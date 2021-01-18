Чем пах Советский Союз, и Зачем Наполеон употреблял «Тройной» одеколон

Первые послереволюционные парфюмы

Фабрика Брокара в 19 веке. /Фото: i.pinimg.com

Триумф «Красной Москвы»

Спрос на «Красную Москву» есть и сегодня. /Фото: bruna.com.ua

История «Тройного» и страсть Наполеона

Истории «Тройного» не один век. /Фото: static.auction.ru

Культурная парфюмерия

Набор «Черный ларец». /Фото: newauctionstatic.com.ua

«Кармен». /Фото: yandex.ua