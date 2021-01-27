Чёрный список Голливуда: 7 номинантов на получение кинопремии «Оскар», которых на самом деле не суще

Каждый год многие любители кино замирают у экранов телевизоров, чтобы посмотреть на церемонию вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Самые достойные представители киноиндустрии поднимаются на сцену, в зале находятся коллеги наиболее удачливых актёров, сценаристов, режиссёров. А в истории вручения этой значимой награды были и такие номинанты, которых никогда не существовало в реальном мире.
Ян Мак-Леллан Хантер и Роберт Рич
Далтон Трамбо. / Фото: www.radio-frei.de
После Второй мировой войны в США в опалу попадали все, кого могли заподозрить в симпатии к коммунистам. В 1947 году Комитет по антиамериканской деятельности Палаты представителей вызвал на допрос 10 представителей киноиндустнии, которые стали известны как «Голливудская десятка». Каждому из них задавали вопрос о принадлежности в настоящее время или в прошлом к Коммунистической партии. Среди вызванных в комитет был и известный сценарист Далтон Трамбо.
Он не просто отказался отвечать на вопросы Комитета, но и поставил под сомнение законность действия его участников. В результате Далтона Трамбо обвинили в неуважении к Конгрессу, внесли в черный список голливудских студий и приговорили к году тюрьмы.
Далтон Трамбо. / Фото: www.yandex.net
После выхода из заключения сценарист стал подписывать свои произведения псевдонимом, а продавал Трамбо их на чёрном рынке. В 1953 году фильм «Римские каникулы» завоевал кинопремию «Оскар» за лучший литературный источник, однако автор Ян Мак-Леллан Хантер на вручение не явился. За этим псевдонимом скрывался Далтон Трамбо, который просто не мог появиться на церемонии вручения наград. В той же номинации спустя три года победил фильм «Отважный», автором сценария которого значился некто Роберт Рич. Только через 17 лет после смерти Далтона Трамбо, в 1993 году, справедливость была восстановлена, а его авторство – признано.
Натан Дуглас
Недрик Янг. / Фото: www.alchetron.com
Практически такая же история произошла с другим сценаристом Недриком Янгом, обвинённом в симпатии к коммунистам и коммунистическому обществу. В результате автором сценария фильма, завоевавшего в 1959 году «Оскар», значится несуществующая личность – Натан Дуглас. Недрик Янг был реабилитирован спустя четверть века после ухода из жизни, награду смогли получить родные Янга.
П. Ш. Вазак
Роберт Таун. / Фото: www.indiewire.com
Актёр, сценарист и режиссёр Роберт Таун, талантливый сценарист, хотел лично снимать картину «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян», но ему в этом было отказано. В сердцах режиссёр потребовал вовсе исключить его фамилию из титров. А на вопрос о том, чью фамилию вписать на его место, Роберт Таун опрометчиво велел указать кличку своей собаки.
Так на получение премии «Оскар» была номинирована венгерская овчарка, принадлежавшая режиссёру.
Дональд Кауфман
Чарли Кауфман . / Фото: www.mafab.hu
В 1994 году Чарли Кауфмана пригласили поработать над сценарием экранизации романа Сьюзен Орлеан «Похититель орхидей». Но вместо этого писатель, находившийся в творческом кризисе, создал сценарий фильма «Адаптация». Психологическая драма о самом писателе и его вымышленном брате Дональде в 2003 году была выдвинута на получение кинопремии «Оскар», а несуществующий брат был указан в титрах картины в качестве соавтора. Правда, Чарли Кауфман тогда проиграл борьбу за награду своему коллеге Рональду Харвуду.
Родерик Джейнс
Братья Коэн. / Фото: www.tumblr.com
В титрах фильмов «Фарго» и «Старикам тут не место» в качестве автора сценария значится Родерик Джейнс, которого на самом деле не существует. Впрочем, настоящие сценаристы и режиссёры братья Коэн утверждают, что он просто слишком стар и немощен для того, чтобы появляться на светских мероприятиях, даже таких значимых, как вручение кинопремии «Оскар». Именно поэтому Итан и Джоэл Коэн вынуждены получать «Оскар» за лучший адаптивный сценарий вместо него.
Пьер Буль
Майкл Уилсон и Карл Форман.
Талантливый писатель, написавший книги «Мост через реку Квай» и «Планета обезьян», существовал в действительности. Но никакого отношения к сценарию фильма «Мост через реку Квай» он никогда не имел, да к тому же говорил и писал исключительно на французском языке, не владея английским. Но истинные авторы сценария к фильму не могли быть номинированы на получение кинопремии «Оскар» из-за того, что их фамилии значились в пресловутом чёрном списке Голливуда. Карл Форман и Майкл Уилсон вынуждены были прибегнуть в хитрости, чтобы иметь возможность работать. Естественно, настоящий писатель чужой «Оскар» получать не стал, а настоящие сценаристы получили заслуженную награду посмертно, в 1985 году.
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