Полезные советы на все случаи жизни

Наша жизнь полна проблем, больших и малых, и каждому приходится иметь с ними дело. Что бы облегчения жизни, мы нашли для вас «умные» идеи. Не можете разрезать лук, не заплакав? Наденьте лыжные очки. У вас нет монеты для тележки в супермаркете?

Вместо этого используйте ключ с круглой головкой. В каком-то смысле все мы инженеры и любой из этих трюков наверняка пригодится вам не один раз



Отличная идея: используйте очки для катания на лыжах, когда режете лук



Полезный и незаменимый лайфхак для мастериц



Что бы у миски вашего животного был всегда порядок, можно красиво облагородить это место



Использует настоящее оборудование для маркировки ящиков. Получается очень необычно



Гениальная идея от наших бабушек





Чтобы удалить прочные клейкие этикетки с пластиковых контейнеров, просто положите их в морозильную камеру на несколько часов





Вместо монеты для тележки в супермаркете можно использовать обычный ключ с круглой головкой



Используйте вилку при натирании последних маленьких кусочков, чтобы избежать возможных травм и действительно очень быстро нарезать



Когда нужен пинцет, а его нет под рукой



Пришейте пуговицу к повязке на голову, чтобы наконец то ушам было комфортно



Чтобы развязать упрямые шнурки используйте заколки





Самый простой способ полить ваш сад

