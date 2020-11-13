Вещи, от которых больше всего портится кухонная столешница

Столешнице ежедневно приходится выдерживать сильную нагрузку. Со временем от воздействия влаги, перепада температур, тяжелых и острых предметов она начинает портиться.



В первую очередь избавьтесь от привычки вставать на столешницу, чтобы добраться до верхних полок. Она не рассчитана на ваш вес.



Абразивные средства

Перепады температур

Кислота

Вода

Острые предметы

Давление

Горячие кастрюли

Солнце

Повторяющиеся движения

Старайтесь как можно реже прибегать к абразивным чистящим средствам для мытья столешниц. От средств с содержанием аммиака и отбеливателей стирается защитное покрытие, краска бледнеет, а каменные столешницы вообще теряют блеск. Будьте очень внимательны, когда моете плиту или духовой шкаф с помощью всевозможных «жироудалителей». На столешнице от них остаются белесые пятна, даже если вы ненадолго оставите бутылку с подтекшим средством, появится некрасивый ободок. Для ежедневного ухода за столешницей достаточно обычного средства для мытья посуды и влажной тряпки.Проверьте, как ведет себя во время работы мелкая бытовая техника: тостеры, мультиварки, пароварки, мини-грили и т. п. Если их дно сильно нагревается, не стоит держать их на столешнице, иначе перепад температур может стать причиной микротрещин или изменений цвета. В крайнем случае поставьте прибор на подставку для горячего или деревянную разделочную доску.Чтобы тяжелые предметы (например каменная ступка для специй) не царапали столешницу, используйте фетровые прокладки для мебельных ножек. Приклейте несколько ко дну тяжелой посуды, и ее будет проще передвигать по столешнице.Особенно чувствительны к кислоте мраморные столешницы, которые изготавливаются из кальцита (карбоната кальция). Поэтому любая оплошность может превратиться в некрасивое пятно. Пролитый уксус, кофе, вино, пятна от лимонного или томатного сока нужно сразу же протирать влажной тряпкой. Затем желательно обрабатывать, посыпав пищевой содой, чтобы нейтрализовать кислоту.Лужицы от воды нужно также протирать незамедлительно, не оставляя их на ночь или на целый день. Промокните их хотя бы бумажной салфеткой или сухой тряпкой. От воды, особенно жесткой водопроводной, на столешнице остаются разводы в виде тонкого белого ободка.Нас с детства учили: «Не режь на столе!» Ни одна столешница этого не выдержит, поэтому и существуют разделочные доски. Также необходимо обращать внимание на вертикальные подставки для ножей. Если вставлять длинные ножи в несоответствующие отверстия, они будут касаться столешницы, оставляя царапины и сколы.Уголки — слабое место любой столешницы. Поэтому повреждения и расслаивания краев являются одной из самых распространенных проблем. Значит необходимо уменьшить на них давление, стараться пореже на них опираться и уж точно не открывать о края бутылки.Не забывайте о подставках под горячее, потому что от высоких температур появятся трещины и потемнеет краска на любой столешнице.Окна, выходящие на солнечную сторону, это прекрасно. Но от ярких солнечных лучей быстрее выгорает краска на ламинированных столешницах, а на каменных и деревянных исчезает защитный герметичный слой. Если хотите, чтобы столешница прослужила подольше, на кухонных окнах должны быть шторки, жалюзи или экраны, которые защитят столешницу в солнечные дни.Вы всегда готовите еду на одном и том же участке столешницы? Значит он будет изнашиваться быстрее. Если есть свободное место, попробуйте менять дислокацию или купите большую разделочную доску, которая будет защищать вашу столешницу.