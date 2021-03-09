10 эффективных способов, которые помогут безболезненно удалить занозу

Если загнали колючку , нужно вынуть ее как можно быстрее

Подготовка к извлечению занозы

До и после извлечения занозы важно обработать рану спиртом / Фото: pbs.twimg.com

Подручные средства для удаления колючки

Мед - природный антибиотик, который снимает боль и воспаление / Фото: agrarii-razom.com.ua

Молочно-хлебный компресс поможет безболезненно извлечь колючку / Фото: penza-press.ru

С клеем легко мастерить поделки и вытаскивать колючки / Фото: p-variant.ru

Отклеивайте скотч в противоположном направлении от вхождения занозы / Фото: kleykaya-lenta-barnaul.ru

Уксус поможет глубокой занозе выйти на поверхность / Фото: img.7dach.ru

Лавандовое масло подтолкнет занозу к поверхности кожи / Фото: otprishchei.ru

Английская соль сработает даже на загрубевшей коже / Фото: almanac.com

Ночной компресс из картофеля заставит колючку показаться / Фото: gastritguru.ru

Подержите палец с занозой в водке полчаса / Фото: alcogolizm.com

Глина справится даже с застарелыми колючками / Фото: shkolazhizni.ru

Как не загнать занозу

Работайте с древесиной только в защитных перчатках / Фото: peral.ua

В саду и на огороде носите закрытую обувь / Фото: sp-vestniksadovoda.ru