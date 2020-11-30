С нами не соскучишься!

7 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Ковалевская
    Я считаю Григория Перельмана абсолютно свободным человеком. И в чем-то завидую его свободе - несмотря на явный финанс...Смартфон POCO X3 ...
  • Елена Ульянова
    про порог читала, что раньше на Руси умерших хоронили под порогом, чтобы они охраняли дом. поэтому и нельзя через порогДомашние суеверия...
  • Александр
    Если бы казаки не участвовали в "белом терроре" никто бы их не трогал. Но именно казачество начало тот самый "Белый т...Как Советы искоре...

Как правильно подобрать вино к еде

Правило «красное — к мясу, белое — к рыбе» действует до сих пор, но все-таки мир винно-гастрономических сочетаний несколько разнообразнее.

Публикуем простые правила, следуя которым вы научитесь правильно подбирать вино к своему блюду.

Как правильно подобрать вино к еде

с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх