Почему после пожара в Нотр-Даме горел Нантский собор, где каялся «Синяя Борода» и сражался Д’Артанья

Останки сгоревшего уникального органа эпохи барокко во время пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, Франция.

Было обнаружено три очага возгорания, а это говорит в пользу версии прокуратуры об умышленном поджоге.

Нантский собор.

Местные жители были потрясены этим ужасным происшествием до глубины души.

Пламя вырывалось из окон средневековых готических витражей.

Вид на собор Святых Петра и Павла в Нанте.

Внутри выгорело практически всё.

Плачевное состояние собора после пожара.