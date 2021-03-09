10 эффективных способов, которые помогут безболезненно удалить занозу

Если загнали колючку, нужно вынуть ее как можно быстрее
Загнать занозу летом, когда взрослые занимаются дачными заботами, а детвора играет во дворе, проще простого. Но не стоит относиться к колючке пренебрежительно, ведь на ней могла быть инфекция. Нужно скорее извлечь занозу и обработать пораженный участок. Мы расскажем, как просто и безболезненно избавиться от колючки в любых условиях.
Подготовка к извлечению занозы
До и после извлечения занозы важно обработать рану спиртом / Фото: pbs.twimg.com
Мелкие занозы можно легко вынуть подручными средствами. Если же пораженный участок стал болеть, нагнаиваться, отекать или кровоточить, следует обратиться в больницу.
Прежде всего необходимо продезинфицировать ранку с колючкой, чтобы уничтожить микробы и предотвратить осложнения. Условно подготовку можно разделить на следующие этапы.
1. Тщательно вымойте руки антибактериальным или хозяйственным мылом.
2. Обработайте рану спиртом, перекисью, хлоргексидином, йодом или любым другим антисептическим средством.
3. Подберите инструмент для удаления занозы и протрите его спиртом. Это может быть пинцет, тонкая швейная игла или игла от шприца. Если находитесь в полевых условиях и медицинских средств под рукой нет, хорошенько прокалите иголку в пламени свечи или зажигалки.
Подручные средства для удаления колючки
1. Мед
Мед - природный антибиотик, который снимает боль и воспаление / Фото: agrarii-razom.com.ua
Сладкий продукт содержит естественный антибиотик, благодаря чему можно уменьшить воспаление и избавить от боли. Обильно смазывайте поврежденный участок медом каждые несколько часов, пока не покажется кусочек колючки. Далее аккуратно подденьте занозу пинцетом.
2. Молоко и хлеб
Молочно-хлебный компресс поможет безболезненно извлечь колючку / Фото: penza-press.ru
Проверенный способ по вытаскиванию металлических колючек еще со времен наших бабушек. Разогрейте немного молока до 30-40 градусов. Окуните и подержите хлебный мякиш в жидкости. Наложите кусочек на рану и закрепите бинтом. Оставьте компресс на максимально возможное время, пока не почувствуете, что пораженное место перестало болеть. С молоком и хлебом воспаление станет меньше, а колючка беспрепятственно выйдет из раны.
3. ПВА
С клеем легко мастерить поделки и вытаскивать колючки / Фото: p-variant.ru
ПВА можно не только склеить поделки, но и вытащить неглубокую занозу. Капните немного клея на рану с колючкой и оставьте до полного высыхания. Снимая корочку, вы увидите под ней прилипшую занозу. Она беспрепятственно выйдет из кожи и останется только обработать ранку. Использовать суперклей с этой же целью запрещено, поскольку он обладает более агрессивным составом.
4. Скотч
Отклеивайте скотч в противоположном направлении от вхождения занозы / Фото: kleykaya-lenta-barnaul.ru
Подойдет для случаев, когда колючка видна, но ее никак не удается поддеть. Приклейте липкую ленту на пораженный участок, мягко прижимая пальцами к коже. Через 5 минут отклейте скотч решительным движением в противоположном направлении от входа колючки.
5. Уксус
Уксус поможет глубокой занозе выйти на поверхность / Фото: img.7dach.ru
Если инородное тело вошло слишком глубоко, не стоит расковыривать кожу. Воспользуйтесь яблочным или столовым уксусом, чтобы колючка сама вышла на поверхность. Наполните жидкостью стеклянную емкость и минут на 15-20 окуните в нее палец. Спустя отведенное время попробуйте вынуть колючку пинцетом. Если заноза не поддается, повторите уксусную процедуру.
6. Лавандовое масло
Лавандовое масло подтолкнет занозу к поверхности кожи / Фото: otprishchei.ru
Схожего результата можно достичь и при помощи масла лаванды. Капните немного средства на ранку с колючкой, наложите сверху повязку и оставьте на пару часов. Эфирное масло подтолкнет занозу к поверхности кожи и вы с легкостью подденете кончик пинцетом.
7. Английская соль
Английская соль сработает даже на загрубевшей коже / Фото: almanac.com
Продукт оказывает отшелушивающий и противовоспалительный эффект, поэтому облегчит процесс удаления занозы. А сульфат магния в составе буквально вытолкнет колючку на поверхность. Достаточно посыпать поврежденный участок солью и наложить повязку на пару часов или ночь. Утром попробуйте вынуть занозу.
8. Картофель
Ночной компресс из картофеля заставит колючку показаться / Фото: gastritguru.ru
Продукт благоприятно воздействует на кожу, смягчая и раскрывая дерму. Вымойте сырой картофель и потрите на терке. Сделайте ночной компресс из полученной кашицы, а утром достаньте колючку. Аналогично можно использовать творог, лист алоэ вера и свежее сало.
9. Этанол
Подержите палец с занозой в водке полчаса / Фото: alcogolizm.com
Если под рукой есть водка или любой другой алкоголь, вытащить колючку не составит труда. Налейте жидкость в отдельную емкость и поместите в нее пораженный участок. Посидите так 30 минут, а затем удалите показавшуюся колючку.
10. Косметическая глина
Глина справится даже с застарелыми колючками / Фото: shkolazhizni.ru
Глина поможет в сложных ситуациях, когда заноза застарела и на ее месте образовался нарыв. Насыпьте в емкость 1 ст.л. аптечного средства и размешайте с водой до сметанообразной консистенции. Добавьте 1 ч.л. столового уксуса и тщательно перемешайте. Обработайте смесью пораженный участок и оставьте до полного высыхания. После этого смойте глину и нанесите состав еще раз. Повторяйте процедуру до тех пор, пока колючка не приблизится к поверхности кожи. Далее извлеките ее пинцетом и обработайте участок спиртом.
Как не загнать занозу
Работайте с древесиной только в защитных перчатках / Фото: peral.ua
Если минимизировать риск попадания под кожу занозы, можно предотвратить неприятный процесс ее удаления. Придерживайтесь основных рекомендаций.
1. Во время работы в саду и огороде, с древесиной, слесарными инструментами носите защитные перчатки.
2. Надевайте очки и маску, когда разжигаете костер, обрабатываете древесину или убираете мусор.
3. Носите закрытую обувь. Босиком и в шлепках лучше не ходить.
4. Держитесь подальше от растений с колючками и других потенциально опасных мест.
5. Регулярно убирайтесь в доме.
В саду и на огороде носите закрытую обувь / Фото: sp-vestniksadovoda.ru
Заноза - это не шутка, поэтому к ее удалению нужно подойти со всей серьезностью. Обязательно обрабатывайте кожу спиртом до и после извлечения колючки, чтобы избежать инфицирования.
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