Прекрасные и опасные: пляжи, на которых лучше не отдыхать

Отправляясь на отдых в тёплые страны, чтобы позагорать на прекрасных пляжах, люди меньше всего думают об опасности, тем не менее существует немало прекрасных и живописных мест, которые представляют реальную угрозу для отдыхающих.



В этом списке вы узнаете о некоторых самых опасных пляжах, красота которых способна притупить бдительность любого!



Пляж Стейтес (Staithes), Йоркшир, Великобритания

Пляжи в Шэньчжэнь (Shenzhen), Китай

Пляж Махо (Maho Beach), остров Сен-Мартен

Остров Херд (Heard Island), Индийский океан

Пляж Гансбай (Gansbaai Beach), ЮАР

Пляж Нью-Смирна (New Smyrna Beach), штат Флорида, США

Пляж Ханакапиаи (Hanakapiai Beach), Гавайи, США

Прайя-де-Боа Вьежем (Praia de Boa Viagem), Ресифи, Бразилия

Пляж на мысе Несчастья (Cape Tribulation), Квинсленд, Австралия

Пляж Сиполите (Playa Zipolite), Мексика