Чем необходимо подкормить смородину и крыжовник осенью

Подкормка кустов красной и черной смородины, а также крыжовника осенью – не прихоть, а необходимость. Ведь за лето растения расходуют значительное количество полезных веществ, поэтому столь важно осеннее удобрение почвы.



Некоторые начинающие садоводы подкармливают кусты весной, надеясь таким образом стимулировать растение на богатый урожай. При этом, когда все ягоды собраны, кустарники перестают интересовать горе-садоводов до следующего года.

Между тем, осенняя подкормка смородины и крыжовника имеет огромное значение. Ведь и без того ослабленным обильным плодоношением растениям вскоре предстоит противостоять морозам и студеным зимним ветрам. Чтобы ваши зеленые питомцы без потерь перенесли самое холодное время года, важно подкармливать их правильно, ответственно подходя к выбору удобрений для смородины и крыжовника осенью.



Удобрения при посадке смородины и крыжовника

Чем подкормить кусты крыжовника осенью

Подкормка смородины удобрениями осенью

Способы внесения удобрений

Если этой осенью вы решили посадить крыжовник или смородину на своем участке, в посадочную яму необходимо добавить минеральные и органические удобрения, которые обеспечат растения необходимыми для роста и развития веществами на ближайшие 1-2 года. Прежде всего, стоит смешать в равных пропорциях верхний плодородный слой почвы, снятый при подготовке ямы, с перепревшим компостом.Этой питательной смесью крайне полезно засыпать корни саженца.Также в посадочную яму можно добавить по 0,5 спичечного коробка сернокислого калия и суперфосфата.Когда урожай собран, самое время заняться подготовкой к зиме. Опытные садоводы ежегодно до первых заморозков проводят формирующую и омолаживающую обрезку кустов крыжовника. Почву вокруг растений желательно перекопать на глубину до 12 см (стараясь не задеть корни), одновременно внося удобрения.Одним из наиболее подходящих для ягодных кустарников осенних удобрений может стать суперфосфат. Его вносят в количестве 1-2 ст.л. на 1 куст, заделывая на глубину 7-10 см в радиусе приствольного круга. Осенняя подкормка суперфосфатом помогает растениям лучше противостоять грибковым заболеваниям и морозам, а значит, в следующем году они не станут тратить время на долгое восстановление и порадуют вас ранним цветением. Кроме того, при правильном внесении удобрений растения экономнее расходуют воду, накапливают больше сахаров в плодах и т.п.Из калийных удобрений для осенней подкормки крыжовника можно использовать сернокислый калий (15-20 г на 1 кв.м).Также под крыжовник, в качестве органического калийного удобрения, раз в 3-4 года можно внести литровую банку древесной золы.Популярностью у огородников пользуется и перегной (до 1 ведра под каждый куст). Некоторые предпочитают комбинировать удобрения, внося под каждый взрослый куст по 8-15 кг перегноя и 40 г сульфата калия.При использовании перегноя часть его можно заделать в почву, а часть – использовать, как мульчирующий материал.Из органических удобрений для подкормки крыжовника можно также использовать куриный помет, разведенный в воде в соотношении 1:15 или разбавленный коровяк – 1:10.Последнюю осеннюю подкормку крыжовника проводят в конце сентября. После внесения удобрений почву вокруг кустов желательно замульчировать, таким образом обеспечив корням растений дополнительную защиту от морозов.Осеннюю подкормку смородины проводят в третьей декаде сентября. Как известно, самыми важными веществами в осенний период для растений являются фосфор и калий. Уже нет необходимости наращивать зеленую массу, гораздо более актуальными становятся рост корневой системы и устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям. Поэтому об азотных удобрениях лучше забыть до весны.Ягодные кустарники неплохо реагируют на подкормку куриным пометом. Его можно вносить как в сухом виде под перекопку (0,8 кг на 1 кв.м), так и разводить водой в пропорции 1:15.Важно не допускать непосредственного контакта корней растений с активным удобрением, поэтому раствором куриного помета поливают междурядья, а почву для того, чтобы заделать куриный помет, перекапывают не слишком глубоко.Подкормку растений обязательно нужно совмещать с поливом, в противном случае вносимые удобрения могут стать причиной ожога корней.В конце октября под каждый смородиновый куст можно внести по 0,5 ведра перепревшего навоза.Из минеральных удобрений смородину в сентябре можно подкормить сернокислым калием (15 г) и суперфосфатом (30 г на 1 кв.м приствольного круга).Также хорошо приготовить комплексную подкормку, внеся под каждый куст 10-15 кг перегноя, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли.Из народных методов подкормки смородины интересен настой из кожуры картофеля. Подсушенной кожурой наполняют литровую банку и заливают 10 л кипятка. Емкость накрывают крышкой и оставляют в теплом помещении, чтобы вода подольше остывала. А затем поливают настоем бороздки, выкопанные по периметру приствольных кругов.При корневой подкормке ягодных кустарников удобрения распределяют по проекции кроны. Также их можно вносить в небольшие бороздки, расположенные в 30 см от куста. Глубина бороздок – не более 20 см.При внесении гранулированных удобрений желательно заделывать их в почву, чтобы облегчить корневой системе растений доступ к полезным микроэлементам.В качестве альтернативы классическим органическим удобрениям у кустов смородины и крыжовника можно посеять сидераты (горох, люпин, вику). Осенью их скашивают и используют как мульчу.