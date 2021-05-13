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Прекрасные и опасные: пляжи, на которых лучше не отдыхать

Отправляясь на отдых в тёплые страны, чтобы позагорать на прекрасных пляжах, люди меньше всего думают об опасности, тем не менее существует немало прекрасных и живописных мест, которые представляют реальную угрозу для отдыхающих.

В этом списке вы узнаете о некоторых самых опасных пляжах, красота которых способна притупить бдительность любого!

Пляж Стейтес (Staithes), Йоркшир, Великобритания


Прекрасные и опасные: пляжи, на которых лучше не отдыхать

Прекрасный вид на эту романтичную рыбацкую деревушку омрачается тем фактом, что её пляж входит в число одних из самых худших пляжей в Европе. Загрязнённая канализационными стоками вода не соответствует минимальным требованиям безопасности.

Пляжи в Шэньчжэнь (Shenzhen), Китай


Прекрасные и опасные: пляжи, на которых лучше не отдыхать

Эти пляжи являются очень популярным местом отдыха как среди местных жителей, так и среди туристов, приезжающих сюда в невероятном количестве. В результате, иногда здесь буквально негде яблоку упасть, в чём и заключается основная угроза: из-за возникающих между многочисленными посетителями конфликтов чаще всего страдают дети.

Пляж Махо (Maho Beach), остров Сен-Мартен


Прекрасные и опасные: пляжи, на которых лучше не отдыхать

Наиболее часто посещаем фотографами и любителями острых ощущений, пляж располагается в непосредственной близости от аэропорта, поэтому идущие на взлёт и посадку самолёты пролетают буквально над головами отдыхающих.

Остров Херд (Heard Island), Индийский океан


Прекрасные и опасные: пляжи, на которых лучше не отдыхать

Являясь внешней территорией Австралии, остров омывается не самыми тёплыми водами Индийского океана, находясь в южной его части. Поэтому ледяной пляж популярен лишь среди любителей экстремального серфинга, не пугающихся перспективы переохлаждения.

Пляж Гансбай (Gansbaai Beach), ЮАР


Прекрасные и опасные: пляжи, на которых лучше не отдыхать

Прибрежные воды этого пляжа считаются местом наибольшей концентрации больших белых акул в мире, и люди нашли способ на этом заработать. Здесь можно вблизи посмотреть на морских хищниц, погрузившись под воду в металлической клетке.

Пляж Нью-Смирна (New Smyrna Beach), штат Флорида, США


Прекрасные и опасные: пляжи, на которых лучше не отдыхать

На считающемся одним из лучших во Флориде пляже нередко появляются акулы. Он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как мировая столица нападения акул: из зарегистрированных в 2007 году 112 нападений акул на человека 17 произошли именно на этом пляже. Кроме того, отдыхающим здесь следует опасаться не только акул, но и людей: здесь любят промышлять воры и карманники.

Пляж Ханакапиаи (Hanakapiai Beach), Гавайи, США


Прекрасные и опасные: пляжи, на которых лучше не отдыхать

Будучи одним из самых красивых гавайских пляжей, Ханакапиаи расположен в очень отдалённом месте, не имея спасательной станции, при этом здесь бушуют отбойные течения, способные унести плавающего человека в открытое море.

Прайя-де-Боа Вьежем (Praia de Boa Viagem), Ресифи, Бразилия


Прекрасные и опасные: пляжи, на которых лучше не отдыхать

Вплоть до начала 1990-х пляж был свободным от акул, однако со временем, из-за изменений в экосистеме, спровоцированных деятельностью человека, они буквально оккупировали пляж, начав охотиться на пловцов.

Пляж на мысе Несчастья (Cape Tribulation), Квинсленд, Австралия


Прекрасные и опасные: пляжи, на которых лучше не отдыхать

Небольшая популяция крокодилов, в отличие от остальной части страны, компенсируется засильем других агрессивных и опасных существ: казуаров, ядовитых пауков, змей и медуз, которые наиболее активны в период с октября по июнь.

Пляж Сиполите (Playa Zipolite), Мексика


Прекрасные и опасные: пляжи, на которых лучше не отдыхать

Это удивительно красивое место называют пляжем мертвецов. Всё потому, что здесь огромные волны и опасные течения, погубившие немалое количество людей. С началом дежурства на пляже большой команды профессиональных спасателей количество несчастных случаев значительно сократилось.

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