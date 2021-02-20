6 причин, по которым ресторанная еда не подходит для ежедневного употребления

Люди достатка выше среднего считают, что питаться в ресторанах каждый день - это круто и статусно. Вот только есть некоторые наносящие вред здоровью подводные камни ежедневного употребления премиум-пищи. Разберемся, в чем именно они заключаются.
1. Большое количество масла как показатель кухни премиум-класса
Осторожно, масло! / Фото: elektro.guru
Показателем премиум-кухни является тот факт, что шеф-повара не скупятся на добавление сливочного или оливкового масла в свои фирменные блюда. Мясо и другие ингредиенты они обжаривают не на едва смазанной тонким слоем масла сковороде, а буквально во фритюре. Дома, разумеется, мы не готовим еду так. Так что ресторанные блюда каждый день ударят по фигуре (масло=много калорий) и по сосудам (масло=холестерин).
2. Большое количество ингредиентов в рамках каждого блюда
Осторожно, множественные ингредиенты! / Фото: kulina.ru
Еще одна опасная черта ресторанной кухни - большое количество ингредиентов в рамках заказанного премиум-блюда. Если посмотреть кулинарную программу про топовые ресторанные блюда, то выяснится, что те блюда, что дома мы готовим из 3-4 ингредиентов, в ресторане готовят из десяти. Возьмем максимально ходовой ресторанный салат ЦЕЗАРЬ, который чаще всего подается в качестве закуски. Во-первых, там содержится априори очень сытное и очень холестериновое сочетание жареной курицы и перепелиных яиц. Такое сочетание может вызывать несварение желудка и повышение холестерина в сосудах.
3. Экзотичные для желудка компоненты, которые генетически чужды в вашей местности
Соус терияки. / Фото: patee.ru
В ресторанах заморской кухни, как правило, даже в самые привычные для нас блюда добавляются экзотические компоненты. Например, соус терияки, который подается к большинству блюд азиатской кухни, достаточно острый. При редком употреблении желудку европейца он вред не нанесет, а вот если регулярно употреблять его, что это чревато гастритом или даже язвой желудка.
4. Количество соли
Соль опасна в больших количествах. / Фото: 4ne.ru
Что такое ресторанная пища премиум-класса? Это - про удовольствие от еды, а не про насыщение желудка. Это значит, что уважающий себя шеф-повар будет делать блюдо не пресным, а максимально насыщенным специями. И тут речь идет о количестве соли. Помните ли вы, что когда-то соль ценилась на вес золота, потому что наши предки заметили, что с нею любое блюдо становится намного вкуснее? То-то! Соль включает вкусовые рецепторы, и шеф-повара знают об этом больше всех остальных людей. Премиум-блюдо обязательно будет подсолено морской или розовой гималайской солью в очень приличном количестве. И если есть такую пищу каждый день, то начнутся отеки и проблемы с почками.
5. Сырые закуски
Карпаччо. / Фото: поваренок.ру
В ресторанах премиум-класса нередко подаются сырые закуски. Все мы помним знаменитую рыбу фуга, которая подается в японских ресторанах, которая источает смертельный яд, если ее не по стандарту порезать ножом. Но есть и менее радикальные, но, тем не менее, опасные сырые закуски европейских премиум-ресторанов. К примеру, тартар из сырого лосося или карпаччо. Карпаччо - нарезка из предварительно замороженных тонко нарезанных слайсов сырой говяжьей вырезки, приправленной соусом на основе оливкового масла и лимонa. Карпаччо, тартар, фуга являются аналогом строганины - сырой нарезки северных народов. Но на Севере или в Японии у людей есть генетическая предрасположенность к употреблению сырого мяса/рыбы, а у европейцев ее нет и в помине. Так что результатом злоупотребления закусок из сырого мяса могут сталь острое отравление или глистная инвазия.
6. Алкоголь и десерт, от которых ну просто невозможно отказаться в ресторане
Внутри - мартини, а в руках - текини... (с) / Фото: crispy.news
Когда мы кушаем дома, то вряд ли станем в ожидании основного блюда в качестве аперитива употреблять немного мартини каждый день. Это приведет к алкоголизму! А утонченные десерты после еды употребляем ли мы дома каждый день? Конечно, нет. Это приведет к диабету и ожирению. Официанты - это психологи. Они предложат вам ледяной мартини или фирменный чизкейк таким тоном, что отказаться будет просто невозможно. В принципе, выводы здесь очевидны.
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