Как очистить ковер старым дедовским методом

Жизнь иногда учит нас вещам, которые мы и не надеялись узнать. И как-то раз я задался вопросом, как почистить ковер в домашних условиях. Из этого получилась целая история и инструкция о том, как же это на самом деле сделать с наименьшими потерями.



КАК ПОЧИСТИТЬ КОВЕР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Выбивалка

Решил я жить отдельно от родителей. Некоторое время подыскивал в интернете съемную квартиру, и остановился на неплохой двухкомнатной на первом этаже.Первая дверь квартиры ведёт в небольшой тамбур, где расположены еще две двери: моя и соседей. В этом небольшом коридоре лежала ковровая дорожка.Было бы лето, я бы эту дорожку отнес на автомойку, и как нормальный человек за копейки его помыл. Однако погода когда я заселялся уже была не очень, а потому этот вариант отпал. Даже если бы мне этот ковер постирали, мне бы попросту негде бы было его высушить. Он бы запрел, и запахи от него были бы не самые лучшие.И вот, пока я раздумывал, как с этим ковром поступить, выпал снег. Я выглянул на улицу и меня осенило! Есть же старый дедовский метод чистки ковра снегом. План созрел в моей голове моментально.Я позвонил бабушке и спросил, есть ли у нее выбивалка. Она удивилась моей просьбе, да я и сам был удивлен.Не думал я, что в 2021 году мне пригодятся, такие «технологии». Сказано-сделано: сбегал, забрал советскую выбивалку и начал.Для начала я свернул ковер, вытащил его на улицу и положил ворсом вниз. Присыпал сверху снегом и начал бить. Бил я сильно, и пока бил, думал о прошлых жильцах квартиры.Потом я ковер перевернул, снова присыпал снегом и опять начал бить. Пока я бил, я думал о хозяйке, что сдала мне квартиру с таким ковром.Я — человек современный, знать не знал как этот ковер снегом чистить. Делал это в первый раз. Мне пришлось ковер так переворачивать и бить несколько раз. Товарищ из видео в Интернете не старался так сильно.После я вывесил его на перекладинах для белья. Странно, что в наших дворах что-то еще не срезали на метал. И снова начал выбивать уже частички лишнего снега. Это надо делать тщательно, иначе в помещении он растает и будет лужа. Пока я бил, я думал о соседях, которых, видимо, гигиеническое состояние тамбура и ковра не интересовало от слова «совсем».Дальше я дал ему немного просохнуть на воздухе и забрал домой.Не могу сказать, что результат меня впечатлил, но всё же немного обрадовал. В тамбуре явно стало намного свежее и опрятнее.