Почему ядерные испытания Северной Кореи показались странными

Очередные ядерные испытания Северной Кореи показались военным аналитикам странными. Они прошли на некотором отдалении от основного полигона: эксперты считают, что за ядерным взрывом может скрываться постройка секретной базы.



Еще прошлой осенью обрушение склона горы рядом с главным ядерным полигоном Северной Кореи привлекло внимание международного сообщества. По всем параметрам, взрывы не должны были привести к таким последствиям. А затем КНДР официально объявили о приостановке испытаний в прилегающем к полигону районе. На бумаге это обосновывается беспокойством по поводу радиоактивных осадков — странно, что раньше такие мелочи военных не беспокоили в принципе. Перебежчики из стана Северной Кореи заявляли, что к полигону за последние несколько месяцев стягивается огромное количество строительной техники. Работа идет прямо в горе, будто секретная база будет размещена именно там. Осталось только узнать, зачем КНДР такая секретность.



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