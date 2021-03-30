5 супер-лайфхаков, чтобы удалить ПЯТНА помады с одежды

Время от времени нам всем приходится сталкиваться с этой неприятностью. Испачкаться губной помадой проще, чем кажется!

Избавляемся от пятен помады

Не по наслышке с этим знакомы мамочки, ведь детей как магнитом тянет к нашей косметичке.)

Сохранить вашу любимую одежду чистой и аккуратной, помогут полезные и действенные лайфхаки!

Лак для волос

Это действительно необычный способ.) Итак, если вы посадили пятно даже на кристально белую блузку, то просто сбрызните его лаком для волос. Оставьте на 10-15 минут, а после протрите влажной салфеткой или тканью смоченной водой.

Средство для мытья посуды

Поскольку именно помада имеет достаточно жирную консистенцию, то с ней справится самая обычная жидкость для мытья посуды.