4 советские фантастические книги, из которых получились бы крутые блокбастеры

Художник Алексей Липатов (deviantart.com/lipatov)
Ретрофантастика прочно вошла в моду. В интернет выложены тысячи картинок, рисующих наш век через призму фантастических представлений писателей двадцатого века – советских или американских. Ремейки фантастических фильмов горячо принимает публика. Многие считают, что сейчас – самое время экранизировать пусть наивные, но всё равно во многом крутые фантастические повести советских авторов. Кандидатов хватает.
Александр Беляев: месть слишком красивого актёра
Нельзя сказать, что мир кино остался равнодушен к творчеству Беляева, легендарного фантаста, творившего почти парализованным в период между двумя мировыми войнами. Многие любят фильм «Человек-амфибия» об индейском юноше, которому вживили жабры и воспитали вдали от человеческого общества в идеалистическом духе. Повести об экспериментах над человеком в попытке вырастить суперчеловека он публиковал задолго до бума интереса к мутантам-супергероям. И «Человек-амфибия» - не единственное его удачное произведение такого плана.
Беляева экранизовали не раз. Попали в кино такие его книги, как «Ариэль» (об ещё одном юноше – жертве эксперимента, только не плавающем, а летающем), «Голова профессора Доуэля», «Остров погибших кораблей» и «Продавец воздуха» - некоторые даже не по разу. Например, «Ариэль» экранизовали и в Узбекистане, и в Украине (совместно с Россией). Но в большинстве случаев фильмы оставили равнодушными широкого зрителя, и прежде всего, по видимости, потому, что были сняты во времена, когда не было технических возможностей воплотить фантазии Беляева как следует. Интересно было бы увидеть их снятыми в голливудском стиле!
Кадр из фильма *Человек-амфибия*.
Что касается романов, ещё не дошедших до большого экрана, то среди первых кандидатов в блокбастеры, пожалуй, «Человек, потерявший лицо». По сюжету американский актёр-комик с потрясающе некрасивой внешности лечится в клинике странного русского доктора, где чудесным образом, воздействуя только на эндокринологию, ему меняют внешность, превращая в обаятельного молодого человека. Теперь он может сделать предложение своей любимой без того, чтобы та невольно начала хохотать.
Вот только киноиндустрии не нужен никому не известный симпатяжка, а значит, и девушке он тоже не нужен. Да и документально доказать, что ты – это ты, оказывается непросто, и героя буквально обирают. Тогда он находит способ заставить нескольких важных людей, растоптавших его жизнь, выпить препараты русского доктора, и эти люди начинают жутко меняться. Один становится трёхметровым гигантом, другой – невероятно толстым, третий – чернокожим, а жених былой возлюбленной становится всё уродливее… Чем не «Джокер» на фоне Голливуда двадцатых годов?
Иллюстрация Олега Коровина к роману *Человек, потерявший лицо*.
Ольга Ларионова: птичку не жалко
Ленинградская немка Ольга Тидеман, скрывавшаяся под фамилией Ларионовой, считалась «журнальной» писательницей, то есть такой, чьи книги подолгу не выпускают, потому что не будет спроса, но кого охотно публикуют в журналах. Тем не менее, одна из её книг породила армию фанатов описанного мира – речь идёт о «Чакре Кентавра», повести, которая задумывалась поначалу как пародийная. По сюжету, маленькая группа землян попадает на планету Джаспер, где власть фактически захватили разумные птицы, паразитирующие на людях, во всём подобных землянам, кроме одного… Считается, что каждый из них рождается слепым.
На Джаспере каждый носит свою птицу на голове, читает будущее по специальной колоде карт; там всё ещё сражаются на рыцарских турнирах и собирают подобие крестовых походов – только используя лазеры и космические корабли. Описанный Ларионовой мир получился таким ярким, что странно, что по нему до сих пор не снято какого-нибудь аниме или не создано компьютерной игры.
Иллюстрация Дмитрия Литвинова.
Иван Ефремов: слишком красивый мир
О произведениях Ефремова сейчас можно услышать – «советские утопии никому не интересны». Их много критикуют. Но если соединить критику и сами романы, можно получить пару потрясающих атмосферных антиутопий, требующих для экранизации, правда, большое количество хорошо знакомых с тренажёрным залом актёров.
Самую знаменитую его книгу, «Туманность Андромеды», даже пытались перенести на экран, разбив на несколько частей. Но первая же часть оказалась настолько провальной, что доводить проект до завершения никто не стал. По сюжету романа, экипаж летящего в космосе корабля землян вынужден совершить аварийную посадку на незнакомой планете – и обнаруживает там ещё два корабля. Один из них тоже с Земли, он пропал много лет назад. А вот второй принадлежит какой-то иной цивилизации.
Тем временем на Земле, на Острове Забвения – фактически колонии для преступников с красивым названием – живёт сумасшедший учёный, который проводил эксперименты с телепортацией. Сначала на предметах, потом – на молодых наивных добровольцах-энтузиастов. Он закинул несколько человек совершенно неизвестно куда, прежде, чем его остановили. Его пытаются уговорить продолжать эксперименты после многих лет наказания за них. Всё это – на фоне описания очень специфического устройства общества, аскетичного, фанатичного и повёрнутого на эстетике человеческого тела. Обилие же женских и небелых персонажей открывает экранизации прямую дорогу к премии «Оскар».
Кадр из экранизации первой части книги.
Георгий Мартынов: слава компьютеризации
Один из самых известных романов Мартынова, «Гианэя», назван по имени инопланетной девочки-подростка, обнаруженной землянами на Луне. Она принадлежит к высокоразвитой и очень консервативной в отношении общественных установок цивилизации. На Луне её высадил диверсант, взорвавший корабль, на котором летели завоёвывать Землю. Гианэя отлично говорит на испанском языке времён завоевания ацтеков – оказывается, первые представители её цивилизации уже высаживались на Земле как раз в тот период, и сама Гианэя должна была стать переводчицей при завоевании землян.
Тем временем угрозы инопланетного завоевания никуда не делась, а самой Гианэе предстоит как-то приспособиться к жизни среди землян, достигших непонятного ей социального равенства. В конце концов земляне засекают приближающийся корабль с планеты Гианэи. Они не уничтожают его, а захватывают – и обнаруживают, что на борту представители третьей, неразвитой цивилизации, обращённой в рабство планетой Гианэи. Это бунтари, решившие предупредить землян. Ничего не понимая в космических путешествиях, они положились на бортовой компьютер, который сам провёл корабль нужным курсом.
Иллюстрация Льва Рубинштейна.
Естественно, книга была написана в рамках представлений о том, что землян неминуемо ждёт светлое коммунистическое будущее, а пролетарии всех планет способны объединяться. Тем не менее, из неё получился бы отличный ретрофутуристический триллер, особенно если показывать происходящее глазами растерянной, оказавшейся такой одинокой и беспомощной Гианэи. Обнаружившей, что ей лгали всю жизнь. Переживающей первую, невзаимную любовь. Чужой в стране чужих. Сцена, в которой девушка пытается отравиться, узнав о смерти сестёр, хорошо передаёт всю трагичность положения Гианэи.
Текст: Лилит Мазикина.
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