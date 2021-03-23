12 практических щеток, которые помогут отчистить все уголки в доме

Товары для уборки постоянно совершенствуются и сегодня в арсенале хозяйки есть различные салфетки из микрофибры, меламиновые губки и прочие вещицы, облегчающие наведение порядка.

Щетки тоже прошли путь модификации: линейка аксессуаров пополнилась интересными изделиями самых разных конфигураций. В нашем обзоре 12 практичных щеток, которые облегчат уборку и доберутся до самых труднодоступных мест.

1. Щетка для стыков и швов

Узкая щетка отлично зачистит плиточные швы.

Плиточные швы и различные стыки быстро загрязняются, а во влажных помещениях еще и поражаются плесенью. Быстро и эффективно очистить такие места поможет щетка особой конструкции. Узкий, с удобной ручкой аксессуар хорошо лежит в руке, а жесткие щетинки, расположенные под разным углом, проникают прямо в швы, вычищая грязь и плесень.

2. Щетка для столовых приборов

Щетка очищает столовые приборы сразу с обеих сторон.

Эта большая щетка необычной конфигурации – идеальное решение для чистки столовых приборов. Изогнутая форма с одной закрытой гранью помогает очищать вилки и ложки одновременно с обеих сторон и не опасаться порезаться при мытье ножей. Щеткой очень легко пользоваться: у нее удобная для захвата конструкция и текстурированная поверхность, благодаря которой она не скользит в руке.

3. Набор для чистки кухонной техники

Щетка-петля из комплекта хорошо очищает пазы и выемки.

Кухонная техника и утварь разнообразны по форме и все эти выемки, углы и отверстия тяжело отчищать от грязи и остатков продуктов. Тщательно отмыть их хозяйке поможет универсальный набор инструментов, способных добраться до всех труднодоступных мест. Щетка-петля справится с сетками, деталями соковыжималок и лезвиями блендера, а угловая щетка и скребки идеально подходят для очистки мест соединений, пазов и канавок.

4. Щетка для фруктов и овощей

Щетка помогает быстро и эффективно помыть овощи.

В процессе готовки хозяйке постоянно приходится мыть овощи и фрукты. Намного практичнее это делать при помощи щетки, особенно если она будет удобно лежать в руке, как эта модель в виде кольца. Смотрится она очень симпатично, при этом слегка изогнутая форма помогает лучше очищать продукты.

Полезный совет: Очень часто приходится отмывать корнеплоды от засохшей земли и не всегда щетка справляется с этой задачей. В такой ситуации выручит металлическая мочалка для посуды – с ее помощью можно отлично отчистить овощи от грязи.

5. Щетка для электроники

Силиконовый наконечник отлично протирает линзы.

Еще одна интересная щетка для чистки электроники по форме похожа на ручку. Аксессуар двухсторонний: с одного конца – выдвижная мягкая кисточка, с другого – заостренный силиконовый наконечник, защищенный колпачком. Щетка идеально подходит для смахивания пыли с клавиатур, уборки мусора из канавок между кнопками, протирания линз фотоаппаратов и камер на смартфоне, очистки наушников и прочей электроники. Кисточки и наконечник проникают в труднодоступные места, помогая вычищать грязь.

6. Набор для очистки бутылок с водой

Небольшой щеткой из набора удобно мыть крышки термоса.

На смену традиционным ершикам пришли более интересные модели. Как, например, комплект из трех щеток разного формата. Длинный ершик удобен для мытья бутылок, тонкий справится с самыми узкими горлышками, а щетка, изогнутая петлей, идеально подходит для очистки крышек и прочих деталей. Набор позиционируется как комплект для очистки бутылок, но его можно использовать и для очистки соковыжималок, кофемолок, графинов и других предметов.

7. Щетка для жалюзи

Щетка легко смахивает пыль с жалюзи.

Жалюзи давно перекочевали из офисов в дома и квартиры, где уверенно конкурируют с обычными шторами. В этом соперничестве большое подспорье оказывают щетки, с которыми поддерживать жалюзи в чистоте стало намного проще. Муторная работа по очистке множества планок выполняется значительно быстрее благодаря специальному дизайну аксессуара. Щетка обрабатывает сразу четыре пластины, причем с обеих сторон.

8. Щетка для очистки оконных зазоров

Узкая, с длинным ворсом щетка легко вычистит мусор из пазов.

Пластиковые окна и балконные двери хорошо сохраняют тепло в доме, но очищать их не очень удобно. Если со стеклом проблем нет, то мусор и пыль из пазов рамы удалять сложно. С этой задачей отлично справляется узкая щетка с длинным ворсом и эргономичной ручкой. Аксессуар удобно лежит в руке и с его помощью можно эффективно очищать не только окна, но и направляющие раздвижных дверей, зазоры в корпусах современных радиаторов и прочие узкие щели.

9. Набор для очистки коктейльных трубочек

Узкие ершики прочистят любые трубочки.

Тренд на экологичность повлек за собой появление многоразовых трубочек для напитков. Нагрузка на окружающую среду уменьшается, но как тщательно очистить коктейльные соломинки изнутри? С этой задачей справится комплект узких, продолговатых щеточек разного диаметра. С их помощью можно очистить трубочки любого размера, носики детских поильников, горловины воронок и прочие аналогичные детали.

10. Щетка для ноутбука

Щетка не занимает много места и помогает поддерживать ноутбук в чистоте.

Даже у самых аккуратных пользователей ноутбука или компьютера с течением времени загрязняется клавиатура, на мониторах потихоньку оседает пыль, а на дисплеях планшетов и смартфонов создается «коллекция» отпечатков пальцев. Небольшая двусторонняя щетка поможет поддерживать технику в чистоте. На одном конце аксессуара расположена мягкая кисточка для сметания мусора с клавиатуры, с другого – подушечка из микрофибры для очистки дисплеев.

11. Щетка для дефлекторов воздуховодов

За счет продуманной конструкции щетка вычистит все щели в торпедо.

Прогоняемый через систему вентиляции автомобиля воздух приносит с собой и грязь, которая в большом количестве оседает в воздуховодах и на дефлекторах. Обычной влажной салфетки для тщательной очистки створок и перегородок недостаточно и тут очень кстати придется двусторонняя щетка интересной конструкции. С одного конца – длинный пучок щетины, с другого – разветвление на три лопасти, на которые надевается футляр из микрофибры. Щетка замечательно очищает перегородки дефлекторов и другие труднодоступные щели на торпедо и в салоне автомобиля.

12. Щетка с дозатором

Щетка с дозатором – экономичный и удобный аксессуар.

Для мытья посуды удобны щетки с встроенным дозатором для моющего средства. Решение очень практичное: подача жидкости регулируется нажатием кнопки, а через прозрачные стенки можно увидеть, когда нужно долить следующую порцию.