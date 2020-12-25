Неприятные сюрпризы, которые могут подстерегать в супермаркетах при выборе еды

Внешняя красота — это еще не залог высокого качества и полезности.
Витрины в магазинах обычно выглядят идеально красиво. Однако за этой безупречностью зачастую скрывается горькая правда — многие продукты хранятся не в подобающих условиях, а внешний лоск — это только тщательная маскировка. Редакция Novate.ru раскрывает темные тайны закулисной жизни супермаркетов, предлагая быть поаккуратнее с покупками и едой.
1. Яблоки-долгожители
В яблоках может быть гораздо меньше витаминов, чем мы думаем. /Фото: static.wixstatic.com
Покупая яблоки в супермаркете не стоит сильно надеяться на то, что они свежие настолько, будто только сорваны с дерева. Хранение в контролируемой атмосфере — лайфхак, который многие садоводы называют «усыплением яблок». Он используется для поддержания свежести фруктов, пока они не будут готовы к продаже. Регулируя уровень кислорода, углекислого газа и азота, а также температуру и влажность, яблоки можно сохранять в красивом и презентабельном внешнем виде до года. Чтобы люди могли наслаждаться яблоками практически круглый год, этот процесс настолько отточен, что никто в магазине и не заподозрит, что яблоко уже месяца два как не свежее. Хотя продавцы утверждают, что весомого урона вкусу и питательному составу яблока от длительного хранения не наносится, свежий плод всегда лучше.
2. Слой воска
Странный неестественный блеск, который не приносит организму ничего хорошего. /Фото: assets.website-files.com
Яблоки и огурцы в магазине, если они очень блестящие, скорее всего, покрыты воском. Пищевой воск используется для того, чтобы продукты длительное время оставались свежими, дольше удерживали влагу и не покрывались плесенью. Хотя в супермаркетах утверждают, что пищевой воск абсолютно безопасен, научные исследования показали, что он плохо усваивается человеческим организмом. Воск просто проходит через пищеварительную систему в неизменном виде, что звучит как нечто пугающее. А смыть воск в полной мере нельзя, так как он обладает хорошими водоотталкивающими свойствами.
3. Длительное хранение
Очень сложно по внешнему виду определить свежесть овощей и фруктов. /Фото: media-exp1.licdn.com
Не только яблоки переживают длительное хранение. Многие другие продукты в супермаркете подвергаются такому же испытанию. Для того чтобы салат длительное время сохранял презентабельный вид, его могут вымыть в растворе хлора и консервантов, а затем поместить в холодное место на срок до месяца. Также можно контролировать созревание бананов. Для этого их нужно охладить сразу после сбора, чтобы остановить процесс развития. Через две недели, чтобы снова запустить процесс созревания, бананы обрабатывают этиленом.
Неприятная правда о хранении продуктов может шокировать. /Фото: pbs.twimg.com
А помидоры можно хранить до шести недель в среде с низким содержанием кислорода и высоким содержанием азота — это далеко от тех условий хранения, которые хотелось бы обеспечить продуктам на своем столе. Картофель, как и яблоки, можно хранить до года в условиях контролируемой температуры. Морковь, чтобы она не испортилась, хранят при нулевой температуре и высокой влажности — это помогает предотвратить гниение. А через девять месяцев ее промывают хлором и только тогда отправляют на магазинные полки.
4. Предварительно нарезанные продукты — проблема для желудка
Опасно покупать нарезанные фрукты и овощи. /Фото: sun9-29.userapi.com
Готовые нарезанные продукты — это очень просто и удобно, поэтому неудивительно, что многие люди активно покупают предварительно нарезанные фрукты и овощи, а также готовые салаты в супермаркетах. Однако в такой продукции есть не только положительные стороны. Во-первых, такая еда значительно дороже стоит, поэтому стоит задуматься, а стоит ли удобство такой переплаты. Во-вторых, нарезанные продукты подвергались воздействию света, кислорода и, возможно, тепла, что плохо влияет на содержание витаминов и значительно сокращает срок хранения. В-третьих, с нарезанными продуктами высок риск подхватить бактерии, такие как сальмонелла и кишечная палочка. Без защитного слоя овощи и фрукты быстрее портятся и подвержены размножению бактерий.
5. Салаты, которые не стоит покупать
В продуктовом магазине не стесняются перепродавать несвежие продукты в приготовленном виде. /Фото: russianreport.files.wordpress.com
С огромным количеством фруктов, овощей и трав, которые каждый день хранит на складе продуктовый магазин, можно предположить, что изрядное их количество закупается впустую. Время, которое продукты остаются свежими, пролетает достаточно быстро, а запасы товаров не успевают раскупить. В таком случае супермаркеты часто используют не вполне свежую еду для создания готовых блюд. И тут остается только надеяться, что продукты были лишь слегка подвявшими, а не испорченными, и что хранились они в приготовленном виде в надлежащих условиях.
6. Хитрость супермаркетовhttp://funhere.ru/?p=15863
Стоит тщательно выбирать товар перед покупкой. /Фото: from-ua.com
Когда дело доходит до покупки консервированных и упакованных продуктов на полках продуктовых магазинов, самый старый продукт перемещается на переднюю часть полки по мере пополнения запасов новых продуктов. Таким образом, магазины избавляются от залежавшейся продукции. Однако если хочется выбрать товары посвежее, достаточно просто поискать их подальше на полке.
7. Лишняя влага
Запечатанные продукты часто разоряют кошелек. /Фото: envybox.io
Очень удобно иногда покупать фасованные продукты. Их не нужно тщательно выбирать и взвешивать, что значительно экономит время. Однако и в такой продукции часто кроется неприятный подвох. В упаковке содержится дополнительная влага, которая прибавляет веса товару, благодаря чему вы можете выложить из своего кошелька дополнительные 25% от цены. Очень даже неприятная тенденция, тем более что лишняя влага в продуктах может привести к преждевременной порче и гниению.
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