С нами не соскучишься!

7 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров27 декабря, 15:17
    А еще боевые от охотничьих отличаются тем, что в охотничьих часто используют биметаллическую гильзу, которая ржавеет,...Чем боевой патрон...
  • Александр К27 декабря, 14:48
    В детстве без воды обходились. Кто не пробовал коснуться металла у того было тяжелое детствоПочему язык приме...
  • Ольга Стрельцова27 декабря, 13:46
    Ерунда. Держала кавказскую овчарку в квартире, брежневская двушка. Правда, рядом был лес, там собака выбегивалась, ох...Стоит ли заводить...

10 неожиданных продуктов, которые можно замораживать (без ущерба для пользы и вкуса

Всем известно, что свежие продукты лучше замороженных, но бывают и исключения из правил.

Многие хозяйки знают о преимуществах замороженных овощей, например, гороха или бобов, и лишь единицы хранят в морозильной камере чипсы или яйца. А зря! Убедитесь в этом сами:

275FAE7B00000578-3029984-image-a-1_1428504902260

Из замороженных бананов выйдет чудесное мороженное собственного приготовления или смузи

1. Молоко

Разлейте молоко по отдельным контейнерам. При замерзании молоко будет расширяться, в результате чего бутылка может треснуть или вовсе лопнуть.

2. Сырые яйца

Сырое яйцо, имеющее в своём составе воду, во время замораживания также увеличивается в объёме. Поэтому лучше сначала разбить яйца и перелить их в пластиковый контейнер или в герметичный пакет с застёжкой. Таким образом, скорлупа не треснет, а её частички не попадут в блюдо. Для удобства дальнейшего использования запомните количество хранящихся в морозилке яиц и дату их заморозки. Яйца можно хранить в морозилке от нескольких месяцев до года.

275FB65400000578-3029984-image-m-19_1428510214961

Замораживайте яйца порциями. Храните молоко в отдельных ёмкостях (контейнерах), а не в бутылке, которая в процессе заморозки может треснуть

3. Фрукты

Фрукты можно замораживать целиком. При заморозке фруктов, предназначенных для приготовления смузи, можно сначала нарезать их на кусочки, а затем поместить в контейнер.
Замороженные фрукты можно добавлять непосредственно в миксер, чтобы получился освежающий коктейль.

275FB56500000578-3029984-image-a-2_1428504922279

Замороженные бананы можно использовать для приготовления домашнего мороженого, а замороженные ягоды винограда прекрасно охладят вино вместо кубиков льда. Кроме того, в отличие от кубиков льда виноградины не разбавят вино водой.

4. Соусы

Перед заморозкой соус можно перелить в пластиковый контейнер. Не заполняйте ёмкость соусом до конца, ведь жидкость в морозилке будет расширяться.

5. Приготовленное мясо

Перед заморозкой не забудьте поместить мясо в герметичный пластиковый контейнер или завернуть его в пищевую плёнку.

 

Чтобы торт или пирог получился более мягким и сливочным, поставьте его в морозилку на 24 часа. Чипсы можно хранить в морозилке до двух месяцев и употреблять сразу без предварительной разморозки

6. Овощи

Овощи можно замораживать как целиком, так и нарезанными на кусочки. Положите их в пластиковый контейнер или герметичный пакет с застёжкой (зип-лок). Овощи в замороженном виде можно сразу отправлять на сковороду для обжарки или в кастрюлю для приготовления супа.

7. Чипсы

Чипсы в открытой упаковке быстро становятся несвежими. Чтобы сохранить свежесть чипсов в течение как минимум двух месяцев, переложите их в герметичный пакет и отправьте в морозилку. Заморозка сделает чипсы ещё более хрустящими, а перед употреблением их не нужно размораживать.

8. Зелень

Зачастую мы не успеваем употребить в пищу всю купленную зелень, а её излишек неизбежно вянет и отправляется в мусорное ведро. Однако замороженная зелень может храниться от четырёх до шести месяцев. Кстати, перед заморозкой розмарина, тимьяна или мяты удалите зелень от стебля. В морозилке зелень следует хранить в пластиковом контейнере или пищевой плёнке.

9. Торт/пирог

275FB5A800000578-3029984-image-a-7_1428506013737

Что касается торта или пирога, то его можно поместить в морозилку на 24 часа – его вкусовые качества от этого только выиграют. В процессе заморозки повышается уровень влажности, в результате чего торт/пирог становится более мягким и сливочным.

10. Хлебобулочные изделия

Хлеб можно хранить в морозилке от четырёх до шести месяцев. Если вы не в силах съесть зараз большой запас рулетов, кексов, булочек и батонов, то смело отправляйте всё это в морозилку, иначе хлеб быстро покроется плесенью в тёплом помещении.

©


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх