для вкуса и состава популярного хмельного напитка. /Фото: co14.nevseoboi.com.ua

5. Хранение на боку

Правильное положение бутылки тоже имеет значение. /Фото: img-s-msn-com.akamaized.net

6. Неправильный подход к наливанию пива

Правильная подача напитка может сильно изменить его вкус. /Фото: zjuzja.com