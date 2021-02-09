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Полезные советы на все случаи жизни

Наша жизнь полна проблем, больших и малых, и каждому приходится иметь с ними дело. Что бы облегчения жизни, мы нашли для вас «умные» идеи. Не можете разрезать лук, не заплакав? Наденьте лыжные очки. У вас нет монеты для тележки в супермаркете?
Вместо этого используйте ключ с круглой головкой. В каком-то смысле все мы инженеры и любой из этих трюков наверняка пригодится вам не один раз

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