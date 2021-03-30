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5 супер-лайфхаков, чтобы удалить ПЯТНА помады с одежды

5 супер-лайфхаков, чтобы удалить ПЯТНА помады с одежды

Время от времени нам всем приходится сталкиваться с этой неприятностью. Испачкаться губной помадой проще, чем кажется!

Избавляемся от пятен помады

Помада

 

Не по наслышке с этим знакомы мамочки, ведь детей как магнитом тянет к нашей косметичке.)

Сохранить вашу любимую одежду чистой и аккуратной, помогут полезные и действенные лайфхаки!

Лак для волос

Это действительно необычный способ.) Итак, если вы посадили пятно даже на кристально белую блузку, то просто сбрызните его лаком для волос. Оставьте на 10-15 минут, а после протрите влажной салфеткой или тканью смоченной водой.

Средство для мытья посуды

Моющее средство

 

Поскольку именно помада имеет достаточно жирную консистенцию, то с ней справится самая обычная жидкость для мытья посуды.

  • Обильно смажьте пятно этим средством и оставьте на 20 минут, после потрите пятно щеткой и простирайте под проточной холодной водой.

Нашатырный спирт

Стирка

Для этого вам понадобится сам нашатырный спирт и ватные диски. Смочите ватный диск нашатырем и промокните пятно, каждый раз берите свежий диск, так пятно удалится намного быстрее.

  • Чтобы не осталось неприятного запаха сначала оставьте вещь выветриться на свежем воздухе, а после хорошенько простирайте с порошком.

Пищевая сода + лимон

Лимон

Возьмите 2 столовые ложки пищевой соды и половинку лимона.

Смешайте сок лимона с содой, превратив их в кашицу и нанесите это средство на само пятно.

  • Подождите пока оно засохнет на одежде, и только потом простирайте под теплой водой. Пятно исчезнет.)

Скипидар

Не все ткани можно стирать, некоторые очищаются только сухой химчисткой. Чтобы очистить подобную ткань от помады дома – вам понадобится скипидар. Это средство отлично удаляет жирные пятна, а также смолу и масло.

  • Обильно намочите ватный диск в скипидаре, а затем нанесите на пятно. Пятно должно буквально намокнуть в этом средстве.
  • Теперь возьмите 2 бумажные салфетки и положите сверху и снизу пятна, прогладьте горячим утюгом. При необходимости повторите процедуру.

Бонус:

Лак для ногтей

Репост: пятно от лака для ногтей, то с эти вам поможет справиться лак для волос.) Не все ткани можно тереть ацетоном, именно для них вы можете использовать этот способ.

  • Обильно сбрызните лаком ватную палочку или диск, и промокайте таким образом пятно. Чешуйки лака будут прилипать к лаку для волос и постепенно пятно исчезнет.

Вот такие простые советы помогут вам избавиться от пятен!

 

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