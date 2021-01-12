5 технических новинок, которые сделают жизнь приятнее и проще

С таким приобретением свободного времени для отдыха станет намного больше.
Современные технологии не перестают удивлять. С инновационными изобретениями рутинные задачи могут стать намного легче, а их выполнение — менее продолжительным. Благодаря этому на отдых и приятные развлечения останется больше свободного времени. Редакция Novate.ru предлагает подсмотреть для себя полезные новинки, которые могут пригодиться в быту в любом доме или на даче.
1. Steam Ironing Press
Современное изобретение для быстрой и безопасной глажки. /Фото: myhomereviewed.com
Отпаривание — один из самых эффективных способов убрать складки с одежды. Зачастую оно дополняет или полностью заменяет глажку. Однако при стандартном использовании утюга или отпаривателя обнаруживается масса недостатков. Например, утюг действует медленно из-за своей недостаточной площади, а также раз за разом повреждает структуру ткани, благодаря чему она изнашивается гораздо быстрее. Пользуясь отпаривателем очень легко обжечься из-за клубов горячего пара расходящегося вокруг одежды.
Поможет сделать рутинную обязанность легкой и беззаботной. /Фото: i.ytimg.com
Steam Ironing Press — это новое слово в безопасном и эффективном избавлении одежды от заломов и складок. Он представляет собой компактный, но быстрый и практичный, пресс, который убирает все неровности ткани с помощью пара. Производитель позиционирует устройство как оптимальное сочетание функций и качеств утюга и отпаривателя. Steam Ironing Press отлично взаимодействует с любыми видами тканей. Для работы с ним нужно заполнить специальный отсек водой, затем разместить одежду между гладильными отсеками. В зависимости от мощности модели можно подобрать для себя устройство выгодное по цене.
2. Sweepovac Kick-Vac
Компактный пылесос, с которым на кухне становится чище и уютнее. /Фото: infokids.com.cy
Sweepovac Kick-Vac — необычное изобретение, которое поможет сделать кухню более функциональной и удобной. Он сделан в виде компактного, но достаточно мощного пылесоса, который встраивается прямо в кухонную мебель снизу. Главная особенность в том, что можно собрать мусор быстро с помощью метлы или ноги, пододвинуть его к Sweepovac Kick-Vac, затем нажать кнопку ногой, после чего мусор просто исчезнет. Секрет успеха заключается в наличии встроенного мусорного пакета и мощного двигателя. Мешки с мусором быстро и легко заменяются. В современных моделях компактного пылесоса в комплект включен шланг, который подключается прямо к Sweepovac Kick-Vac и может растягиваться до 5,5 метра. Такое дополнение делает пылесос более функциональным и удобным. В комплекте также есть три насадки, способные полностью заменить привычный пылесос на кухне. Установить устройство не составляет труда: для этого требуется минимальный инструментальный набор и всего 20 минут времени.
3. Cyber Clean
Полезное изобретение, которое поможет навести порядок дома и в машине. /Фото: nl.getdigital.be
Cyber Clean — универсальный подручный в поддержании чистоты с возможностью многоразового использования. С его помощью можно устранить пыль и загрязнения во многих труднодоступных местах, например в пространстве между кнопками клавиатуры, в решетках автомобиля, обогревателя, между жалюзи, в зазорах бытовой техники и т.д. Внешне Cyber Clean напоминает детскую игрушку-лизуна, а также бывает различных ярких цветов. На самом же деле это очищающая гель-масса, которая может с легкостью менять свою форму. На ощупь вещество очень мягкое и податливое, может растягиваться и снова сжиматься, при этом оставаясь цельным. Благодаря этим качествам масса способна проникнуть в любые узкие места и забрать на себе пыль и загрязнения. Дополнительное полезное преимущество Cyber Clean в том, что масса обладает также дезинфицирующими свойствами. После нее не остается разводов и подтеков. Стоимость Cyber Clean составляет около 5 долларов.
Полезная информация: Понять, что гель-масса стала непригодной для использования очень просто, ведь когда наступает этот момент, она меняет свой цвет.
4. Hotwave
Полезное изобретение для уборки, полива, мытья и выполнения многих других задач. /Фото: hot-newtech.com
Hotwave — специальная насадка для изменения потока воды, которая повышает эффективность полива или мытья в несколько раз. Изобретение способно контролировать температуру воды: оставлять холодной, делать горячей или приятно теплой. Распыление струи можно выполнять четырьмя различными способами, например, там есть одинарная мощная струя, режим душа или функции изменения давления и формы разбрызгивания. Благодаря регулярному наличии горячей воды уборка и другие задачи на дачном участке можно выполнять намного эффективнее. Большинство загрязнений лучше поддаются чистке при воздействии температуры.
5. Cosno
Стильное и функциональное изобретение для беззаботного отдыха. /Фото: designlisticle.com
Кофейный столик Cosno будто появился из будущего. Он имеет круглую форму, а внутри у него встроен довольно вместительный холодильник: в него помещается до 68 банок с напитками. С таким столиком любой отдых или домашняя вечеринка пройдут незабываемо. Красивая подсветка делает мебель не только стильной, но и эффектной. Интенсивность и цветовая гамма регулируются. Управление Cosno можно осуществлять посредством голоса или приложения в смартфоне. При желании его можно подключить к системе умный дом и тогда он сам будет выполнять функцию помощника. В современный кофейный столик также встроено шесть динамиков, с помощью которых можно прослушивать любимую музыку с хорошим объемным звучанием. Пользуясь Cosno, можно беспроводным путем подзаряжать любые гаджеты. В столике также есть несколько розеток для дополнительных подключений.
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