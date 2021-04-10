Как жили в «лихие 90-е» Киану Ривз, Джонни Депп и другие звёзды Голливуда

Клуб «Viper Room» на Сансет Стрит, Лос-Анджелес.

Чарли Шин с Кэри Элвисом в 1990 году.

Джонни Депп и Вайнона Райдер, 1990 год.

Джонни Депп и модель Кейт Мосс, 22 февраля 1994 год.

Алекс Уинтер и Киану Ривз рекламируют «Поддельное путешествие Билла и Теда», 1991 год.

Чарли Шлаттер и Дженнифер Энистон в 1990 году.

Киану Ривз,1992 год.

Киану Ривз, 1994 год.

Дженнифер Энистон и Адам Дуриц в 1995 году.

Ривер Феникс в 1990 году.

Ривер Феникс, певица К.Д. Ланг и актриса Лиза Миннелли в 1991 году.

Кейт Мосс, Джонни Депп и Игги Поп в 1995 году.

Микки Рурк и Дом Боли в 1994 году.

Билл Пэкстон и Шарлиз Терон на 10-й годовщине Грязных Танцев.