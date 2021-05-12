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25 полезных решений для ванной, которые упорядочат в ней каждую мелочь

25 полезных решений для ванной, которые упорядочат в ней каждую мелочь

В жизни есть много приятных вещей, и в первую десятку уж точно попадает горячая ванна после сложного дня. И при этом немаловажно, чтобы интерьер ванной комнаты располагал к релаксу.

В этом обзоре собраны советы, которые помогут сделать это место в доме действительно удобным и стильным, а время, проведённое там, ещё более приятным.

25 полезных решений для ванной, которые упорядочат в ней каждую мелочь

1. Занавеска для душа

Двухсторонняя занавеска для душа.

Двухсторонняя занавеска для душа.

Занавеску для душа нужно сделать открывающейся в обе стороны. Это обеспечит лучший поток воздуха и большую чистоту (ведь если занавеска будет открываться только в одну сторону, за другим концом будет скапливаться грязь).

2. Крючки для вешалок

Крючки для сушки одежды на вешалках.

Крючки для сушки одежды на вешалках.

На ванной можно закрепить несколько крючков. На них можно будет подвешивать вешалки с сохнущей после стирки одеждой.

3. Фиксатор занавески

Фиксатор занавески - бутылки с шампунем.

Фиксатор занавески - бутылки с шампунем.

Занавеску для душа можно легко зафиксировать на бортике ванны. Понадобятся для этого только бутылки с шампунем.

4. Магнитные полоски

Магнитные полоски на внутренней стороне дверок.

Магнитные полоски на внутренней стороне дверок.

С внутренней стороны дверок шкафчика или тумбочки в ванной комнате можно наклеить магнитные полоски. На них прекрасно «приклеятся» и больше не будут теряться пинцеты, булавки и заколки.

5. Дополнительный молдинг

Дополнительный молдинг для хранения мелочей.

Дополнительный молдинг для хранения мелочей.

Над ванной можно прикрепить дополнительный карниз. Это обеспечит дополнительное пространство для хранения.

6. Полка над дверью

Полка над входной дверью в ванную комнату.

Полка над входной дверью в ванную комнату.

Еще одно место для хранения найдется над входной дверью в ванную комнату. Там можно приделать полку.

7. Вверх тормашками

Хранение металлических тубов.

Хранение металлических тубов.

Крем для бритья нужно хранить вверх дном. Это поможет избежать следов ржавчины.

8. Пение под смартфон

Смартфон в раковине.

Смартфон в раковине.

Много кто любит петь в ванной. Почему бы не включить любимую музыку на смартфоне. А лайфхак заключается в том, смартфон можно положить в раковину (естественно, сухую), которая послужит прекрасным динамиком.

9. Универсальные салфетки

Салфетки из коробок.

Салфетки из коробок.

Обычно никто даже не подозревает, что салфетки в коробках можно использовать не по прямому назначению. К примеру, с их помощью можно легко удалять потеки мыла и шампуня со стеклянных дверок душа.

10. Пемза

Пемза против пятен от зубной пасты.

Пемза против пятен от зубной пасты.

Пемзой обычно чистят пятки. А также она может легко очистить пятна от зубной пасты.

11. e-book в пакете

Электронная книга в полиэтиленовом пакете.

Электронная книга в полиэтиленовом пакете.

Оказывается, электронную книгу можно использовать даже, принимая ванну. Для этого стоит поместить гаджет в полиэтиленовый пакет на застежке.

12. Рассеиватель душа

Рассеиватель душа, пакет и раствор уксуса.

Рассеиватель душа, пакет и раствор уксуса.

Рассеиватель душа можно легко почистить. Для этого ее нужно замочить в полиэтиленовом пакете на молнии в растворе уксуса.

13. Щетка на дрели

Щетка, дрель и чистящее средство.

Щетка, дрель и чистящее средство.

Чистоту можно «высверлить». Все просто — нужно прикрепить щетку на дрель и использовать свое любимое чистящее средство.

14. Заточка бритвенного станка

Заточка бритвенного станка о о старую пару джинсов.

Заточка бритвенного станка о о старую пару джинсов.

Бритвенный станок можно наточить о старую пару джинсов. Естественно, с новыми любимыми брюками так экспериментировать не стоит.

15. Маникюр

Маникюр после душа.

Маникюр после душа.

Подстригать ногти стоит после того, как принял душ. Тогда ногти будут мягче, а их кусочки перестанут разлетаться по всей комнате при стрижке.

16. Декоративные молдинги

Декоративные молдинги в ванной комнате.

Декоративные молдинги в ванной комнате.

Для того, чтобы подчеркнуть зеркало в ванной комнате, можно использовать декоративные молдинги.

17. Большое зеркало

Большое зеркало с обрамлением в ванной комнате.

Большое зеркало с обрамлением в ванной комнате.

Любую ванную комнату можно подчеркнуть большим зеркалом. Если еще сделать ему интересное оформление, то получится действительно сногсшибательно.

18. Стопки и рулоны

Полотенца в рулонах.

Полотенца в рулонах.

Аккуратные стопки полотенец — это привычно всем. Но полотенца можно не только складывать, а и сворачивать в «рулоны», ставя их в корзину.

19. Выдвижные ящики

Выдвижной ящик в тумбочке.

Выдвижной ящик в тумбочке.

В шкафчиках и тумбочках можно установить выдвижные ящики. Это станет неплохим местом для хранения белья.

20. Вешалки для полотенец

Вешалки на задней части двери.

Вешалки на задней части двери.

Несколько вешалок для полотенец стоит прикрепить к задней части двери.

21. Полочки для шампуней и лосьонов

Полочки для шампуней и лосьонов в ванной комнате.

Полочки для шампуней и лосьонов в ванной комнате.

Обычно шампуни, лосьоны и средства по уходу за волосами еле помещаются на раковине. Почему бы не сделать несколько специальных аккуратных полочек для них (прекрасно подойдут полочки для специй).

22. Держатель для фена

Металлический держатель для фена.

Металлический держатель для фена.

Обычно никогда не знаешь, куда деть горячий фен после сушки. На заднюю сторону дверной тумбочки можно прикрутить держатель из металлической сетки для его хранения.

23. Косметика на магнитах

Косметика на магнитной доске.

Косметика на магнитной доске.

Макияж может быть всегда под рукой. Для этого нужно использовать магнитную доску.

24. Многоярусная конфетница

Многоярусная конфетница в ванной комнате.

Многоярусная конфетница в ванной комнате.

Есть еще один неплохой лайфхак того, куда складывать все принадлежности для ванной и косметику, заключается в том, что можно установить многоярусные конфетницы. Во-первых, все будет под рукой, а также это просто будет выглядеть симпатично.

25. Крючки для полотенец

Крючки для полотенец в интерьере.

Крючки для полотенец в интерьере.

Возвращаемся к крючкам. Они никогда не будут лишними, ведь на них можно развешивать общие полотенца.

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