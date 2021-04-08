Как дешевый фильм, основанный на реальной истории, помог девушке выжить в авиакатастрофе

Количество счастливчиков, ставших единственными выжившими при крушении самолетов, не насчитывает и сотни человек, причем большинство подобных случаев связаны с катастрофами на небольшой высоте. Однако есть три женщины, которые выжили после падения с 3, 5 и даже 10 тысяч метров. Интересно, что история одной из них помогла спастись другой.
Джулиана Маргарет Кёпке (1971 год)
Семья Кёпке была родом из Германии. Немецкие эмигранты нашли новый дом в Перу, и именно там в 1971 году случилась трагедия. Отец-биолог, работавший в Пукальпе, ждал на рождественские каникулы жену с дочкой (мать Джулианы была орнитологом). Однако самолет, вылетевший из Лимы, потерпел крушение где-то над джунглями. Спасатели даже не могли найти обломки и определить место падения. Однако через 9 дней местные лесорубы нашли в лесном шалаше Джулиану Кёпке. 17-летняя девушка не только выжила в авиакатастрофе, но сумела выжить в джунглях и выйти к людям, несмотря на раны и перелом ключицы.
Джулиана и спасшие ее лесорубы. Кадр из документального фильма «Крылья надежды», снятого в 2000 году и рассказывающем историю девушки
По воспоминаниям Джулианы, всего лишь за 20 минут до посадки самолет оказался внутри грозового фронта. Его начало трясти, падали вещи, некоторые пассажиры кричали. Затем ударила молния, и L-188 стал переворачиваться. Девушка крепко ухватилась за кресло, и, судя по всему, ее вместе с сиденьем выкинуло из разваливающейся машины. Вероятно, падение смягчили кроны деревьев. Очнулась Джулиана только через день. Многочисленные ушибы, перелом, повреждение глаза и то, что она потеряла свои очки, не сломили ее волю к жизни. Не обнаружив других выживших, девушка решила выбираться сама.
По счастью, Джулиана оказалась мастером выживания в джунглях – вместе с родителями-учеными она часто ходила в походы и не боялась леса. Среди обломков ей удалось найти сумку со сладостями, которые позволили ей не умереть от голода. Девушка нашла ручей и направилась вниз по течению - передвигаться по неглубокому руслу было проще, чем по джунглям, и так была выше вероятность выйти к людям. К счастью, ей не встретились опасные хищники, и через несколько дней мучительного путешествия обессилевшая девушка сумела найти на берегу ручья шалаш лесорубов.
Джулиана Маргарет Кёпке в наши дни
Сегодня Джулиана Маргарет Кёпке завершила карьеру ученого (она пошла по стопам родителей) и работает в библиотеке. В 2011 году она опубликовала свою автобиографию и уже анонсирован фильм-экранизация «Когда я упала с неба». Однако первая кинолента, основанная на фактах этой удивительной истории, была снята еще в далеком 1974 году. Итало-американская драма «Чудеса еще случаются» создавалась с достаточно скудным бюджетом. Саму Джулиану фильм заставил улыбнуться – по ее словам, героиня там довольно неуклюжа и все время зовет на помощь, да и схватка с крокодилом явно была надумана. Однако именно этот фильм помог выжить в авиакатастрофе другой девушке из далекого Советского Союза.
Лариса Савицкая (1981 год)
Ларисе было всего 20 лет, и она вместе с мужем возвращалась из свадебного путешествия. Рейс из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск совершал Ан-24. Счастливой случайностью оказалось то, что самолет был почти пустым, и молодожены заняли места в хвостовой части. На высоте 5220 метров пассажирский самолет столкнулся с дальним бомбардировщиком Ту-16К. Это ужасное происшествие сегодня объясняют слабой согласованностью военных и гражданских диспетчеров. Вероятность такого столкновения «в открытом небе» представляется, конечно, ничтожно малой, однако страшная катастрофа произошла.
Свадебное фото Ларисы и Владимира
В момент столкновения Лариса с мужем спокойно спали. Проснулась девушка от сильного удара и внезапного холода (температура моментально упала от 25 °C до −30 °C). Савицкая рассказывала потом, что в тот момент ей вспомнился фильм «Чудеса еще случаются», который она посмотрела незадолго перед полетом. Героиня там спаслась при крушении, вжавшись сильно в кресло, которое затем смягчило падение. Лариса сделала так же и тоже чудом выжила. Как и при крушении в Перу, планирующая часть развалившегося самолета упала на деревья (в этом случае удар приняли родные березки).
Очнувшись через несколько часов, Лариса увидела перед собой кресло с телом мужа, из 38 человек на борту Савицкая выжила одна. Два дня девушка ждала помощи. К счастью, дело было в августе, поэтому главной проблемой для нее стали комары. Соорудив из обломков самолета шалаш, Лариса продержалась до подхода спасателей. Ее и тело мужа нашли последними из всех пассажиров, ведь катастрофа произошла на большой высоте и обломки были раскиданы на огромной площади. Когда девушку наконец осмотрели врачи, оказалось, что у нее сотрясение мозга, травмы позвоночника в пяти местах, переломы руки и ребер, но в целом для такого падения это можно считать небольшими повреждениями.
Лариса Савицкая в начале 2000-х
В Советском Союзе Лариса вовсе не стала героиней, по традиции, советских людей не пугали лишний раз рассказами о катастрофах, поэтому известно об уникальном случае стало только через несколько лет, и то факты были сильно изменены. Гораздо позднее Ларису внесли в российское издание Книги рекордов Гиннесса, причем дважды: как человека, выжившего после падения с максимальной высоты и еще за минимальную сумму компенсации физического ущерба — 75 руб. Именно такая сумма была определена Госстрахом для выживших в авиакатастрофах.
Весна Вулович (1972 год)
Однако абсолютным рекордсменом можно считать стюардессу из Югославии. Самолет McDonnell Douglas DC-9-32 взорвался на высоте 10 160 метров. Произошло это во время перелета между Копенгагеном и Загребом. Обломки упали недалеко от города Ческа-Каменице в Чехословакии. Причиной катастрофы стал террористический акт, ответственность за взрыв взяло на себя «Хорватское национальное движение».
Весна Вулович — стюардесса, обладательница мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта, по версии Книги рекордов Гиннесса.
Весну Вулович вряд ли можно называть «счастливицей», так как она вообще не должна была лететь на этом рейсе. Произошла ошибка, и ее направили на внеочередную работу вместо бортпроводницы с похожим именем. Когда произошел взрыв, девушка находилась в пассажирском салоне – ее подозвал один из пассажиров, поэтому разумное объяснение про кресло, упавшее на деревья, в данном случае не подходит. Как ей удалось выжить, Весна не помнит, так как в момент взрыва она потеряла сознание. Ее просто обнаружили среди обломков. Стюардесса находилась в коме и получила множество травм: переломы основания черепа, трех позвонков, обеих ног и таза. Однако уже через несколько лет она вполне оправилась и даже вернулась к работе. Ей разрешили работать только в офисе авиакомпании, хотя Весна очень хотела опять летать – страха перед полетами она, как ни странно, не испытывала, так как абсолютно не помнила катастрофы. А вот девушка по имени Весна Николич, которая должна была в тот день лететь на самом деле, уволилась на следующий день из авиакомпании и больше не поднималась в воздух никогда.
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