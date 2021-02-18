20 фото неотразимого корги из Японии, который умеет корчить забавные рожицы

В сети последнее время стал очень активно набирать популярность забавный корги из Японии по кличке Джен. Этот озорной сорванец мгновенно завоевал сердца пользователей интернет по всему миру. У Джена невероятно причудливая мордочка и он умеет корчить такие смешные гримасы, что его хозяйка не успевает его снимать. Из фотографий этого очаровательного малыша скоро начнут создавать мемы, ведь у него на каждую жизненную ситуацию найдётся просто уморительный вариант!
«Его зовут Джен и он шкодливый хвостатый мальчик», - владелица пёсика представляет его так.
3 мая Джен отпраздновал своё пятилетие.
Джен выделяется среди других собак.
«Третьего мая ему исполнилось пять лет. Как и большинство корги, он невероятно активен, игрив и чертовски умён». Тем не менее, Джен выделяется среди других собак. Он обладает потрясающим умением корчить невероятно потешные рожицы!
Озорной мальчик-корги Джен.
Все корги очень умны, активны и игривы.
http://funhere.ru/?p=16442
Джен обладает уникальным умением корчить уморительные рожицы!
У японского корги уже сто одиннадцать тысяч подписчиков на его странице в Instagram и титул одной из самых популярных собак в интернете. Джен целиком и полностью достоин этого звания. Он абсолютно неотразим!
Фотографии этого проказника так и просятся на создание мемов.
Хозяйка Джена говорит, что корги очень нравится быть рядом с людьми. Корги любит спать со своими владельцами в одной постели. Когда пёс выходит на улицу погулять, то он всегда в поисках чего-то нового и интересного.
Забавный корги всегда в поисках чего-то нового.
К сожалению, жизнь Джена не так легка и безмятежна, как может показаться по его фотографиям. У него очень много проблем со здоровьем.
Не всё в жизни Джена столь безоблачно, как кажется.
К сожалению у забавного малыша серьёзные проблемы со здоровьем.
«Всё дело в том, что у Джена наследственная врождённая хроническая почечная недостаточность. К величайшему сожалению, он неизлечим», - сказала владелица собаки, добавив, что у людей тоже такое бывает.
У людей тоже бывают подобные проблемы.
«Это заболевание вызывает у Джена полиурию (мочеиспускание гораздо больше обычного), полидипсию (постоянную нестерпимую жажду), анемию, недомогание и высокое кровяное давление. Что ещё хуже, у Джена начались судорожные припадки и развилась гиперплазия предстательной железы».http://funhere.ru/?p=16442
Джену требуется дорогостоящее медицинское обслуживание.
Корги Джен неизлечимо болен.
Обаятельный корги сейчас является частым пациентом в ветклинике и будет оставаться таковым до конца его жизни. В настоящее время он проходит диализ три раза в неделю, получает четыре инъекции и принимает шесть видов различных лекарств.http://funhere.ru/?p=16442
Сейчас Джен проходит диализ.
«Он также сдаёт анализ крови и эхо-тест раз в месяц», - добавила его хозяйка. «Его диета особенная. Она построена на продуктах, позволенных при почечной недостаточности. Все его лакомства не содержат никаких вредных лишних добавок и сделаны в Японии».
У пёсика специальная диета.
http://funhere.ru/?p=16442
Лакомства корги не содержат никаких добавок и произведены исключительно в Японии.
http://funhere.ru/?p=16442
Джен регулярно сдаёт анализы в ветклинике.
Несмотря на все проблемы со здоровьем, пёс выглядит совершенно счастливым и довольным жизнью. Неспроста, ведь Джена любят, а животные это безошибочно чувствуют и отвечают взаимностью. Сколько бы не было отведено этому чудаку-корги, это хорошее счастливое время.http://funhere.ru/?p=16442
Пёс выглядит совершенно счастливым.
Хозяева очень любят Джена.
http://funhere.ru/?p=16442
Отношение владельцев весьма трепетное, а корги отвечает взаимностью.
Сколько бы ни было отведено времени Джену, хозяева намерены сделать его счастливым.
«Собака - это семья. Даже если щенок приходит к вам со многими неизлечимыми болезнями, которые у него с рождения, это не повод, чтобы от него избавиться», - говорит хозяйка корги.
Озорной малыш завоёвывает сердца людей по всему миру.
У Джена уже больше ста тысяч подписчиков в Instagram.
Как это ни банально звучит, но мы в ответе за тех, кого приручили.
«Да, Джен будет жить намного меньше, чем любая здоровая собака. Кроме того, да, его лечение стоит огромных денег, но мы, его владельцы, продолжим давать ему самое лучшее медицинское обслуживание, какое только сможем и всю любовь, которая у нас есть. Я думаю, что если придерживаться рекомендованного лечения и проводить всё время со своими близкими – это секрет отличной, хоть и короткой жизни».
Хозяйка Джена считает, что собака - это член семьи.
Недостатки и болезни питомца - это не повод бросать его на произвол судьбы.
Любовь - это секрет счастливой жизни.
Жаль, что времени озорному малышу отведено слишком мало.
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