20 фото неотразимого корги из Японии, который умеет корчить забавные рожицы

3 мая Джен отпраздновал своё пятилетие .

Джен выделяется среди других собак.

Озорной мальчик-корги Джен.

Все корги очень умны, активны и игривы.

Джен обладает уникальным умением корчить уморительные рожицы!

Фотографии этого проказника так и просятся на создание мемов.

Забавный корги всегда в поисках чего-то нового.

Не всё в жизни Джена столь безоблачно, как кажется .

К сожалению у забавного малыша серьёзные проблемы со здоровьем.

У людей тоже бывают подобные проблемы.

Джену требуется дорогостоящее медицинское обслуживание.

Корги Джен неизлечимо болен.

Сейчас Джен проходит диализ.

У пёсика специальная диета.

Лакомства корги не содержат никаких добавок и произведены исключительно в Японии .

Джен регулярно сдаёт анализы в ветклинике.

Пёс выглядит совершенно счастливым.

Хозяева очень любят Джена .

Отношение владельцев весьма трепетное, а корги отвечает взаимностью.

Сколько бы ни было отведено времени Джену, хозяева намерены сделать его счастливым.

Озорной малыш завоёвывает сердца людей по всему миру.

У Джена уже больше ста тысяч подписчиков в Instagram.

Как это ни банально звучит, но мы в ответе за тех, кого приручили.

Хозяйка Джена считает, что собака - это член семьи.

Недостатки и болезни питомца - это не повод бросать его на произвол судьбы .

Любовь - это секрет счастливой жизни.

Жаль, что времени озорному малышу отведено слишком мало .