Почему переднюю панель в салоне автомобиля соотечественники называют торпедой

Каждый автомобилист, даже зеленый новичок, прекрасно знает о том, каким незатейливым словом обозначается передняя панель машины. Называют ее «торпеда». При этом мало кто знает, почему данный элемент салона называется именно так. Как давно появилось это название? Что оно означает? На все эти вопросы ответить не так просто, как может показаться на первый взгляд. Попробуем разобраться.
Почему ее так называют. |Фото: market.kz.
Споры о том, почему передняя панель автомобиля называется в среде отечественных автомобилистов именно «торпедой», не угасают по сей день. В бесчисленных словесных баталиях было сломано уже не одно копье. Тем не менее, большинство спорящих граждан сходится во мнении по поводу того, что термин пришел к нам из времен Советского Союза.
Всему виной трофейные авто. |Фото: drive2.com.
Одни утверждают, что термин появился благодаря характерной форме «Жигулей». Другие проводят параллели с формой кузова спортивных автомобилей 1920-1930-х годов. Все подобным версии (как правило) не имеют под собой хоть сколь-нибудь убедительных аргументов. А потому в действительности все обстоит куда проще и понятнее.
Название закрепилось в 1950-е. |Фото: auto.vercity.ru.
На родных просторах термин «торпеда», применяемый к передней панели, появился после Второй мировой войны. В то время в СССР было большое количество импортных автомобилей. Одни попали в страну по Ленд-лизу, другие были вывезены из Германии и стран Оси в качестве трофеев и репараций за нанесённый ущерб. Во многих образцах европейской техники встречались различные приборы с маркой «Torpedo». Данный логотип часто блистал на приборных панелях, которые нередко находились в тогдашних авто не строго над рулевым колесом, а между водителем и боковым пассажиром.
Так и прилипло название до наших дней. ¦Фото: yandex.com.
Более того, некоторое время после войны в СССР использовались импортные комплектующие, в том числе и от все той же марки «Torpedo», при создании своих собственных машин. Так причудливое название, созвучное с морской движущейся миной, и закрепилось в народном сознании, продолжая жить в среде автомобилистов по сей день.
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