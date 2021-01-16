«Крепкий орешек». Как зарабатывают на обмане и глупости

Называются они макадамия (ботаник Фердинанд фон Мюллер, первым описавший это растение, назвал его в честь своего приятеля – химика Джона Макадама) и стоят ужасно дорого: в среднем 1000 рублей за кило (при том, что больше половины веса придётся на скорлупу).
Родина этого ореха – Австралия, однако культивируют его повсюду, где тепло, и все, кому не лень: Южная Африка, Бразилия, Калифорния, Израиль, Гавайи... В чём же секрет распространившегося по миру орешка?
А в том, что это просто грандиозная афера, жульничество!
Ну да, масло макадамии применяется в косметологии – а что в ней не применяется? Нет, правда? Есть такое вещество, которым женщины не пробовали мазать лицо?) А перечень "лечебных свойств" орешка, если принимать его внутрь, представляет собою типичный шарлатанский набор:
"избавляет от мигрени" (которая вообще не лечится, врачи даже не знают, какова её природа: сосудистая, нейрогенная или гормональная)
"повышает иммунитет" (а что его не повышает, кроме водки и сигарет?)
"повышает потенцию" (ну, а как же иначе)
"благотворно влияет на мозг" (а книги читать не пробовали?)
"снимает усталость" (а просто выспаться?)
"омолаживает организм" (второе начало термодинамики?.. нет, не слышали)
"улучшает внешность" (всё, остановите, я слезу...)
Всё то же, что впаривают доверчивым курортницам продавцы сувениров из поделочных камней: "Сердолик – от головы, яшма – от живота, смотрите не перепутайте".
За что же именно ореху макадамии такое счастье? Почему он, а не фундук, не арахис и не кешью "повышает и омоложаивает"?
А дело вот в чём.
У макадамии очень твёрдая скорлупа. Расколоть его щипцами невозможно. Молотком – ну только если кувалдой разбить в лепёшку. В магазинах макадамия продаётся с надпилами на скорлупе и со специальным "ключом", клювик которого нужно вставить в надпил и с натугой повернуть:
"Не делайте этого ножом! – предупреждают продавцы, – лезвие не выдержит! Только специальный ключ!"
Как интересно, правда? Орешек твёрд, но – мы не привыкли отступать! А наградой тому, кто не отступил, будет сказочный, райский вкус и удивительный приятнейший запах! Вам же любопытно попробовать орешек с райским вкусом и удивительным запахом, правда?
Именно для этого уже надпиленные орехи вымачиваются в сахарно-ванильном сиропе. Это, правда, продавцами не афишируется. Дескать, "он сам по себе такой". Нет, не такой. Сам по себе макадамия на вкус чуть получше полиэтиленового пакета и пахнет – ну, примерно как все орехи. А "райские вкус и запах" ему придают сахарный сироп и ваниль.
Итак, коммерческий успех орешка складывается не из его полезных или вкусовых свойств, а всего из двух факторов: 1) неудобства употребления (ведь если что-то трудно даётся, значит, это что-то наверняка ценное!) и 2) легенды (если не сказать проще – вранья).
Мы уверены, что эта заметка никак не навредит бизнесу продавцов новомодного орешка в России, ведь, как сказал киногерой Фокс (устами Шарапова), "самое дорогое в жизни – это глупость, за неё приходится дороже всего платить".
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