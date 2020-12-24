О защите своих персональных данных после смерти

Какое-то время назад я купил новый номер у МТС. Многие понимают, что номера умерших людей операторы не предают забвению, а довольно быстро перепродают новым клиентам. И, наверное, многие сталкивались с тем, что на “новый” номер уже идет спам. Так и у меня,- на номер приходили уведомления из банков. Причем, с персональной информацией. Так я узнал, как звали раньше человека, который ранее владел этим номером. Через техподдержку довольно долго общался с банками, объясняя, что человек вероятно умер, и оповещения мне слать не нужно.

Ради интереса попробовал войти в соцсети по номеру (восстановление пароля). Получилось. Владелица номера была девушкой, и вела довольно активную жизнь в соцсетсях. После смерти ее страницы никто не удалял. Я фактически получил доступ ко всей ее прошлой жизни в сети. Через техподдержку заблокировал те страницы, которые я нашел.

Так вот. Сейчас практически все сервисы имеют привязку по номеру телефона. А т.к. номер телефона после смерти передается другому человеку (довольно быстро, к слову. После смерти моей матери, уже через пару месяцев номер был перепродан), этот другой человек получает доступ ко всем сервисам умершего.

Мне стало не по себе от того, что кто-то может получить доступ ко всем аккаунтам и, главное,- почтовым ящикам.

(А доступ к почте + телефону = доступ практически ко всему). Есть рабочая почта, привязанная к моему телефону, где есть реально важные, конфиденциальные данные других людей/организаций.

Я пока не определился, как мне решить эту проблему для себя,- либо не хранить важные данные в облаке, либо отказаться от аутентификации по номеру телефона (не во всех сервисах это возможно). Не всегда родственники после смерти догадаются удалить или очистить все твои аккаунты (да и не про все они обычно знают).

Подумайте в общем о том, что кто-то может получить доступ ко всей вашей жизни (и информации о ваших близких) в сети после вашей смерти, и, возможно, вы как-то по другому начнете относиться к хранению данных в облаках.