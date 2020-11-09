Комнатные растения для тех, кто не хочет портить интерьер своей квартиры увлажнителем воздуха

Слишком сухой воздух в помещении способен повлиять на наше здоровье. Помимо того, что от него начинает сохнуть кожа и першит в горле, он наносит и куда более серьезный вред. Именно поэтому так важно следить за «климатом» в квартире.

И если у вас нет специального устройства, а тазы с водой по всему дому расставлять не хочется — можно обзавестись нужными растениями. Они не только украсят ваш дом, но и увлажнят и даже очистят в нем воздух.

Мы узнали, какие растения помогут раз и навсегда разобраться с сухим воздухом, и заодно выяснил, как за ними следует ухаживать.



Хлорофитум

Крассула (толстянка, денежное дерево)

Нефролепис (папоротник)

Дипсис (пальма арека)

Фикус каучуконосный

Спатифиллум (мирная лилия)

Сансевиерия (щучий хвост, тещин язык)

Эпипремнум золотистый

Финик Робелена (карликовая финиковая пальма)

Согласно исследованию 2016 года, хлорофитум борется с сухим воздухом в помещениях эффективнее других растений. Что здорово — он довольно неприхотлив и о нем очень просто заботиться. Хлорофитум любит яркий непрямой солнечный свет и влажную, но не чересчур, почву. Так как листья у него вырастают длинными, лучше сразу посадить его в подвесное кашпо.То же самое исследование показывает, что и толстянка отлично справляется с увлажнением воздуха. Процесс эвапотранспирации (испарения влаги в атмосферу) у этого растения происходит в темноте, что делает его незаменимым помощником в месяцы, когда световой день становится коротким.Крассула любит свет, поэтому лучше держать ее около окон. Весной и летом ей требуется обильный полив, а осенью и зимой стоит дать почве полностью высохнуть, прежде чем снова поливать.Вы замечали, что папоротник стоит чуть ли не в каждой школе, больнице или детском саду? Это потому, что он не только интенсивно увлажняет воздух, но и уничтожает вредные вещества, которые в нем содержатся, например формальдегид и ксилол. Нефролепис обожает рассеянный свет и много «пьет». И не забывайте его периодически опрыскивать. Кстати, если поливать его недостаточно, он молчать не будет — его листья тут же пожелтеют.Хедера (плющ)У хедеры один из самых высоких показателей уровня транспирации (процесса движения воды через растение и ее испарение через наружные органы растения). Она не только повышает относительную влажность помещения, но еще и фильтрует воздух. Плющ неплохо растет в тени, но сорта с пестрыми листьями требуют большего освещения. Любит умеренный полив.Этот вид пальм выделяет большое количество влаги и входит в число комнатных растений, которые отлично очищают воздух. Дипсис любит солнце и обильный полив, особенно летом и особенно если он находится в хорошо освещенном помещении.Фикус каучуконосный тоже довольно быстро испаряет воду в атмосферу. Этот «увлажнитель» лучше переносит низкие температуры и сухую почву, чем большинство тропических растений, и вообще неприхотлив. Он предпочитает влажную почву и опрыскивание, любит яркий свет, но стоит помнить, что прямые солнечные лучи могут ему навредить.Еще одно растение с высокой скоростью транспирации. Спатифиллум обожает свет и влажную почву. Но даже если вы вдруг забудете его полить, он сможет это перенести. Будьте осторожны: растение токсично для животных, держите его подальше от своих питомцев.Сансевиерия, которую иногда еще называют тещин язык и щучий хвост, любит хорошее освещение и боится излишнего полива. Обычно растет в каменистых, засушливых регионах, способна выжить даже в плохо освещенных помещениях. Идеальна для тех, кто не особенно любит возиться с растениями. Следует помнить, что листья сансевиерии потенциально ядовиты, поэтому лучше не ставить ее в детских комнатах.Эпипремнум еще иногда называют дьявольским плющом за его поразительную живучесть. Даже если забыть его полить и оставить в тени, он это перенесет. Но если вы намерены заботиться об этом растении, то поставьте его в хорошо освещенное место (только не под прямые лучи солнца — они для него опасны) и щедро поливайте. Между поливами давайте почве просохнуть. Как и мирную лилию, держите его подальше от животных.Карликовые финиковые пальмы — это, по сути, мини-версии тропических пальм. Отлично увлажняют и фильтруют воздух. Они не требуют особого ухода, главное, держать их подальше от холода и сквозняков и не забывать поливать.