О чем может рассказать цвет выхлопных газов автомобиля

Практика показывает, что далеко не каждый автомобилист на отечественных просторах осознает всю важность необходимости следить за цветом выхлопных газов. Подобное поведение является в корне не правильным. Водитель, который не контролирует интенсивность и самое главное цвет выходящего газа, имеет все шансы столкнуться с огромным количеством разнообразных проблем в самое неподходящее время. Конечным итогом подобного пренебрежения станет дорогостоящий ремонт. Теперь же поговорим о конкретике.
1. Черный-черный дым
Очень часто черный выхлоп в автомобилях с бензиновыми агрегатами указывает на то, что существуют серьезные проблемы в системе впрыска или зажигания. Чаще всего неприятности исходят от топливных форсунок, которые уже перестали распылять топливо и просто льют его в камеру сгорания, что категорически недопустимо. Не менее часто черный дым появляется из-за датчика массового расхода воздуха. Если он ломается или барахлит, то воздух и топливо смешиваются в неправильной пропорции. Важно: отдельно следует отметить, что дизельные силовые агрегаты куда больше расположены к образованию черного дыма. Все потому, что в тяжелом топливе содержится достаточно представительное количество сажи. Конечно, в машине для нее есть специальный сажевый фильтр, однако он имеет обычай забиваться. А это значит, что его нужно чистить или менять.
2. Белый пар
Белый дым – это действительно водяной пар (в большинстве случаев). Появление такого из выхлопной системы, крайне тревожный сигнал. Означает он о наличии влаги в системе выпуска. Чаще всего такое случается с плохо прогретыми автомобилями. Еще хуже ситуация, когда белый дым начинает валить из трубы настоящими клубами. Если такое имеет место быть, то в машине уже пробита прокладка головки блока цилиндров. А это значит, что цилиндры заливаются во время работы охлаждающей жидкостью.
3. Голубые газы
Еще одна популярная проблема с которой сталкиваются многие автомобилисты, сами о том не догадываясь. Следует знать, что если из выхлопной системы автомобиля начал вырывать дым голубого цвета, то это означает ровно одно – в выхлопную систему или же в сам двигатель попадает моторное масло. Все это чаще всего сопровождается радикальным увеличением потребления машиной смазочного материала. При этом корень проблемы, может быть в самых разных узлах. Однако чаще всего, подобное происходит в результате износа поршневых колец и маслосъемных колпачков.
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