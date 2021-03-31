Чем закончились самые дерзкие побеги из плена: С булыжниками на пулеметы, обезумевший танк и др

Данные о количестве советских военнопленных, которые сбегали с плена и лагерей во время Второй мировой войны, сильно разнятся. В разных источниках фигурируют данные от 70 до 500 тысяч. Для большинства пленников, побег был единственным шансом на спасение, кроме того, после поимки советских беглых пленников следовало их уничтожение, к англичанам и американцам такой жестокости не проявляли. Поэтому, собравшийся бежать советский военнопленный рисковал ради свободы жизнью. Неудивительно, что именно дерзкие побеги красноармейцев порой были личным оскорблением для немцев.
Практически все истории побегов из немецких тюрем, лагерей – это история невероятного героизма и отваги. Особняком стоит казнь инвалидов под Бердичевом. Люди без рук и ног, чьи минуты жизни уже были сочтены, сумели отобрать оружие у стрельной команды, застрелить двоих, тогда сбежала почти половина тех, кто был приговорен к расстрелу. В Майданеке десять измученных пленников, которых эксплуатировали на жатве, сумели обезвредить четверых вооруженных охранников и бежать.
Побег - был единственной надеждой пленников.
Булыжниками отогнали от пулеметов нацистов, завалили колючую проволку матрасами и, несмотря, на то, что из числа бежавших выжило всего 19 человек – это был не просто побег из концлагеря Маутхаузен – это был выбор, несогласие с обстоятельствами. Впрочем, нередки случаи, когда на помощь приходила хитрость. Так, советский солдат по фамилии Кузнецов, смог сбежать из концлагеря прямо на глазах охранников. Вместе с товарищем они носили уголь, их сопровождал вооруженный охранник. Выждав момент, они расправились с ним, затем Кузнецов переоделся в его форму и вывел товарища за территорию лагеря, якобы под конвоем.
11 апреля отмечается как день освобождения узников нацистских лагерей, именно в этот день 1945 года узники Бухенвальда получили свободу, но на самом деле их никто не освобождал. Вчерашние пленники захватили 220 фашистов и еще столько же уничтожили во время боя. Войска союзников подошли к лагерю только спустя 2 дня. В 1944 году восстали советские пленные в концлагере Румынии. Причем пленники не только освободились сами, но еще и заняли город (военные перешли на их сторону) и удерживали свои позиции до прихода красноармейцев.
Неуправляемый танк
Немецкий полигон Куммерсдорф.
Под Берлином располагался полигон, который немцы использовали для различных испытаний. Во время Второй мировой войны сюда же стали свозить технику, которая была захвачена в бою, здесь досконально изучали все ее технические возможности. Брали на вооружение некоторые изобретения. Впрочем, такая практика существовала во всех странах. Только не во всех странах для этого уничтожали экипаж . Сюда же, в Куммерсдорф привозили и танкистов, они тоже были частью эксперимента. Проще говоря, именно они выступали в качестве живых кукол на краш-тестах. Кроме того, ведь именно они знали о технике все и умели ей управлять.
Как правило, все пленные попавшие на этот полигон были обречены на верную гибель. Знали об этом и советские танкисты, попавшие сюда в конце 1943 года. Традиционно пленным обещают свободу после удачного прохождения испытания техники, для того чтобы добиться их добровольной помощи, но слава полигона уже успела разлететься, и пленники знают, что живыми им отсюда не выбраться. Конечно, если они не попытаются изменить ситуацию самостоятельно.
Командир экипажа напоминает своей команде безоговорочно слушаться его приказов и разворачивает танк на наблюдательную вышку. Там на этот момент находилось все немецкое командование. По тревоге вызывают бронетранспортер, но танк на полном ходу практически беспрепятственно выезжает с полигона. Слишком велик был соблазне, когда в руках верное боевое оружие, а впереди враги.
Куммерсдорф сегодня.
Однако на этом приключения танка и его бравой команды не заканчиваются. Экипаж направляется в концлагерь, который располагался неподалёку, сносит будку охраны, повреждает заграждение, чем тут же поспешили воспользоваться узники и начали устраивать побеги. Танкисты проедут столько, сколько смогут – пока не кончилось топливо, затем пошли к своим пешком. Увы но конец истории печален: живым добрался только радист, да и тот умер в госпитале, но успел рассказать эту историю своему командиру. Иначе дерзкий побег так и остался бы неизвестным советской стороне.
