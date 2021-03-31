С нами не соскучишься!

7 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как защитить растения от улиток

Улитки и слизни — вредители, которые атакуют грядки и портят урожай, могут стать настоящей проблемой для дачников и садоводов. Для того чтобы спасти урожай без использования химических средств, можно использовать медь.
Дело в том, что улитки явно не переносят медь. Не совсем понятно, почему это так. Возможно, их слизь каким-то образом вступает в реакцию с этим элементом, в результате чего возникает электрический разряд. Хотя это безвредно для существ, все же это заставляет их немедленно отступить.

Как защитить растения от улиток
Для защиты растений подойдет строительная медная лента. Ее необходимо сомкнуть в кольцо вокруг растения и вдавить в землю.
Как защитить растения от улиток
Самоклеящаяся лента с медью поможет защитить контейнеры с растениями и клумбы. Для этого ленту приклеивают к верхней части контейнера и по периметру клумб либо на бордюры.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram 
Публикация от Big Little Orto (@big.little.orto)

Как защитить растения от улиток
Как защитить растения от улиток
Уложив медную сетку вокруг растений, можно создать непреодолимые барьеры для слизней и улиток.
Как защитить растения от улиток
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
растенияУлитки
Обсудить

Картина дня

наверх