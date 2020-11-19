10 безумных сказок, которые Северная Корея рассказывает всему миру

Подборки и статьи, посвящённые Северной Корее, — не редкость, многих людей в наше время интересует жизнь бедных корейцев за непроницаемым железным занавесом. Но эта подборка — нечто особенное! Благодаря ей вы сможете оценить глубину творящегося в этой стране бреда, в который сами северокорейцы, кажется, верят непогрешимо.



Самое удивительное в этой стране — это то, насколько далеко ей удалось зайти на пути к антиутопии, описанной в романе «1984» Джорджа Оруэлла. Министерство изобилия заботится о том, чтобы каждый кореец зарабатывал в среднем 1000 долларов в год, а недостаток продовольствия затрагивал «только» 99% населения. Министерство мира ведёт бесконечную войну с американскими империалистами. Министерство любви строит концентрационные лагеря и карательные учреждения, а также принуждает граждан любить своего лидера — но об этом чуть позже.







Существует также Министерство правды, более известное как Центральное телеграфное агентство Кореи. Эта организация обеспечивает информацией все СМИ страны и контролирует всё, что в них публикуется.



Какие же сказки рассказывает Северная Корея своим гражданам и миру? Перед вами подборка наиболее нелепых примеров.



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