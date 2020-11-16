Зачем смешивать пиво и рассол: лайфхак, который сбивает с толку

Необычное сочетание способно перевернуть привычное представление о популярных напитках.
Смесь пива и рассола — это новый хит 2020 года. Этот лайфхак пробуют все, кто любит пиво, коктейли или смелые решения. Даже знаменитости рекомендуют попробовать этот трюк, чтобы обеспечить себе новые ощущения. А чтобы наслаждаться пивом в полной мере, редакция Novate.ru предлагает несколько дельных советов, как не испортить его вкус.
Новый коктейль 2020 года, который однозначно стоит попробовать
Сочетание маринованных огурцов или рассола и пива неожиданно приятно удивляет. /Фото: all4women.co.za
Добавление рассола в пиво — это проверенная практика на Среднем Западе США и многим она нравится. Рассол добавляет напитку особую кислинку и соленость, а значит и неповторимый интересный вкус. Особенно заманчиво такое сочетание в жаркие дни или когда сильно хочется пить, поскольку такой напиток отлично освежает. Магия рассола заключается в том, что он убирает горечь пива и оставляет приятное послевкусие. Результат сочетания рассола с пенным хмельным напитком по вкусу напоминает добавление сока свежевыжатого лайма, хотя и более соленого.
Простая помощь в освежении напитка. /Фото: ezoterika.me
Интересная информация: В Мексике пиво обычно пьют с добавлением свежего лайма и соли — и полученный коктейль, челада, позволяет сделать простой, легкий и водянистый напиток более многогранным, привнести в него новую нотку свежести и особого характера.
Как ни удивительно, с помощью маринованных огурцов или рассола вполне можно сделать пиво вкуснее и интереснее. Но существует также масса простых способов испортить этот хмельной напиток, вот несколько из них:
1. Ледяная кружка
Приятное запотевание бокала — это не всегда лучший выбор для пива. /Фото: whatech.b-cdn.net
Реклама во многом создает неверное впечатление, что пиво следует очень холодным, желательно даже в замороженном стакане. Однако настоящие пивовары утверждают, что подача слишком холодного напитка может ухудшить вкус. При низких температурах ключевые ароматические соединения в пиве не улетучиваются и не выделяют ароматные ароматы сосны, шоколада или приятного хмеля. Конечно, дешевое пиво не особо изменит свой вкус и аромат, но вот дорогое крафтовое пиво низкие температуры точно испортят. В зависимости от сорта пива, оно должно подаваться с температурой от 5 до 12 градусов.
2. Длительное хранение
В отличие от вина или ликера, пиво не становится вкуснее от длительного хранения. /Фото: am.com.mx
Без разницы бутылочный или консервированный напиток был куплен, большая часть пива хранится в среднем от шести до девяти месяцев. Как можно скорее следует выпивать IPA и крафтовое пиво, поскольку они имеют наиболее краткий срок хранения. К сожалению в пивоварнях и развлекательных заведениях довольно сложно узнать истинный возраст напитка, поэтому истинным ценителям хмельного напитка стоит с большим вниманием отнестись к его покупке.
3. Неправильная температура храненияhttp://funhere.ru/?p=15471
Внимательное отношение к температуре позволит сохранить идеальное состояние пива. /Фото: s1.1zoom.me
При хранении пива можно с легкостью, как продлить, так и сократить срок сохранения его полезных и вкусовых качеств. Одна из самых эффективных стратегий сохранения свежести пива — поддержание прохладной температуры, в идеале, около 3 градусов и не выше 7 градусов. Сделать это легче всего в холодильнике или холодном темном подвале. С другой стороны, хранение пива в теплой кладовой, гараже или багажнике автомобиля позволяет ему быстрее портиться. Пренебрегая охлаждением пива, можно ускорить процесс старения и поспособствовать появлению неприятного аромата. Если оставить пиво на солнце даже на один день, это может привести к окислению, которое, в свою очередь, дает привкус затхлого пива, отчетливо напоминающий картон, влажную бумагу или металл.
4. Доступ света
Свет — это враг для вкуса и состава популярного хмельного напитка. /Фото: co14.nevseoboi.com.ua
Прямые лучи света — это прямой путь к быстрому старению пива и нарушению температурного режима. Если оставить его на подоконнике, можно впоследствии обнаружить, что пиво изменило вкус и неприятно пахнет. Поэтому всегда лучше покупать пиво в коричневых или янтарных бутылках или жестяных банках, поскольку прозрачные бутылки плохо фильтруют УФ-свет, а зеленый цвет пластика лишь немного лучше. Также не стоит покупать пиво там, где оно хранится возле окон или у освещенной двери.
5. Хранение на боку
Правильное положение бутылки тоже имеет значение. /Фото: img-s-msn-com.akamaized.net
В отличие от винных бутылок, пиво следует подавать вертикально, а не класть на бок. И при хранении нужно сохранять это положение. Во-первых, это предотвращает постоянный контакт пива с металлической крышкой или пробкой, Если пренебрегать этим советом, пробка может негативно повлиять на вкус пива, оставляя после себя нежелательный затхлый или металлический привкус. Во-вторых, в некоторых сортах крафтового пива может содержаться дрожжевой осадок. Чтобы он не встряхивался, не прилипал к внутренним стенкам и не попал в стакан, бутылку лучше хранить вертикально.
6. Неправильный подход к наливанию пива
Правильная подача напитка может сильно изменить его вкус. /Фото: zjuzja.com
Для обманчиво простого действия, то, как наливается пиво в бокал, также имеет существенное значение. Большинство людей считают, что наливать пиво нужно с минимальным количеством пены или совсем без нее. Однако пивовары утверждают, что рекомендуется допустить небольшое количество пены поверх разлива. Так, содержащееся в напитке большое количество углекислого газа частично улетучивается, а это более полезно для желудка, чем ощущение чрезмерного наполнения. От количества пены зависит и вкус пива, ведь она мягко и ненавязчиво подготавливает небо к приему напитка. Наливать пиво лучше всего в только что вымытый стакан, не протирая его и под углом 45 градусов.
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