Именно командование бойцов, желая подтвердить правдивость истории, впоследствии узнавало у жителей близлежащих населенных пунктов об обезумевшем танке. И такие нашлись. Один из стариков вспомнил не только сам танк, но и как советские пленные, за которыми шла погоня, остановились для того чтобы прогнать с дороги детей, которые играли там. Только после этого поехали . Даже рискуя собственными жизнями, они не стали жертвовать жизнями детей своих врагов. Так поступают только настоящие победители.
Эти события стали основой для фильма «Жаворонок».
Несломленный летчик
Герой СССР - Николай Власов.
Николай Власов был личностью легендарной, его, Героя СССР, на чьем счету было больше 200 боевых полетов, взяли в плен, сбив его самолет. Как правило, за такими асами фашисты вели настоящую охоту, не теряя надежды не только устранить опасность, но и заполучить для себя профессионала. Фашисты прекрасно знали о том, кто он и относились к нему соответствующе. Неоднократно ему предлагалось перейти на их сторону – им нужен был такой первоклассный летчик. В знак особого расположения ему даже разрешили не снимать символ героя – золотую звезду, однако он был непреклонен. Кроме того, он неоднократно пытался бежать из лагерей, подбивая на это же тех, кто содержался рядом с ним.
В одном из концлагерей он организовал настоящую группу сопротивления, и они начали совместно разрабатывать план. Даже заготовили оружие: булыжники, палки и осколки, которые они смогли достать. Пожалуй, же главным их оружием была дерзость и выдумка. Так, например, охранников они должны были сбить струей из огнетушителя, ток, который шел по колючей проволке закоротить мокрыми тряпками. Те, кто уже не мог бежать, поскольку был уже очень сильно истощен, отдали им свою одежду. Все должно было получиться, но среди узников нашелся тот, кто донес до руководства лагеря о предстоящем побеге. Начались массовые казни. В крематории сожгли 25 человек – предполагаемых организаторов.
Николая нередко называли другим Власовым, из-за его однофамильца.
Но это не стало причиной отступать от задуманного и побег все же состоялся. Больше четырех сотен человек! Именно столько смогло выбраться на свободу в ту ночь, в ходе бунта быо убито около сотни, остальных принялись ловить. На это были подняты все силы, включая жандармерию и местное население. Живыми никого не брали, а тела свозили во двор одной из деревенских школ, вычеркивая галочки на школьной доске по количеству трупов
Эта операция вошла в историю под названием «Охота на зайцев». Местные настолько вошли в кураж, что стреляли едва ли не во все, что движется. Бывших узников находили в подвалах, на чердаках, сеновалах, весь снег в округе окрасился кровью.
Девять узников так и не были пойманы, двоим из них помогли местные жители. Набожная немецкая семья помогла советским солдатам, несмотря на то, что их сыновья были на войне. Кстати пленники выбрали их дом, потому что там не было портрета Гитлера, тогда как остальные предпочитали украшать свои жилища портретом фюрера.
Родители четверых детей помогали русским солдатам с мыслью о том, что, возможно, кто-то точно так же поможет и их сыновьям. Все их дети на самом деле вернулись с войны, а спасенные ими красноармейцы не только вернулись домой, но и навещали своих спасителей в последующем.
Старший лейтенант Девятаев
Девятаев, совершивший дерзкий побег.
Девятаев – еще один летчик истребителя, который был известен в своих кругах благодаря своему высокому профессионализму. В историю он вошел как человек, который угнал самолет прямо из под носа у немцев, причем не просто самолет, а оснащенный современными ракетами, которые легли в основу советских разработок. Это, пожалуй, наиболее дерзкий побег, который не просто вернул самого летчика на Родину, но еще и с новой военной разработкой. И это тот редкий случай, когда Родина оценила произошедшее по заслугам, а не наоборот.
Он попал в плен в 1944 году, после безуспешных попыток получить от него хоть какую-то информацию, его отправляют в лагерь, где он практически сразу же начинает строить план побега. При первой попытке его ловят обратно и делают ему нашивку смертника, но тут ему на помощь приходит парикмахер, который отдает ему обычную нашивку погибшего узника под другим именем. Его направляют в другой концлагерь, расположенный на острове. Там испытывали ракеты «фау».
