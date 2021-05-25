Зачем китайцы замачивают пельмени перед тем, как варить



Процесс варки замороженных пельменей знаком абсолютно всем. Казалось бы, что в этом сложного. Но, по сути, мы их готовим совершенно неправильно. В результате получается, что некоторые из них развариваются и разваливаются или слипаются. Чтобы не происходило таких неприятностей, лучше всего варить пельмени по методу китайцев. Процесс варки замороженных пельменей знаком абсолютно всем. Казалось бы, что в этом сложного. Но, по сути, мы их готовим совершенно неправильно. В результате получается, что некоторые из них развариваются и разваливаются или слипаются. Чтобы не происходило таких неприятностей, лучше всего варить пельмени по методу китайцев.

1. Китайская мудрость

Впервые пельмени появились именно в Китае, согласно легенде, их придумал местный лекарь Чжан Чжунцзин / Фото: yandex.ru



Оказывается, впервые пельмени появились именно в Китае. По легенде придумал это блюдо Чжан Чжунцзин, местный лекарь, к тому же в медицинских целях – чтобы обморожение лечить. Достаточно необычный и неожиданный поворот. По истечении веков появились в Китае и правила их готовки. Ведь прежде, чем употреблять блюдо в пищу, его нужно правильно приготовить – сварить.





Перед тем, как сварить пельмени, китайцы замачивают их на три минуты / Фото: vilkin.pro



Метод варки заключается в предварительном замачивании пельменей, которые до этого подвергались заморозке и 3-кратной варке. Кстати, если эту процедуру проводить неверно, то естественно, пельмени, как уже все догадались, разваляться. Замачивать их нужно обязательно в чистой прохладной воде всего на три минуты. При этом они сохраняют свой первоначальный вид. При этом они сохраняют свой первоначальный вид.

2. Зачем это делать

Причина для замачивания пельменей после заморозки одна – чтобы при их погружения в кипяток тесто не растрескалось / Фото: fb.ru



Причина для замачивания пельменей после заморозки одна – чтобы при их погружения в кипяток тесто не растрескалось, и они сохранили свою целостность. Во время процесса замачивания температура самих пельменей и воздуха в комнате (на кухне) становятся одинаковыми. Это своеобразная разморозка, только щадящая.

3. Забываем о кипятке

Вопреки устоявшемуся мнению, китайцы опускают пельмени не в кипящую воду, а в горячую, чтобы приготовление блюда было равномерным / Фото: harchi.info





Наши мамы и бабушки объясняли, что бросать пельмени в воду нужно тогда, когда последняя начнет хорошо кипеть. Но это ошибка. В итоге пельмени трескаются и приготовление их получается неравномерным – тесто уже готово, а мясо еще необходимо варить. Виной всему огромная разница между температурой воды и тем, что в ней варится.





4. Как делать правильно







Пельмени следует опускать в закипающую воду, когда на дне кастрюли появляются пузырьки / Фото: kakpravilno.info



В кастрюлю следует налить большое количество воды. На 400 г пельменей (стандартная пачка) требуется три литра воды. Ждем, пока она начнет закипать (на дне кастрюли появляются пузырьки), добавляем туда соль и все это размешиваем. Снова ждем, пока вода начнет понемногу закипать и только сейчас бросаем пельмени.

5. Три стакана холодной воды

Согласно китайскому методу, во время варки трижды в кастрюлю добавляется вода / Фото: rex711.livejournal.com



Во время варки трижды в кастрюлю добавляется вода. Так готовое блюдо будет максимально вкусным и презентабельным. Такой метод обеспечивает понижение температуры, а также давления в момент кипения воды трехкратно. Тесто при этом варится чуть медленнее, чем обычно, а мясо, наоборот, быстрее. В итоге мы получаем идеальный результат.

6. Как правильно организовать процесс варки

Приготовленные таким способом пельмени получаются красивые, сочные и очень вкусные / Фото: kartinkinaden.ru

Пельмени забрасываются в закипающую воду. Как только она начинает полноценно кипеть, туда добавляется стакан холодной обычной воды. Таким образом градус понижается, а процесс варки замедляется. То же самое проделываем еще дважды. После того, как вода закипит трижды, пельмени извлекаются и подаются к столу. Они готовы к употреблению.

7. Рекомендации по приготовлению блюда от китайцев

Чтобы в процессе варки пельмени не слиплись, в воду необходимо добавить перья лука / Фото: kartinkinaden.ru

Есть и другие советы, которые позволят приготовить красивое и вкусное блюдо:

добавить в емкость с водой сырое яйцо и хорошо помешать, что не даст пельменям между собой слипнуться;

в воду следует бросить перья лука (результат тот же, что и в предыдущем случае);

в воду можно добавить небольшое количество уксуса – мясо быстрее дойдет до готовности.



При правильной готовке пельмени всегда будут красивыми, сочными и очень вкусными.