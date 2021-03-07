10 фильмов, которые, по мнению психотерапевтов, станут лекарством для души и помогут изменить жизнь

Искусство вполне может стать настоящим лекарством, особенно когда речь идёт о кинематографе. Не зря существует уникальный метод кинотерапии, который в последнее время широко применяется психотерапевтами. Но далеко не все фильмы обладают терапевтическим эффектом и выбирать их нужно правильно, чтобы не навредить пациенту и одновременно заставить его поверить в себя или показать выход из трудной ситуации.
«Криминальное чтиво», 1994 год, режиссёр Квентин Тарантино
Криминальный триллер от Квентина Тарантино, на удивление, может стать настоящим лекарством. Психотерапевты не раз убеждались в шокирующем воздействии фильма на пациентов. Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Андрей Жиляев, профессор, академик РАМТН, использует «Криминальное чтиво» для лечения неврозов, а его положительный эффект заключается в том, что сложные
ситуации в фильме абсурдно упрощены. К примеру, решение проблемы с умершим в машине раненым товарищем доведено до абсурдной лёгкости: машину вымыть, от тела избавиться. Люди видят, насколько близко может находиться выход из положения, успокаиваются, проводя аналогию с собственной жизнью, и постепенно начинают восстанавливаться.
«Москва слезам не верит», 1979 год, режиссёр Владимир Меньшов
Этот фильм, который многие видели уже не один раз, вполне способен помочь спасти семейные отношения.
Психологи рекомендуют смотреть его даже в том случае, когда пациенты уже видели картину, потому что история может восприниматься совершенно по-другому, если сменить угол зрения на неё.
Особенно ценен фильм «Москва слезам не верит», как пример правильного построения отношений, необходимости находить компромиссы, слушать и, главное, слышать друг друга.
«Прерванная жизнь», 1999 год, режиссёр Джеймс Мэнголд
Фильм, получивший весьма неоднозначные отзывы кинокритиков, тем не менее, обладает достаточно серьёзным терапевтическим эффектом. Он может помочь пережить расставание, взглянуть на свою жизнь с другой стороны и заставит подняться
из пропасти на вершину, если человек победит хаос внутри себя. Удивительно, но картина обостряет тягу к жизни и вызывает желание жить.
«В постели с врагом», 1991 год, режиссёр Джозеф Рубин
Триллер с Джулией Робертс и Патриком Бергином в главных ролях может помочь тем женщинам, которые переживают или пережили домашнее насилие. Главная героиня фильма находит выход из ситуации, но впоследствии кошмар возвращается в её жизнь, и женщине приходится снова бороться с тем ужасом, через который она уже прошла
. Напряжение не отпускает до самых последних кадров фильма, и лишь финал позволяет зрителю выдохнуть, а затем переосмыслить собственную ситуацию.
«Пролетая над гнездом кукушки», 1975 год, режиссёр Милош Форман
В список фильмов, помогающих победить собственные страхи и фобии, попал шедевр от талантливого чешского и американского режиссёра. Несмотря на очень напряжённую атмосферу, на протяжении всей картины зрителя не отпускает
ощущение того самого света, который даёт надежду и заставляет двигаться вперёд, преодолевать свои комплексы и искать выход из ситуации, которая изначально кажется просто неразрешимой.
«Ангел за моим столом», 1990 год, режиссёр Джейн Кэмпион
Новозеландский режиссёр сняла фильм, который поражает своим сюжетом и одновременно является ярким повествованием о жизни писательницы Джанет Фрейм, в молодости оказавшейся в психиатрической клинике из-за неверно поставленного диагноза. Она проходила лечение на протяжении восьми лет и всё это время продолжала писать. Она получила литературную премию,
благодаря этому избежала лоботомии и смогла вырваться из клиники. По мнению психотерапевтов, картина «Ангел за моим столом» может помочь преодолеть депрессивное состояние и обрести веру в себя и свои силы.
«Обыкновенные люди», 1980 год, режиссёр Роберт Редфорд
Поможет преодолеть депрессию и картина Роберта Редфорда, повествующая о тинэйджере, готовом добровольно расстаться с жизнью из-за чувства вины перед погибшим братом
. По сути, фильм довольно тяжёлый, но в финале раскрываются причины произошедшей в семье трагедии и показываются пути преодоления кризиса. О мастерстве режиссёра и актёров, снявшихся в фильме, говорят 4 премии «Оскар» и 5 премий «Золотой глобус», в том числе за лучший фильм года.
«История о нас», 1999 год, режиссёр Роб Райнер
Фильм американского кинорежиссёра поможет преодолеть кризис в семейных отношениях, ведь он повествует о паре, прожившей вместе 15 лет и переживающей не самые лучшие времена. Нужно ли сохранять семью, если в человеке
, который ещё вчера казался любимым и самым лучшим, стало раздражать буквально всё? Стоит ли пытаться спасти свой брак, если двое перестали не только понимать, но даже слышать друг друга? «Историю о нас» стоит смотреть вдвоём, чтобы взглянуть на собственную ситуацию под другим углом.
«Побег из Шоушенка», 1994 год, режиссёр Фрэнк Дэрабонт
Фильм, снятый по роману Стивена Кинга, может помочь людям в сложной жизненной ситуации увидеть свет в конце тоннеля и вновь обрести почву под ногами. Лейтмотивом всей картины звучит мысль о том, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сдаваться и опускать
руки.
«Унесённые ветром», 1939 год, режиссёр Виктор Флеминг
Несмотря на то, что с момента выхода этой картины на экраны прошло уже больше восьмидесяти лет, её актуальность до сих пор не утрачена, а по силе воздействия на зрителей фильм превосходит тысячи современных лент. Шедевр от американских кинематографистов непременно поможет справиться со стрессом и позволит не зацикливаться на проблемах, а искать пути для их решения
.
Стоит помнить, что фильмы не являются лекарством в прямом смысле слова, но могут стать частью комплекса мер, принимаемых психологами для того, чтобы помочь своим пациентам.источник
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