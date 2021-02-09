Наша жизнь полна проблем, больших и малых, и каждому приходится иметь с ними дело. Что бы облегчения жизни, мы нашли для вас «умные» идеи. Не можете разрезать лук, не заплакав? Наденьте лыжные очки. У вас нет монеты для тележки в супермаркете?
Вместо этого используйте ключ с круглой головкой. В каком-то смысле все мы инженеры и любой из этих трюков наверняка пригодится вам не один раз
Отличная идея: используйте очки для катания на лыжах, когда режете лук
Полезный и незаменимый лайфхак для мастериц
Что бы у миски вашего животного был всегда порядок, можно красиво облагородить это место
Использует настоящее оборудование для маркировки ящиков. Получается очень необычно
Гениальная идея от наших бабушек
Чтобы удалить прочные клейкие этикетки с пластиковых контейнеров, просто положите их в морозильную камеру на несколько часов
Вместо монеты для тележки в супермаркете можно использовать обычный ключ с круглой головкой
Используйте вилку при натирании последних маленьких кусочков, чтобы избежать возможных травм и действительно очень быстро нарезать
Когда нужен пинцет, а его нет под рукой
Пришейте пуговицу к повязке на голову, чтобы наконец то ушам было комфортно
Чтобы развязать упрямые шнурки используйте заколки
Самый простой способ полить ваш сад
Полезные советы на все случаи жизни
Наша жизнь полна проблем, больших и малых, и каждому приходится иметь с ними дело. Что бы облегчения жизни, мы нашли для вас «умные» идеи. Не можете разрезать лук, не заплакав? Наденьте лыжные очки. У вас нет монеты для тележки в супермаркете?
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