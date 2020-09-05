Чем промышляли Кудеяр, Тришка-Сибиряк и другие разбойники, которые вошли в историю России

Разбойники, которые вошли в историю России Крестьянство на протяжении всей дореволюционной истории России испытывало притеснения со стороны помещиков, и потому с симпатией относилось к тем, кто боролся с угнетателями. Потому разбойников, даже весьма далеких от идеалов справедливости, народная молва делала чуть ли не героями, противостоящими несправедливым царским порядкам. Ведь они, как правило, грабили помещиков и купцов, а не тех, у кого и взять то нечего. Но некоторым разбойникам удалось войти в историю, и их имена помнят даже спустя столетия.

Мифический Кудеяр

Одним из легендарных персонажей является Кудеяр - атаман, чьим именем названы многочисленные села, пещеры и курганы на территории России. О нем сложено много рассказов и легенд, но до сих пор достоверно не известно, правдивы ли они.

Сведения о его происхождении значатся во многих источниках 16 века и расходятся. Самой распространенная версия - что атаман был сыном Василия III и жены его — Соломии. Родила она его в монастыре, в который была сослана за то, что была бесплодной, после чего Кудеяра вывезли в леса, где он тайно воспитывался. Кроме того, по этим сведениям следует, что атаман приходился братом Ивану Грозному и вполне мог претендовать на царский трон.

Иллюстрация Атаман Кудеяр./Фото: www.moe-tambov.ru

В других источниках указано, что Кудеяр был сыном князя Трансильвании — Жигмонда Батори. После ссоры с отцом он сбежал и примкнул к казакам, а также служил опричником у царя. После царской немилости стал промышлять разбоем.

По преданию, Кудеяр сколотил собственное войско разбойников и грабил обозы богачей.

Из-за многочисленных набегов и грабежей жители множества русских губерний ассоциировали его с символом ужасающей силы. Легенды гласят, что после себя он оставил несметные богатства, которые до сих пор никто не смог отыскать.

Стенька Разин: буйный разбойник или герой?

Главным бунтовщиком 17 века был Степан Тимофеевич Разин, по прозвищу Стенька. Он был не просто удалым донским казаком и атаманом, но и хорошим организатором, вождем и военным.

В связи с ужесточенным крепостным прав в казачьи области стали стекаться крестьяне, бежавшие из внутренних губерний России. Они не имели корней и имущества, поэтому их прозвали «голутвенными». Степан был одним из таких. Снабжая «голытьбу» нужной провизией, местные казаки помогали им в воровских походах. Те, в свою очередь, делились добычей. Для народа, Разин был «благородным разбойником» и героем, ненавидящим крепостничество и царя.

Степан Тимофеевич Разин./Фото: 1.bp.blogspot.com

Под его предводительством, в 1670 году был организован поход на Волгу, сопровождающийся многочленными восстаниями крестьян. Казачий порядок вводился в каждом захваченном городе, купцов грабили, а представителей власти убивали. Осенью этого же года, атаман был сильно ранен и вывезен на Дон. Окрепнув, Степан снова хотел собрать сторонников, однако местные казаки были с этим не согласны. Весной 1671 г. они штурмом взяли Кагалицкий городок, где укрывался Разин. После чего его пленили (вместе с братом Фролом) и выдали царским воеводам. После вынесения приговора Степана четвертовали.

Ванька-Каин

Ванька-Каин — знаменитый разбойник и вор 18 столетия. Родился Иван Осипов в селе Иваново Ярославской губернии, в крестьянской семье. В 13 лет он был перевезен в господский двор, в Москву, а в 16 — познакомившись с вором по прозвищу «Камчатка», решил примкнуть к его банде, попутно обокрав своего хозяина и исписав барские ворота. Словами «работай черт, а не я» Осипов четко охарактеризовал свою жизненную позицию.

Вскоре его вернули бывшему хозяину. Пока Ванька находился в кандальной колоде, он узнал, что за хозяином водится «грешок». Когда к барину нагрянули гости, он всем рассказал, что по упущению хозяина, погиб гарнизонный солдат, тело которого скинули в колодец. За этот донос Ванька-Каин получил свободу, а вернувшись к своей шайке стал их предводителем.

Казнь Ваньки-Каина./Фото: the-criminal.ru

В 1741 году Осипов написал «покаянную челобитную», где рассказал, что сам является вором и готов посодействовать в поимке соучастников. С его помощью было отловлено много дезертиров, воров и бандитов. За предательство «своих» он получил прозвище «Каин».

Но на этом он не остановился. Его арестовали в 1749 году, за похищение 15-летней дочери отставного служивого. И только в 1755 году суд решил Ваньку-Каина казнить колесованием и обезглавливанием, но приговор был смягчен Сенатом. В 1756 году его высекли и вырвали ноздри. Поставив Каину клеймо «В.О.Р», его отправили в ссылку, где он и умер.

Василий Чуркин: гуслицкий Робин Гуд.

Ярким персонажем преступного мира в 19 веке стал Василий Васильевич Чуркин. Точная дата рождения неизвестна. Предполагается, что он родился между 1844-1846 годами, в деревне Барская, Гуслицкой волости.

Молодой Чуркин начал свою «карьеру» в банде гуслицких разбойников, орудовавших в 1870 на больших дорогах: от Москвы до Владимира. Позже, из-за тяжелой болезни главаря свора распалась. Здесь Василий не растерялся и в 1873 году создал свою собственную шайку. Вскоре он был пойман, но под арестом оставался недолго, потому что сбежал.

Кроме разбоев, Василий со своей бандой помогали малоимущим, тем самым завоевав народную славу и признание. Грабил он только богатые амбары, а с владельцев фабрик несколько раз в год собирал небольшую дань в 25 рублей. Фабриканты не упоминали его имени, дабы не навлечь беду на свои головы. Таким образом, Чуркин создал себе надежный тыл, который прикрывал его от полиции. Таксу свою он никогда не поднимал и сурово наказывал тех, кто нарушал этот обычай.

Никаких достоверных фото Василия Чуркина не сохранилось, однако о нем слагалось множество легенд и рассказов./Фото: scansbooks.ru

Когда в Гуслицах оставаться стало небезопасно, Василий прятался в других местах. Существует много версий смерти гуслицкого Робин Гуда, но точная причина остается неизвестной.

Тришка-сибиряк

Еще одним народным героем 19 века был Тришка-сибиряк. Информации о криминальном авторитете сохранилось довольно мало, однако по приданиям, он приводил в ужас помещиков и дворян. Народ слагал о нем легенды и сказки, представляя разбойника защитником обездоленных. Он был необычайно осторожен и хитер. Совершая набеги на хозяйства помещиков, Тришка-сибиряк отдавал часть награбленного крепостным. Люди говорили, что сильно он никого не обижал, но мог «лихого до крестьян» барина наказать, например, подрезать жилки под коленками, чтоб «прытко» не бегал. Так он учил их «уму-разуму».

Разбойники остановили всадника./Фото: regnum.ru

Даже после его ареста, слухи о нем еще долго не давали спокойно жить дворянам. Да и поймали его только потому, что поиски Тришки были в строжайшем секрете, поскольку власти остерегались его смекалки и хитрости. Дальнейшая судьба Тришки-Сибиряка неизвестна.