Примерно так выглядит немецкий ФАУ
Летчику не давали покоя самолеты, которых кругом было огромное множество – вот она его свобода. Но полет в одиночку был безумием, он стал искать надежных товарищей. Вместе с ними он стал понемногу изучать устройство немецких самолетов и приборов, насколько это было возможно. Шаг за шагом ближе подбираясь к желанной свободе. На дату побега они были направлены на уборку аэродрома, они убили конвоира, уже находились в самолете, как выяснилось, что нет аккумулятора. Его удалось оперативно добыть, летательный аппарат завелся. Пока Девятаев разбирался в рычагах, немцы уже были осведомлены о предстоящем побеге, летчик направил самолет прямо на них и взлетел. Кроме того, опытный летчик увел новоявленный экипаж от погони и артобстрела, который разразился следом за ним. Погоня была длительной и организованной – немцам было что терять.
Они сумели долететь до фронтовой линии, но там были вынуждены сесть в поле, поскольку по ним начали стрелять свои же – самолет-то немецкий! Безусловно, парням пришлось пройти все процедуры для того чтобы доказать, что они не перебежчики, а настоящие герои. Девятаев получил звание Героя СССР, поскольку благодаря его успешной операции страна советов получила аппаратуру для запуска баллистических ракет «фау-2». Именно они были установлены на угнанном самолете. Побег получился крайне дерзким и рискованным.
Летчик, убежавший по суше
Летчик, не желающий сдаваться.
Лавриненков еще один признанный летчик, на которого шла настоящая охота. Уже к 1943 году за его плечами было больше трехсот боевых полетов и полтора десятка лично сбитых самолетов. В плен он попал после того как пошел на таран немецкого самолета и его летательный аппарат потерпел крушение. Сам был ранен и был вынужден сесть на вражеской территории, тогда то его и заполучили фашисты.
Летчик уже на тот момент был героем Советского Союза, немцы такую важную добычу повезли в Берлин. По традиции его должны были склонить перейти на немецкую сторону, да и полагалось поощрение тем, кто его поймал. Но у советского летчика были совсем другие планы, он решил, что бежать надо не дожидаясь приезда на место. Вдвоем с товарищем они выбросились из поезда, следовавшего в Германию, в кучу песка.
Более того, им удалось уйти от погони, в том числе благодаря помощи мирного населения – это была их земля, иначе и быть не могло. Позже они примкнули к партизанам и продолжили воевать.
Печерский – самый отчаянный беглец
Документы Печерского.
Имя этого офицера Красной Армии достаточно известно среди потомков. Именно он руководил восстанием в Собиборе, которое стало культовым. Меньше месяца ему понадобилось для того чтобы поднять на восстание пленников. Его план заключался в том, чтобы ликвидировать стражников по одному, тихо и незаметно. После этого они должны были пробиться к складам оружия и дать бой охране.
Воплотить план в жизнь полностью не удалось, пленные убили больше 10 фашистов, около 40 охранников из числа предателей, но к складу оружия им не удалось пробраться. Спасаясь от шквального огня, они ушли в лес, судьба большинства – трагична.
Александровский – в одиночку, но не один
Кадр из фильма.
Попал в плен еще в октябре 1941 года, тогда вместе с ним плененными оказались сотни тысяч красноармейцев. В том числе и Александровский. Их направили в концлагерь, который находился около Минска. Защита от побегов в лагере была довольно слабой – всего несколько мотков колючей проволки.
Однако имя Александровского вошло в историю только из-за одного его поступка. К советским заключенным привезли одного из командиров Русской освободительной армии, которая воевала под предводительством Власова. Мужчина выступал с грузовика и детально рассказал узникам о том, какую армию он представляет, более того он приехал сюда для отбора кандидатов для пополнения своей армии.
Однако отклик в сердцах пленников концлагеря пламенная речь не нашла. Когда он попросил сделать шаг вперед тех, кто готов вступить в ряды РОА вышел небольшой и исхудавший человек. Это и был Александровский. Он бросил в грузовик что-то, после чего тот взорвался. Все те, кто находился в этом момент на грузовике, погибли, в том числе и оратор.
Началась паника, пленники не растерялись, они отобрали оружие у охраны и бежали. Точное количество беглецов неизвестно.
Практически все побеги, которые были совершены советскими солдатами, отличались дерзостью и отвагой. Иначе поступить в подобной ситуации им не позволяла гордость и любовь к Родине. Ведь многих из них склоняли к переходу на противоположную сторону, и воевать против своих же. Но они предпочли предательству смерть, ведь чаще всего попытки побега пресекались безоговорочным расстрелом.
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