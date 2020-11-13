Какие тайны скрывает подземный лабиринт, построенный под Ливерпулем эксцентричным «филантропом»

Джозеф Уильямсон.

Тоннели тянутся многие километры под землёй.

Банкетный зал под домом Джозефа Уильямсона.

Иногда тоннели завалены разнообразным мусором.

Иногда эти пустоты под землёй могут быть чрезвычайно опасны.

Филантроп или расчётливый хитрый бизнесмен? Это уже неважно, для Эдж Хилл он остался героем.

Артефакты, найденные во время раскопок, можно увидеть внутри.