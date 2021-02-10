Почему после пожара в Нотр-Даме горел Нантский собор, где каялся «Синяя Борода» и сражался Д’Артанья

Всего лишь год прошёл с тех пор, как пожар чуть не уничтожил сердце Франции - знаменитый парижский собор Нотр-Дам. 18 июля пожар разгорелся в Нантском соборе Святых Петра и Павла. Все пожарные экипажи города были вызваны на тушение огня, пожирающего французскую «готическую жемчужину», как выразился Эмманюэль Макрон. Несколько бесконечно долгих часов пожарные боролись с алчным пламенем. По мнению экспертов это был поджог. Кому и зачем понадобилось уничтожать средневековое религиозное наследие?
Пожар начался приблизительно в 7:30 утра 18 июля. Всего лишь пятнадцать минут понадобилось местным жителям, чтобы заметить это и поднять тревогу. Языки пламени вырывались из готических решёток средневекового собора. Пожарные потратили долгие часы на то, чтобы взять пожар под контроль. Они изо всех сил старались спасти бесценный орган эпохи барокко и уникальные витражи восточного фасада. К сожалению безжалостный огонь уничтожил все редчайшие произведения искусства, находящиеся внутри.
Останки сгоревшего уникального органа эпохи барокко во время пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, Франция.
В прокуратуре Нанта считают, что это был умышленный поджог. Было обнаружено сразу три очага возгорания, что исключает несчастный случай. В результате этого сильного пожара был нанесён непоправимый ущерб культурному достоянию Франции. Епископат Франции опубликовал заявление от имени католиков всей страны о том, что уничтожена не просто часть христианского наследия, но и разрушен символ веры, глубоко ранены сердца всех прихожан, для которых это здание не просто место молитвы, но и духовное убежище, ориентир в их вере.
Было обнаружено три очага возгорания, а это говорит в пользу версии прокуратуры об умышленном поджоге.
Нантский собор.
В целом само здание сильно не пострадало. Очаги возгорания были обнаружены возле большого органа, возле алтаря и рядом с малым органом. Лишь один очаг был возле электрического предохранителя. Эксперты заявляют, что это явный поджог. Это происшествие, особенно в свете пожара в Нотр-Дам, просто потрясло Францию.
Местные жители были потрясены этим ужасным происшествием до глубины души.
Пламя вырывалось из окон средневековых готических витражей.
Нантский собор считается сравнительно «молодым». Строительство его началось в 1434 году. Другие подобные соборы во Франции значительно старше. Храм Святых Петра и Павла воздвигли в Нанте на месте собора, построенного в романском стиле. В те времена это было обычное дело. Город тогда процветал, в нём кипела жизнь и бурлила торговля. Несмотря на это строительство растянулось на долгие века. Полностью собор был закончен лишь в 19 веке.
С этим храмом связано несколько любопытных исторических событий. Например, в нём совершил покаяние знаменитый Жиль де Рэ, соратник Жанны Д’Арк и обвиняемый в убийстве сотен детей и колдовстве. Именно он стал впоследствии тем самым Синей Бородой из французского фольклора. Хотя вина его так и не была доказана, а уж свою жену (которая у него была одна единственная) он совершенно точно не убивал.
В 1661 году Д’Артаньян (да-да тот самый лейтенант королевских мушкетёров) на площади прямо перед собором арестовал суперинтенданта финансов Франции Николя Фуке. Местные жители очень любят упоминать об этом историческом факте.
Вид на собор Святых Петра и Павла в Нанте.
Пожар в соборе, безусловно драматичен, но собор за годы своего существования видал и похуже. Храм сыграл важную роль во Французской революции - он служил в качестве наблюдательной платформы во время битвы за Нант в 1793 году. Во время Второй мировой он был разбомблен. Страшный пожар в 1972 году полностью уничтожил крышу здания.
Правоохранительные органы Франции задержали мужчину по подозрению в поджоге собора. После допроса он был отпущен на свободу. Прокурор сказал, что пока любая версия о его причастности к произошедшим событиям, является слишком преждевременной. Пока уголовное дело возбуждаться не будет. Это 39-летний мужчина, который является руандийским беженцем и был добровольным помощником в храме. По словам других служащих он не мог этого сделать, ибо обожал этот собор.
В этом соборе покоится прах Франсуа II, герцога Бретани и его жены Маргариты де Фуа. Нант — это город герцогов. В средневековые времена герцоги Бретани жили там, а их замок находился в центре старого города. Здание собора освещается даже в самые мрачные дни и радует глаз своими великолепными разноцветными витражами.
Внутри выгорело практически всё.
Плачевное состояние собора после пожара.
Будет ли собор восстановлен во всём блеске своей былой славы? Ответ на этот вопрос неизвестен так же как и на тот, кто и зачем совершил этот ужасный поджог. Ремонтные работы будут оплачены французским правительством. Уже сейчас поступают пожертвования на восстановление этой католической святыни.
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