Какие тайны скрывает подземный лабиринт, построенный под Ливерпулем эксцентричным «филантропом»

Тоннели Уильямсона остаются одной из самых интригующих загадок Ливерпуля. Построены они были два столетия назад величайшим чудаком города, Джозефом Уильямсоном. В начале 19 века этот богатый торговец нанял целую армию людей, чтобы вырыть лабиринт, который простирается на многие километры под городом. Какие тайны скрывает подземный мир этих тоннелей и зачем они были созданы?
Джозеф Уильямсон родился в очень бедной семье стеклодува в Уоррингтоне. Когда ему было одиннадцать лет нищета заставила его уйти из дома и начать работать. Мальчик устроился к торговцу табачными изделиями, Ричарду Тейту в Ливерпуле. Джозеф очень тяжело и упорно трудился, был принят в ряды компании, а впоследствии женился на дочери Тейта и выкупил компанию своего тестя.
Джозеф Уильямсон.
В 1805 году, когда Уильямсону было тридцать шесть лет, он приобрел землю в Эдж-Хилл. В то время она была необработанной песчаной пустошью, усеянной мелкими ямами, оставшимися после добычи песчаника. Он начал осваивать потихоньку эти земли. Вначале Джозеф построил для себя и своей жены большой просторный дом. После он разбил прекрасные сады на всей площади своих владений и построил множество новых домов.
Земля около домов стала просаживаться и для поддержки садов Уильямсон построил арочные террасы, над которыми были расширены сады. В конце концов, по неизвестным причинам, Уильямсон начал копать землю, создавая сеть туннелей под своей собственностью, которая простиралась вплоть до границ его земель и, возможно, даже за её пределами.
Тоннели тянутся многие километры под землёй.
Ливерпульский историк 19-го века Джеймс Стоунхаус совершил небольшое путешествие по части лабиринта после смерти Уильямсона в 1840 году. Он описал его, как «странное место» со «сводчатыми проходами, вырезанными из твердой скалы», и красиво обработанными арками, «ничем не поддерживающимися». Стоунхаус рассказал об огромных подвалах под зданиями, которые проходили в несколько уровней, иногда число их доходило до шести. Он также поведал о загадочных огромных пещерах, глубоко под землёй. Самая известная из них названа «Банкетный зал Уильямсона».
Банкетный зал под домом Джозефа Уильямсона.
Иногда тоннели завалены разнообразным мусором.
Многочисленные подвалы и пещеры были связаны сложной серией тоннелей, которые сильно различались по размеру и конструкции - от небольших проходов, высеченных в скалах, достаточных лишь для протискивания человека, до больших сводчатых тоннелей.
После смерти Уильямсона тоннели стали перестали использоваться. Отсутствие ухода и технического обслуживания превратило их в место довольно опасное. Тоннели используют и как свалку отходов, а когда идут сильные дожди их заливает и образуются глубокие ямы, наполненные сточными водами. Это просто огромные выгребные ямы с дурно пахнущей водой. Однажды произошёл трагический случай — женщина упала в одну из таких ям и утонула.
Иногда эти пустоты под землёй могут быть чрезвычайно опасны.
Бывает, что власти сносят какое-либо здание, а оно всё уходит под землю, ведь под ним, как оказалось, тоннель. Постепенно большая часть лабиринта оказалась полностью похороненной. Сейчас они практически недоступны. Но полностью они не исчезли. Кроме того, история их создания обросла байками и настоящими легендами местного фольклора.
Бытует мнение, что Уильямсон строил эти тоннели с целью обеспечить работой и заработком местных бедняков. В то время в Ливерпуле было множество безработных мужчин, вернувшихся с войны против Наполеона. Говорят, что Уильямсон часто нагружал рабочих бесполезным трудом, например, говорил переместить груду камней из одного места в другое, а потом обратно. Потом мог сказать выкопать тоннель, и заложить вход. Местные рассказывают, что многие из работников Уильямсона позже нашли хорошую работу, благодаря навыкам строительства полученным у чудака-Уильямсона.
Учёные из Университета Эдж-Хилла выдвигают версию о том, что цели торговца были не столь благородны. Возможно, так он скрывал незаконную добычу песчаника для снабжения огромных потребностей интенсивно строящегося города. Ведь если оформлять это законно, пришлось бы платить солидные суммы подоходного налога от продаж и пошлину за право на добычу полезных ископаемых. Рытьём тоннелей Уильямсон мог скрывать свои настоящие мотивы, чтобы избежать всего этого.
Филантроп или расчётливый хитрый бизнесмен? Это уже неважно, для Эдж Хилл он остался героем.
Джеймс Стоунхаус в 1858 году пытался опубликовать результаты своего визита в лабиринт. Тогда друг Уильямсона, художник Корнелиус Хендерсон, угрожал подать в суд на Стоунхауса за нарушение границ частной собственности и клевету на Джозефа Уильямсона.
Артефакты, найденные во время раскопок, можно увидеть внутри.
Тем не менее, несмотря на все теории и предположения, Эдж Хилл запомнил Джозефа Уильямсона как местного героя и филантропа. В 1990-х годах была выкопана небольшая часть тоннелей. Было найдено большое количество личных артефактов, принадлежащих семье Уильямсонов. Часть этих тоннелей теперь открыта для публичного посещения.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии