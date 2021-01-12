5 технических новинок, которые сделают жизнь приятнее и проще

С таким приобретением свободного времени для отдыха станет намного больше.

1. Steam Ironing Press

Современное изобретение для быстрой и безопасной глажки. /Фото: myhomereviewed.com

Поможет сделать рутинную обязанность легкой и беззаботной. /Фото: i.ytimg.com

2. Sweepovac Kick-Vac

Компактный пылесос, с которым на кухне становится чище и уютнее. /Фото: infokids.com.cy

3. Cyber Clean

Полезное изобретение, которое поможет навести порядок дома и в машине. /Фото: nl.getdigital.be

4. Hotwave

Полезное изобретение для уборки, полива, мытья и выполнения многих других задач. /Фото: hot-newtech.com

5. Cosno

Стильное и функциональное изобретение для беззаботного отдыха. /Фото: designlisticle.com