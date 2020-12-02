10 лучших научно-фантастических фильмов, которые произвели настоящий фурор

Жанр научной фантастики – один из наиболее популярных в кинематографе. И не удивительно, ведь так интересно окунуться в мир, созданный фантазией сценариста, и посмотреть, какой могла бы быть наша реальность, сложись жизнь на Земле немного иначе. Мы подготовили для вас десятку фильмов в жанре научной фантастики, которые не только имеют интересные и захватывающие миры, но и весьма необычный, увлекательный сюжет.
1. Бегущий по лезвию, 1982 год
Бегущий по лезвию. \ Фото: lumiere-mag.ru.
В своей книге Филипп К. Дик затронул самую волнительную тему: что же делает человека человеком на самом деле. Но этот вопрос был гораздо лучше изложен в адаптации Ридли Скотта.
«Бегущий по лезвию» - это одна из самых захватывающих фантастических историй с далеко не банальным по тем временам сюжетом. Фильм рассказывает о Рое Батти - лидере красных человекоподобных репликантов, за которыми охотится детектив Рик Декард. Репликанты были способны чувствовать эмоции, а также являлись следующей стадией человеческой эволюции.
Кадр из фильма: Бегущий по лезвию. \ Фото: zondnews.ru.
Они выглядели и вели себя по-человечески, потому что в сущности были людьми. И всё же с ними обращались как с рабами, заставляя выполнять чёрную работу или непосильный труд. Необходимость вырваться на свободу и жить своей жизнью - это не просто правильно, это необходимо. Именно поэтому, в один прекрасный день киборги совершили побег из космической колонии на Землю, дабы почувствовать себя свободными.
2. Матрица и Матрица: Революция
Матрица. \ Фото: peterburg2.ru.
В «Матрице» и её фантастической вселенной за гранью реальности акцентируется внимание на том, как люди, создав высокие и разумные технологии, поработили их, сделав машины своими рабами.
Кадр из фильма: Матрица: Революция. \ Фото: svoekino.live.
В конце концов, машины восстали и создали свою собственную цивилизацию, не подчиняющуюся людям. Это положило начало войне, которую люди проиграли, тем самым разрушив экосистему. Вместо того, чтобы уничтожить человечество, как Терминатор, машины проявили милосердие и позволили людям жить в виртуальной реальности мало чем отличающейся от того мира, где человечество жило до восстания машин.
3. Планета обезьян: Война
Планета обезьян: Война. \ Фото: smartfacts.ru.
Несмотря на случившееся, Маккалоу понимал проблему людей, случайно навлёкших на себя гибель, но хотел сохранить то, что осталось от человеческой расы, а вместе с ней и их человечность. Его методы и нежелание проявлять милосердие были неправильными, но его преданность человеческой расе и сохранению её наследия не были плохими чертами характера, делая этого персонажа широко обсуждаемым и осуждаемым на просторах Интернета. Финальная часть трилогии о «Планете обезьян: Война» выделяется ярким сюжетом и далеко не типичным поведением некоторых персонажей.
Кадр из фильма: Планета обезьян: Война. \ Фото: gazeta.ru.
4. Охотники за приведениями, 1984 год
Охотники за приведениями. \ Фото: ivi.ru.
Многие наверняка помнят классический фильм «Охотники за приведениями», который пережил энное количество всевозможных адаптаций. И несмотря на то, что современная версия мало чем отличается от оригинала 84 года, сюжет данной картины всё ещё является достаточно необычным и вполне захватывающим даже на сегодняшний день. Ведь если действия картины перенести в реальность, то человечество наверняка столкнётся с ещё одной, пусть и не самой глобальной, но всё-таки проблемой, устранить которую могут лишь профессионалы.
Кадр из фильма: Охотники за приведениями. \ Фото: bigpicture.ru.
5. Звёздные войны: Месть Ситхов
Звёздные войны: Месть Ситхов. \ Фото: goodfon.ru.
Франшиза «Звёздные войны: Месть Ситхов» заставляет над многим задуматься. Эта фантастическая сага поражает яркостью и неординарностью сюжетной линии, которая интригует с первых же минут. Поступок Энакина Скайуокера, когда он переметнулся на сторону зла, став Дарт Вейдером, многих зрителей ставит в замешательство, вызывая уйму вопросов.
Эпизод III: Месть Ситхов. \ Фото: vokrug.tv.
Однако все причины его ухода были вескими. Для начала, Орден Джедаев просит всех членов общества избавиться от эмоций и отношений, что весьма странно даже для столь могущественной организации. Нет ничего плохого в эмоциях, пока они уравновешены. Ведь любое подавление - это не уравновешивание, а попытка подчинить себе всецело. Точно так же Совет Джедаев презирал Энакина и высокомерно не доверял ему, несмотря на то, что он был самым большим героем Войн Клонов.
Кадр из фильма: Месть Ситхов. \ Фото: youtube.com.
