10 аргументов «за» и «против» смертной казни

Не смотря на фактический мараторий, споры по поводу оправданности применения смертной казнив России не утихают до сих пор. Особенно сильно они вспыхивают после очередных жестоких и громких убийств. Мы не будем рассуждать о том, нужна ли в нашей стране смертная казнь или нет. Мы просто рассмотрим основные доводы «за» и «против» такой меры наказания. А выводы пусть каждый делает сам.
«ЗА»: Справедливое наказание.
Современная смертная казнь является разновидностью кровной мести по принципу «око за око». К тому же, правило, что наказание должно быть соразмерно преступлению ещё никто не отменял. Естественно, даже убийство может быть разным: это и превышение пределов необходимой самообороны, и убийство по неосторожности или в состоянии аффекта. Но для этого и нужны следственные органы и судебная система, чтобы разбираться в подобных случаях. Убийцы, которые осознанно шли на свои преступления, а тем более серийные, должны быть наказаны по всей строгости закона.
«ЗА»: Фактор сдерживания.
Неотвратимость наказания в виде смертной казни может являться хороших фактором сдерживания для многих видов преступлений. Взять к примеру Китай, в котором сегодня могут казнить не только за жестокие убийства, но и за взятку или за торговлю наркотиками. Именно поэтому там крайне низкий процент подобных преступлений. Никто не хочет лишаться жизни только ради того, чтобы заработать лишние несколько сотен тысяч долларов.
«ЗА»: Защита общества от опасных элементов.
Смертная казнь — идеальный метод защиты общества от опасных социальных элементов. Даже при пожизненном заключении преступник может просто-напросто сбежать из тюрьмы, или продолжать убивать уже за решёткой. Смертная казнь раз и навсегда избавляет общество от этих людей.
«ЗА»: Экономическая несправедливость пожизненного заключения.
В спорах за введение смертной казни в тех или иных странах, этот аргумент часто является одним из основных. Действительно, получая пожизненное заключение, преступник становится государственным иждивенцем, который будет содержаться до конца своих дней за счёт налогоплательщиков, среди которых могут быть и родственники его жертв, например. Разве это справедливо?
«ЗА»: Смертная казнь более гуманна, чем пожизненное заключение.
По сути, пожизненное заключение без права амнистии тоже является «смертным приговором», но только растянутым во времени. Наиболее опасные преступники или те, для которых существует угроза их жизни в тюрьме, например насильники и педофилы, содержатся в одиночных камерах. Всю свою жизнь они проведут в бетонной клетке, пять раз в неделю выходя подышать свежим воздухом. Из всех занятий им разрешается только писать и читать. В таком случае быстрая смерть является более гуманным наказанием.
«ПРОТИВ»: Невозможность реабилитации.
Риск судебной ошибки существует всегда. Известно много таких случаев, когда человека признавали невиновным спустя несколько десятков лет заключения. В случае со смертной казнью оправдать невинно осуждённого уже не получится.
«ПРОТИВ»: Не ведёт к исправлению.
Подлинное назначение наказание — это стремление к исправлению. Именно поэтому родители наказывают своих детей, например, чтобы они поняли, что так делать не нужно. Именно поэтому существуют различные виды судебного наказания: заключение в тюрьму, исправительные работы и так далее. Смертная казнь никак не ведёт к исправлению.
«ПРОТИВ»: Существование палачей.
Наличие в государстве института смертной казни, означает обязательное наличие и палачей — людей, которые будут приводить приговоры в исполнение. Они, по сути тоже будут совершать убийства, но в отличие от преступников, которых они будут казнить, это будет их работой. В таком контексте, палач, отправивший на тот свет несколько десятков осуждённых, мало чем будет отличаться от серийного убийцы.
«ПРОТИВ»: Не всегда может являться сдерживающим фактором.
Для некоторых видов наказания, смертная казнь, как мы уже выяснили выше, действительно может являться хорошим сдерживающим фактором. Но, далеко не для всех. Например, серийные убийцы и маньяки, которые знают, что их и так уже ждёт смертная казнь, будут совершать всё новые и новые преступления просто потому, что им уже нечего терять. То же самое можно сказать и о террористах, которые и так постоянно готовы рисковать своей жизнь. Для них страх смертной казни не будет значит ровным счётом ничего.
«ПРОТИВ»: Порождение жестокости в обществе.
Смертная казнь является всё тем же убийством, только узаконенным на государственном уровне. А жестокость всегда будет порождать жестокость. Вспомните как раньше, когда казни совершались на площадях, буквально весь город собирался, чтобы посмотреть на это «представление». А ведь тогда казни были куда более изощрёнными. Можно подумать, что с тех пор общество сильно изменилось и стало более культурным, но нет. Согласно докладам ООН, в странах, где смертная казнь разрешена, преступления, за которые она полагается, случаются чаще.
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