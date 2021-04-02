Запрет на браки с двоюродными: Кто и как обходил его в России

Все мы знаем из литературы, что в старину браки между кузенами и кузинами были делом вполне обычным – стоит вспомнить хотя бы семью Уилксов из «Унесенных ветром» или династию Габсбургов, причиной вырождения которой сегодня считают именно многократные близкородственные связи. Однако, оказывается, в России к такой практике всегда относились негативно – православная церковь подобные браки запрещала, хотя встречались и исключения из строгого правила.
Татьяна Рибопьер и Николай Юсупов
Младшая дочь графа Александра Ивановича Рибопьера, известного русского дипломата, родилась в 1829 году за границей. Семья вернулась в Россию, когда Таточке было десять лет. Во дворце своей бабушки девочка познакомилась с кузеном Николаем Юсуповым. Они были почти ровесниками и много времени проводили вместе. Родня даже не думала ни о чем плохом, пока Николай не заявил, что женится только на Тате. Его мать была решительно против, молодого князя услали на Кавказ, а за Татьяной начали следить, но подобные трудности, как известно, не способны охладить настоящее чувство.
Княгиня Татьяна Юсупова на портрете кисти Винтерхальтера и фото Николая Юсупова
Этот роман стал скандально известен. В свете обсуждали, что Николай Юсупов хочет похитить свою кузину, и что планы эти нарушены только из-за вмешательства Николая I. Тем временем Татьяне минуло уже 25 лет и она перестала быть юной прелестницей. Сколько бы продлилась эта история – неизвестно, но влюбленным помог новый государь. На престол взошел Александр II и по ходатайству графа Рибопьера, отца Таты, разрешил молодым людям обвенчаться. Впрочем, на этом злоключения влюбленных не закончились. После свадьбы их ожидали разбирательство Священного Синода и долгие судебные тяжбы. Много лет они жили на грани признания их брака незаконным. Долгожданного первенца, дочь Зинаиду, Татьяна Юсупова смогла родить только в 32 года.
Григорий Орлов и Екатерина Зиновьева
Почти на сто лет раньше, в 1777 году, бывший фаворит Екатерины II Григорий Орлов женился на своей 18-летней двоюродной сестре Екатерине Зиновьевой. Опытному ловеласу на тот момент было уже 43 года, и за плечами он имел бурную дворцовую карьеру, долгий роман с императрицей и внебрачного сына. На свою юную кузину Орлов положил глаз в имении дядюшки, когда той было еще только 13 лет. Слух о том, что граф совратил собственную сестру, довел императрицу до белого каления, но, несмотря на это, бывший фаворит продолжал эти отношения. Когда Екатерине Зиновьевой исполнилось 18, пара уехала во Францию чтобы тайно обвенчаться – там на подобные браки смотрели спокойнее. Вероятно, им пришлось торопиться, так как результат незаконной связи был уже заметен даже непосвященным.
Екатерина и Григорий Орловы
В России скоропалительный брак был расторгнут по решению Сената, а молодых ожидало заключение. К несчастьям их добавилось то, что ребенок родился мертвым. Однако в этот момент императрица решила сменить гнев на милость – возможно, в память о прошлых заслугах Григория Орлова. Екатерина II не только признала брак законным, но и приблизила к себе молодую супругу, явив ей таким образом свое благоволение. Однако тяжело добытое семейное счастье Орловых было недолгим. В 22 года Екатерина умерла от туберкулеза, а Григорий от горя и одиночества сошел с ума.
Английская принцесса Виктория-Мелита и великий князь Кирилл
Для этого брака историки насчитывали не одно, а сразу несколько препятствий: во-первых, влюбленные были двоюродными братом и сестрой; во-вторых, английская принцесса была разведена. Первый муж Виктории тоже был ее кузеном, но так как оба супруга были протестантами, то сложностей в этом случае не возникло, а вот во втором браке чужое вероисповедание стало еще одним препятствием. Великий князь Николай Владимирович, двоюродный брат Николая II, получил от самодержца резкий выговор по поводу возможного брака с их общей кузиной:
«Ведь ты хорошо знаешь, что ни церковными установлениями, ни нашими фамильными законами браки между двоюродными братьями и сестрами не разрешаются. Ни в каком случае и ни для кого я не сделаю исключения из существующих правил. Я безусловно запрещаю тебе жениться на ней. Если же тем не менее ты настоял бы на своем и вступил бы в незаконный брак, то предупреждаю, что я лишу тебя всего – даже великокняжеского звания.»
Историки в таком резком отказе видят влияние супруги Николая II, ведь первый муж принцессы Виктории был ее родным братом, а причиной развода стало странное «несходство характеров», под которым все недвусмысленно понимали нетрадиционные увлечения герцога Гессенского. Впрочем, и сама царская чета не могла в этом вопросе быть эталоном: Александра Федоровна была одновременно четвероюродной теткой и троюродной сестрой Николая. Возможно поэтому чуть позднее император изменил свое решение и узаконил супружество Великого Князя Кирилла Владимировича и Великой Княгини Виктории Феодоровны (позднее, уже после венчания, она все-таки приняла православие).
Кирилл Владимирович и Виктория Фёдоровна с детьми Кирой и Владимиром, конец 1920-х
После убийства царской семьи, в эмиграции, великий князь Кирилл, оказавшись главой императорского дома по старшинству наследования, провозгласил себя Императором Всероссийским в изгнании Кириллом I, хотя в 1907 году Николай II всерьез рассматривал вопрос о лишении его права на наследование Престола из-за скандального брака.
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