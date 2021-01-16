«Крепкий орешек». Как зарабатывают на обмане и глупости

Если вы живёте в большом городе, то, наверное, встречали на прилавках магазинов вот такие орешки:

Называются они макадамия (ботаник Фердинанд фон Мюллер, первым описавший это растение, назвал его в честь своего приятеля – химика Джона Макадама) и стоят ужасно дорого: в среднем 1000 рублей за кило (при том, что больше половины веса придётся на скорлупу).

Родина этого ореха – Австралия, однако культивируют его повсюду, где тепло, и все, кому не лень: Южная Африка, Бразилия, Калифорния, Израиль, Гавайи... В чём же секрет распространившегося по миру орешка? А в том, что это просто грандиозная афера, жульничество!

Ну да, масло макадамии применяется в косметологии – а что в ней не применяется? Нет, правда? Есть такое вещество, которым женщины не пробовали мазать лицо?) А перечень "лечебных свойств" орешка, если принимать его внутрь, представляет собою типичный шарлатанский набор: "избавляет от мигрени" (которая вообще не лечится, врачи даже не знают, какова её природа: сосудистая, нейрогенная или гормональная) "повышает иммунитет" (а что его не повышает, кроме водки и сигарет?) "повышает потенцию" (ну, а как же иначе) "благотворно влияет на мозг" (а книги читать не пробовали? ) "снимает усталость" (а просто выспаться?) "омолаживает организм" (второе начало термодинамики?.. нет, не слышали) "улучшает внешность" (всё, остановите, я слезу...) Всё то же, что впаривают доверчивым курортницам продавцы сувениров из поделочных камней: "Сердолик – от головы, яшма – от живота, смотрите не перепутайте".

За что же именно ореху макадамии такое счастье? Почему он, а не фундук, не арахис и не кешью "повышает и омоложаивает"? А дело вот в чём. У макадамии очень твёрдая скорлупа. Расколоть его щипцами невозможно. Молотком – ну только если кувалдой разбить в лепёшку. В магазинах макадамия продаётся с надпилами на скорлупе и со специальным "ключом", клювик которого нужно вставить в надпил и с натугой повернуть: