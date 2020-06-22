О чем может рассказать цвет выхлопных газов автомобиля

Практика показывает, что далеко не каждый автомобилист на отечественных просторах осознает всю важность необходимости следить за цветом выхлопных газов. Подобное поведение является в корне не правильным. Водитель, который не контролирует интенсивность и самое главное цвет выходящего газа, имеет все шансы столкнуться с огромным количеством разнообразных проблем в самое неподходящее время. Конечным итогом подобного пренебрежения станет дорогостоящий ремонт. Теперь же поговорим о конкретике.







1. Черный-черный дым

2. Белый пар

3. Голубые газы