Почему осы становятся летом агрессивными

С наступлением лета нападения ос на людей случаются все чаще. Эксперты долго думали, что может быть причиной ив итоге решили, что причины такой ненависти к роду человеческому является алкоголь.







Звучит странно, но это правда. Конечно, в стакан осы не лезут и пиво им никто не продает. Им вполне хватает ферментированного сока из фруктов, достать которые можно повсеместно. Взрослые осы не могут переваривать пойманную добычу. Они пережевывают ее для личинок. В свою очередь, те производят богатую сахарозой субстанцию для подпитки рабочих.







Но достать сахар можно и другим путем. Люди не утилизируют свои отходы с высоким содержанием сахара, такие как сгнившие фрукты.



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