Он так боялся Совета, что не мог быть с ними откровенным и честным, и страх вёл его на Тёмную сторону. Энакин не мог быть откровенным с Йодой, самым мудрым джедаем, и он не мог быть откровенным с Оби-Ваном, его лучшим другом и наставником, который, следуя кодексу Ордена, постепенно отдалился от мальчишки, вместо того, чтобы по-отцовски подставить дружеское плечо и помочь обуздать душевные терзания. Отверженный, одержимый собственными идеями и извечной тягой к свободе, он выбрал Тёмную сторону, став главным предводителем ситхов.
6. Вспомнить всё
Вспомнить всё. \ Фото: afisha.ru.
Многие наверняка помнят фильм «Вспомнить всё», где Арнольд Шварценеггер играет работягу, жизнь которого настолько скучна, что, отчаявшись, он обращается в организацию, способную подарить новую жизнь при помощи чипа. Но в скором времени главный герой узнает, что на самом деле он секретный агент, который стал угрозой для правительства, поэтому было принято решение создать для Дага более спокойную и ничем не примечательную реальность. Но как только Куэйд осознаёт свою истинную личность, он отправляется на Марс, чтобы собрать воедино остальную часть своей личности, а также найти человека, ответственного за его имплантированную память.
Кадр из фильма: Вспомнить всё. \ Фото: zabytye-slova.ru.
Верховен создал отличный фантастический боевик, наполненный впечатляющими трюками и (буквально) сногсшибательными визуальными эффектами. Хотя фильм имеет лишь мимолетное сходство с рассказом Филиппа К. Дика, на котором и был основан («Мы вам всё припомним»), он представляет собой захватывающую историю с быстро развивающимися событиями, оставляющими после себя ярчайшие впечатления и уйму вопросов, а кем же на самом деле был Даг Куэйд?
7. Парк Юрского периода
Парк Юрского периода. \ Фото: soyuz.ru.
Феноменально успешный научно-фантастический приключенческий триллер Стивена Спилберга – то, что уже долгие годы является классикой данного жанра. «Парк Юрского периода» - это уникальная возможность с головой погрузиться в интереснейший и динамично развивающийся сюжет.
Кадр из фильма: Парк Юрского периода. \ Фото: in-w.ru.
На берегах у Коста-Рики есть парк, населённый живыми динозаврами, созданными из ДНК доисторических насекомых. И всё бы ничего, но в один прекрасный день, когда группа людей в сопровождении учёных оправляется на экскурсию по парку, внезапно обрушившийся на остров тропический шторм выбивает источник питания, а недобросовестный и ущемлённый сотрудник, саботируя систему безопасности, ворует пару эмбрионов в попытке тайно вывезти их с острова. Брахиозавры, дилофозавры, трицератопсы, велоцирапторы и тираннозавр Рекс выходят из-под контроля и в парке Юрского периода начинается самое настоящее шоу на выживание.
8. Я – легенда
Я – легенда. \ Фото: film.ru.
Бывшие люди, превратившиеся в псевдовампиров-мутантов в фильме «Я – легенда», представляют собой новый доминирующий вид планеты, и именно Роберт Невилл, один из последних выживших, является странным человеком. Днём он охотник, преследующий спящую нежить через заброшенные руины цивилизации, а ночью он забаррикадируется в своём доме и молится о рассвете...
Кадр из фильма: Я - легенда. \ Фото: afisha.ru.
9. Чужие
Чужие. \ Фото: kinoafisha.info.
Высокобюджетные спецэффекты, стремительный темп действия и захватывающий дух сюжет от сценаристов/режиссёров Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона превратили фильмы «Чужой» и «Чужие» в оскароносные блокбастеры, переплюнуть которые удалось не многим даже на сегодняшний день.
Кадр из фильма: Чужие. \ Фото: film.ru.
Идея, рождённая талантливым Ридли, не один десяток лет держала зрителя в напряжении у экранов телевизоров, заставляя нервно вздрагивать от каждого шороха за спиной. А ксеноморфы, захватившие космический корабль с экипажем, и вовсе нагоняли страх одним лишь своим видом, вызывая неподдельный интерес, заставляя поразмыслить о жизни на других планетах.
10. Химера
Химера. \ Фото: mymovies.it.
Игра в Бога не сулит ничего хорошего учёным в научной фантастике «Химера», где два сотрудника лаборатории решают попробовать поэкспериментировать с новой формой жизни, создав её в тайне от вышестоящего руководства и не только. Со временем эксперимент переходит от попыток создать успешный эмбрион к созданию нового организма, получившего прозвище Дрен, и всё это также держится в строгой тайне. Затем между создателями и Дрен происходит конфликт, и каждый раз, стараясь оправдать и защитить своё детище, супруги-учёные всё больше и больше заходят в тупик. В итоге, они принимают не простое решение и даже тут удача отворачивается от них, оставляя после ряд неизбежных и плачевных последствий.
Кадр из фильма: Химера. \ Фото: vokrug.tv.
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