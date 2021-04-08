Как дешевый фильм, основанный на реальной истории, помог девушке выжить в авиакатастрофе

Джулиана Маргарет Кёпке (1971 год)

Джулиана и спасшие ее лесорубы. Кадр из документального фильма «Крылья надежды», снятого в 2000 году и рассказывающем историю девушки

Джулиана Маргарет Кёпке в наши дни

Лариса Савицкая (1981 год)

Свадебное фото Ларисы и Владимира

Лариса Савицкая в начале 2000-х

Весна Вулович (1972 год)

Весна Вулович — стюардесса, обладательница мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта, по версии Книги рекордов Гиннесса.